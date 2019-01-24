Chiều 21/1, dư luận cả nước rúng động trước thông tin xe tải tông chết 8 người trong đoàn đi viếng nghĩa trang trên quốc lộ 5 ở Hải Dương. Sau khi gây tai nạn thảm khốc, tài xế Lương Văn Tâm (sinh năm 1991, quê ở thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến tối cùng ngày, Tâm mới đến cơ quan công an trình diện.

Mới đây, trao đổi với báo chí, chị Mai Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1993, ngụ huyện Tiền Hải, Thái Bình, vợ tài xế Tâm) cho biết chị và Tâm yêu nhau từ thời sinh viên. Sau khi ra trường cả hai vào làm cùng công ty và mới kết hôn cách đây không lâu.

“Biết là không gì thay đổi được tính mạng con người nhưng tôi cầu xin các gia đình nạn nhân rộng lòng tha thứ để gia đình xin được chia sẻ cho những mất mát đau thương không thể bù đắp mà chồng tôi gây ra. Con tôi chưa kịp chào đời mà bố nó đã dính vào lao lý. Tai nạn là ngoài ý muốn, hẳn chồng tôi cũng đã ân hận tột cùng”, chị Ánh chia sẻ trên Vietnamnet.

Chị Ánh đã đến từng nhà nạn nhân để chia buồn và xin lỗi - Ảnh cắt từ clip

Chị Ánh còn chia sẻ thêm, chị không hề hay biết chuyện chồng sử dụng ma túy. Chị luôn tin tưởng chồng vì anh là người rất chăm chỉ. Anh Tâm rất chịu khó tăng ca để kiếm thêm tiền, sau khi hết việc đều về nhà và chưa từng có biểu hiện gì bất thường.

Vì mới mang thai ở tháng thứ hai nên sức khỏe của chị Ánh không được ổn định. Khi nhận được tin chồng gây tai nạn khiến 8 người tử vong, người vợ trẻ gần như ngất xỉu trong công ty.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, chiều 21/1, nhóm cán bộ xã Kim Lương (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đang đi viếng nghĩa trang liệt sỹ thì bị một xe tải lấn làn đâm trực diện khi đang đi sát lề đường qua cầu vượt. Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong, nhiều người khác bị thương. Tất cả nạn nhân đều là cán bộ ở thôn, xã.