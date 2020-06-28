Nhiều giờ qua, đoạn clip ghi lại hình ảnh người vợ cầm dao chỉ mặt, nạt nộ chồng được dư luận vô cùng quan tâm.

Trong cuộc sống vợ chồng, chuyện cãi nhau, giận hờn là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, hành động cầm dao chỉ mặt, nạt nộ chồng như người phụ nữ trong đoạn clip dưới đây lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Theo hình ảnh trong clip, khi người đàn ông đang thong thả hút thuốc lào ở bàn thì bất ngờ người phụ nữ được cho là vợ cầm theo một con dao đi đến, chém mạnh xuống bàn khiến cốc nước bị vỡ. Chưa dừng lại ở đó, người vợ còn cầm dao quơ lia lịa vào mặt chồng và không ngừng nạt nộ.

Dù bị vợ lấn lướt, người chồng vẫn im lặng, không hề kháng cự hay có hành động đáp trả. Thay vào đó, ông chỉ giơ tay tự vệ, lấy khăn lau nước bị đổ vào tay. Cuối cùng, người chồng đành ra ngoài hút thuốc còn người vợ đi vào trong nhà.

Clip người phụ nữ cầm dao, nạt nộ chồng gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Điều đáng nói là, khi hai vợ chồng này cãi nhau, người con trai nhỏ đứng trong quầy hàng chứng kiến toàn bộ sự việc. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Mặc dù chưa biết nguyên nhân vụ việc nhưng hầu hết mọi người đều chỉ trích hành vi của người phụ nữ này. Nhiều người cho rằng việc hai vợ chồng mâu thuẫn, dùng dao đe dọa nhau trước mặt con nhỏ sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ. Tuy nhiên, cũng có một số người lên tiếng bênh vực chị vợ, cho rằng có thể chị đã phải nhẫn nhịn một thời gian dài nên mới dẫn đến hành động trên.

“Chắc bị vợ nhắc nhở nhiều lần rồi mà anh chồng không thay đổi nên mới khiến chị này tức giận vậy”, M.H bình luận.

“Thấy đứa nhỏ đứng im, nhìn bố mẹ cãi nhau mà tội nghiệp ghê. Hy vọng sau này các bậc phụ huynh chú ý, đừng cãi nhau trước mặt con nhỏ nữa. Người lớn tưởng không có gì nhưng mà nó ảnh hưởng đến tâm lý đứa nhỏ nhiều lắm đấy”, K.G cho lời khuyên.

Dù chưa rõ vụ việc trên xảy ra ở đâu nhưng hiện đoạn clip này vẫn đang gây bão trên mạng xã hội, nhận về vô số bình luận từ cư dân mạng.

Bị bắt gặp đến nhà bồ nhí vào ngày Tết Dương lịch, chồng không ăn năn còn túm tóc, đánh vợ tới tấp Khi bắt quả tang chồng ngoại tình ngay ngày đầu năm, người vợ cùng mẹ chồng tìm đến chất vấn. Thế nhưng người chồng chẳng những không hối hận mà còn đánh vợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-gay-tranh-cai-bi-vo-cam-dao-chi-mat-nat-no-chong-ngoi-yen-chiu-dung-roi-ra-ngoai-hut-thuoc-lao-364874.html