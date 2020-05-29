Chồng tố vợ có con còn đi lấy chồng khác: Hé lộ những tình tiết oái ăm đằng sau câu chuyện hy hữu gây bão MXH

Xã hội 29/05/2020 15:16

Sau khi để vợ về quê sinh con, người chồng bỗng dưng phát hiện vợ mình kết hôn với người khác. Câu chuyện hy hữu này hiện đang gây xôn xao mạng xã hội.

Từ trước đến nay, những vụ bóc phốt chồng, vợ ngoại tình trên mạng xã hội thường được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Mới đây nhất, câu chuyện hy hữu của một ông chồng bị vợ phản bội, lấy chồng khác sau khi sinh con mà chẳng thèm báo trước một tiếng khiến dân tình xôn xao bàn tán.

Cụ thể, anh N.V.H - người tự xưng là người chồng trong câu chuyện - chia sẻ: “Xin chào mọi người, hôm nay tôi xin phép trút giận lần cuối cùng rồi sẽ quên đi tất cả.

2 ảnh đầu là tôi với vợ tôi lúc cưới nhau 2 năm trước. Chuyện là tôi với vợ quen nhau trên game xong gặp mặt rồi yêu nhau. Cứ ngỡ rằng là sẽ bên nhau mãi mãi khi có thêm thằng cu con, ai ngờ sau khi vợ tôi về quê đẻ xong thì không vào nữa và đùng 1 cái cô ấy đi lấy chồng mới chẳng nói với tôi và gia đình tôi 1 câu”.

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Câu chuyện hy hữu được anh H. chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Trong khi đó, 1 cư dân mạng tự xưng là người quen của cô dâu cho biết cô dâu sinh năm 1992, anh H. sinh năm 1995. Sau khi kết hôn, chị vợ đi làm. Lúc mới sinh được vài tháng, bố mất nên chị về nhà. Khi được mọi người hỏi, chị cho biết 2 vợ chồng đã bỏ nhau. Bên cạnh đó, khi đám cưới, cả hai cũng chưa đăng ký kết hôn.

Liên quan đến vụ việc trên, theo chia sẻ với anh H. trên Tổ quốc, 2 người quen nhau từ năm 2017 qua game. H. ở Vũng Tàu còn cô gái tên N., quê Thanh Hóa vào Long An làm việc. Ban đầu, cả hai qua lại rất vui vẻ. Tuy nhiên, đến khi xác định cưới thì H. phát hiện N. có nhiều mối quan hệ phức tạp bên ngoài. 

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Ảnh cưới của anh H. và vợ trước đó - Ảnh: Internet

Khi mẹ H. đến nhà xin cưới, mẹ của N. không mấy hài lòng vì gia đình nhà trai không đủ tiền tổ chức cưới ở 2 nơi. Tuy nhiên, vì N. mang thai trước khi cưới 3 tháng nên phải nhanh chóng lo đám cưới. Anh H. còn kể thêm, trước khi cưới mẹ của N. còn khuyên con gái bỏ thai để kiếm người tử tế hơn. 

Trong đám cưới, cô dâu còn nhanh trí dặn dò bạn bè chuyển hết tiền mừng vào tài khoản của mình. Trong khi đó, tiền mừng mẹ chồng đều giao lại cho đôi vợ chồng trẻ. Sau khi cưới được 3 ngày, N. viện lý do công việc nên trở về Long An. 

Gần đến ngày sinh, bố N. đột ngột qua đời nên 2 vợ chồng về quê. Vì có mâu thuẫn với mẹ chồng nên N. quyết định sinh ở quê mà không nói với mẹ của H.

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Chị vợ lại cho rằng anh chồng tệ bạc, không quan tâm đến vợ con - Ảnh: Internet

Khi N. vừa sinh xong, cả hai xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến giằng co. H. cũng nghi ngờ vợ mình có người khác vào thời điểm đó. Mặc dù đã tổ chức đám cưới linh đình nhưng cả hai vẫn chưa đăng ký kết hôn. Nhiều lần H. giục vợ đăng ký kết hôn nhưng N. lại tìm mọi lý do né tránh, chồng gửi giấy tờ về quê thì N. lại không thèm ra nhận.

Đến gần đây, H. nhìn thấy ảnh cưới của vợ với người khác. Mặc dù rất đau lòng nhưng anh H. cũng không muốn xen vào mối quan hệ của vợ mình, khiến hạnh phúc của cô dở dang. Bên cạnh đó, anh H. cũng mong sẽ được gặp con trai để làm tròn trách nhiệm người cha.

Tuy nhiên, cũng có nhiều cư dân mạng cho rằng "không có lửa thì làm sao có khói", chắc chắn người chồng cũng không phải dạng vừa nên mới khiến chị vợ thay lòng. Hiện tại, người vợ vẫn chưa lên tiếng nhưng câu chuyện hy hữu này vẫn đang gây bão mạng xã hội.

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Không chỉ lao đao vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, cô vợ còn phải xót xa chứng kiến cảnh chồng chung sống với một người phụ nữ khác. 

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Từ khóa:   vợ ngoại tình gây bão mạng xã hội vợ có chồng khác

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