Clip: Người bà nằm liệt giường 'quẩy' nhiệt tình theo nhạc cùng cháu gái

Xã hội 02/02/2017 16:39

Mặc dù bị bệnh nằm liệt giường, phải duy trì sự sống bằng nhiều dụng cụ hỗ trợ nhưng bà cụ vẫn đung đưa theo điệu nhạc cùng với đứa cháu gái của mình, theo The Sun.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip được cư dân mạng liên tục chia sẻ, trong đoạn clip là một cụ bà 79 tuổi bị bệnh nằm liệt giường trên cơ thể cắm đầy ống thở nhưng vẫn cố gắng hết sức để “quẩy” theo điệu nhạc mà cô cháu gái bật lên.

Theo trang này đưa tin, đoạn clip trên được quay tại Thái Lan và cô cháu gái xuất hiện trong đoạn clip là Ploy Theerada Mokkhasak, 23 tuổi. Còn bà của cô năm nay đã 79 tuổi bị bệnh nằm liệt giường trong nhiều năm, sức khỏe ngày càng yếu đi khiến mọi người trong gia đình lo lắng. Với mong muốn giúp bà của mình có thể sống vui vẻ trong những giây phút cuối đời nên Ploy quyết định quay clip này để giữ làm kỉ niệm.

Clip: Người bà nằm liệt giường 'quẩy' nhiệt tình theo nhạc cùng cháu gái - Ảnh 1
Bà của Ploy rất vui vẻ "quẩy" theo nhạc cùng cháu gái của mình. Ảnh: The Sun

Vì mắc bệnh trong thời gian dài, nên bà của Ploy không thể đi đứng bình thường như bao người khác, cơ thể của bà cũng gầy trơ xương và sống nhờ vào bình thở oxy. Đoạn clip được quay lại khi sức khỏe bà của Ploy đang trong tình trạng rất yếu. Dù chỉ có thể dùng đôi tay mảnh khảnh, gầy trơ xương của mình để đung đưa theo điệu nhạc nhưng bà của Ploy vẫn hưởng ứng hết mình với cô cháu gái.

Clip: Người bà nằm liệt giường 'quẩy' nhiệt tình theo nhạc cùng cháu gái - Ảnh 2
Ploy cho rằng âm nhạc sẽ giúp bà của mình sống lâu hơn. Ảnh: The Sun

Đoạn clip cổ vũ người bà của mình của cô gái trẻ sau khi được đăng tải trên các trang mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, chỉ sau một ngày đăng tải đoạn clip đã nhận được hơn 5 triệu lượt xem.

Khi được hỏi về đoạn clip trên, Ploy cho biết: “Mỗi khi về nhà tôi đều mở nhạc cho bà của mình nghe, đôi khi bà chỉ mở mắt, nhìn đồng nhưng cũng có lúc bà sẽ nhảy cùng với tôi. Bà đã chăm sóc tôi từ khi tôi còn nhỏ, chúng tôi rất thân nhau, bà tôi thực sự rất yêu âm nhạc”. Ploy hiện nay đang kinh doanh quần áo online, cô cho rằng: “Một chút âm nhạc sẽ mang lại nhiều niềm vui cho bà, có thể giúp bà sống được lâu hơn”. Chủ nhân đoạn clip còn chia sẻ: “Trong tương lai, gia đình chúng tôi sẽ cố gắng dành thời gian cho bà nhiều hơn, để bà được sống vui vẻ trong những ngày tháng còn lại”.

Clip: Người bà nằm liệt giường 'quẩy' nhiệt tình theo nhạc cùng cháu gái - Ảnh 3
Vì sống với bà từ nhỏ nên Ploy rất thân với bà. Ảnh: The Sun

Không chỉ đạt được số lượt xem lớn mà đoạn clip cũng nhận được rất nhiều bình luận, “hai bà cháu thật dễ thương, hy vọng bà sẽ được sống lâu hơn”, một bình luận của cư dân mạng. “Cô cháu gái vừa xinh vừa có hiếu, hy vọng bà sẽ sống lâu trăm tuổi với con cháu”, một cư dân mạng khen ngợi. 

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