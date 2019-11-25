Cô dâu, chú rể Cao Bằng đeo vàng nặng trĩu cổ, kín cả 2 bàn tay khiến dân mạng xuýt xoa

Xã hội 25/11/2019 10:48

Hình ảnh cô dâu đeo vàng khắp người, kín cả 2 bàn tay trong đám cưới khủng ở Cao Bằng gây xôn xao mạng xã hội nhiều giờ qua.

Thời gian qua, trên mạng xã hội thường xuất hiện những tấm hình các cô dâu đeo hàng loạt món trang sức vô cùng quý giá trong ngày cưới. Những đám cưới khủng này khiến nhiều người phải xuýt xoa, gây xôn xao mạng xã hội suốt một thời gian dài.

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Cặp đôi mới cưới gây xôn xao mạng xã hội nhiều giờ qua - Ảnh: Internet
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Hình ảnh cô dâu đeo vàng khắp người khiến ai nấy đều trầm trồ - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện loạt ảnh cô dâu được tặng của hồi môn khủng. Trong loạt ảnh này, cô dâu đeo vàng kín cổ, 2 bàn tay cũng đeo vàng nặng trĩu. Ngoài lượng vàng khủng đeo trên người, cô dâu còn được tặng nhiều trang sức bằng vàng khác đựng trong hộp khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Bên cạnh đó, chú rể cũng đeo không ít trang sức có giá trị.

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Người thân cầm cả nắm vàng chụp hình cùng cô dâu - Ảnh: Internet
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Nếu lấy chồng mà bị 'gánh nặng' như cô dâu xinh đẹp này thì ai cũng muốn lấy - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Helino, đám cưới của cặp đôi trên diễn ra ở Cao Bằng. Sau khi những hình ảnh này được đăng lên Facebook đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Bên cạnh một số người tỏ ra ngưỡng mộ cặp đôi, có không ít cư dân mạng hài hước cho rằng đám cưới này đúng là “gánh nặng” đối với cô dâu và mong ước được 1 lần như vậy. 

“Công nhận lấy chồng nặng thiệt, bởi vậy em còn chưa muốn lấy chồng đây chị ơi”, một người dùng mạng xã hội hài hước bình luận.

“Trời ơi, đám cưới mà như mua hết cái tiệm vàng của người ta. Vợ chồng tay đeo đầy vàng nhìn mà ham, dù vàng ít hay vàng nhiều cũng chúc anh chị hạnh phúc nha”, nhiều người gửi lời chúc phúc đến cặp đôi mới cưới.

Hé lộ gia thế siêu khủng của cô dâu đeo vàng trĩu cổ ở Nam Định

Hé lộ gia thế siêu khủng của cô dâu đeo vàng trĩu cổ ở Nam Định

Cô dâu chú rể là thanh mai trúc mã, khoảng 1 năm trở lại đây mới gặp lại và nảy sinh tình cảm rồi tiến tới hôn nhân.

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