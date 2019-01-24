Chồng tông chết 8 người, vợ đang mang thai hai tháng chua xót: ‘Con tôi chưa kịp chào đời mà bố nó đã dính vào lao lý’

Xã hội 24/01/2019 11:11

Nghe tin chồng gây tai nạn khiến 8 người tử vong, vợ tài xế Lương Văn Tâm gần như ngất xỉu. Mang thai 2 tháng, dù sức khỏe còn rất yếu nhưng chị vẫn đi đến nhà từng nạn nhân xin lỗi.

Chiều 21/1, dư luận cả nước rúng động trước thông tin xe tải tông chết 8 người trong đoàn đi viếng nghĩa trang trên quốc lộ 5 ở Hải Dương. Sau khi gây tai nạn thảm khốc, tài xế Lương Văn Tâm (sinh năm 1991, quê ở thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến tối cùng ngày, Tâm mới đến cơ quan công an trình diện.

Tại đây, kết quả khám nghiệm cho thấy tài xế này dương tính với ma túy đá.

Mới đây, trao đổi với báo chí, chị Mai Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1993, ngụ huyện Tiền Hải, Thái Bình, vợ tài xế Tâm) cho biết chị và Tâm yêu nhau từ thời sinh viên. Sau khi ra trường cả hai vào làm cùng công ty và mới kết hôn cách đây không lâu.

“Biết là không gì thay đổi được tính mạng con người nhưng tôi cầu xin các gia đình nạn nhân rộng lòng tha thứ để gia đình xin được chia sẻ cho những mất mát đau thương không thể bù đắp mà chồng tôi gây ra. Con tôi chưa kịp chào đời mà bố nó đã dính vào lao lý. Tai nạn là ngoài ý muốn, hẳn chồng tôi cũng đã ân hận tột cùng”, chị Ánh chia sẻ trên Vietnamnet.

Chồng tông chết 8 người, vợ đang mang thai hai tháng chua xót: ‘Con tôi chưa kịp chào đời mà bố nó đã dính vào lao lý’ - Ảnh 1
Chị Ánh đã đến từng nhà nạn nhân để chia buồn và xin lỗi - Ảnh cắt từ clip

Chị Ánh còn chia sẻ thêm, chị không hề hay biết chuyện chồng sử dụng ma túy. Chị luôn tin tưởng chồng vì anh là người rất chăm chỉ. Anh Tâm rất chịu khó tăng ca để kiếm thêm tiền, sau khi hết việc đều về nhà và chưa từng có biểu hiện gì bất thường.

Vì mới mang thai ở tháng thứ hai nên sức khỏe của chị Ánh không được ổn định. Khi nhận được tin chồng gây tai nạn khiến 8 người tử vong, người vợ trẻ gần như ngất xỉu trong công ty.

Chồng tông chết 8 người, vợ đang mang thai hai tháng chua xót: ‘Con tôi chưa kịp chào đời mà bố nó đã dính vào lao lý’ - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, chiều 21/1, nhóm cán bộ xã Kim Lương (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đang đi viếng nghĩa trang liệt sỹ thì bị một xe tải lấn làn đâm trực diện khi đang đi sát lề đường qua cầu vượt. Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong, nhiều người khác bị thương. Tất cả nạn nhân đều là cán bộ ở thôn, xã.

Khăn tang phủ trắng đường làng ngày đưa 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Hải Dương về nơi an nghỉ cuối cùng

Khăn tang phủ trắng đường làng ngày đưa 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Hải Dương về nơi an nghỉ cuối cùng

Bất ngờ va chạm với chiếc xe bán tải khai đang lưu thông trên đường, xe container chở gỗ lật ngửa ra đường khiến một người bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn 8 người chết ở hải dương tai nạn giao thông ở hải dương

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 4 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 16 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 9 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày