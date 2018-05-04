Anh Nguyễn Thế Lan (27 tuổi, ngụ thôn 9, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) nằm xoài trên chiếc giường nhỏ. Khuôn mặt lờ đờ, phía trán trái bị khuyết 1/4 hộp sọ. Trên đầu in hằn một vết sẹo dài từ tai trái sang tai phải là vết tích sau nhiều lần phẫu thuật lắp ghép hộp sọ sau vụ tai nạn lao động để lại.

Sau 2 tháng gặp nạn, người vợ bỏ đi, để lại anh Lan bệnh tật cùng đứa con thơ dại - Ảnh: Hoàng Cát.

Anh Lan là thợ cơ khí. Ngày 10/8/2017, khi đang thi công lắp mái tôn cho khách thì không may giàn giáo đổ sập. Anh bị ngã từ trên cao xuống, đầu đập mạnh xuống nền xi măng, nằm bất động.

Vì vết thương quá nặng, anh Lan được chuyển ngay ra bệnh viện Việt Đức. Bác sỹ kết luận anh bị chấn thương sọ não, cần phải phẫu thuật ngay để lấy não ra ngoài, nuôi nhân tạo. Đợi khi anh Lan tỉnh lại, sức khỏe đảm bảo sẽ tiến hành cấy ghép lại não.

Sau hai tháng giành giật sự sống tại bệnh viện, anh Lan may mắn sống sót trở về. Thế nhưng, số phận của anh cũng bắt đầu thay đổi từ đây. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, là lao động chính của gia đình, sau vụ tai nạn, anh Lan như người mất hết nhận thức, đi lại khó khăn, không thể nói chuyện, sinh hoạt cá nhân phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Ngoài ra, anh còn gánh thêm căn bệnh động kinh, cứ một tháng lại lên cơn co giật vài ba lần. Người thân phải thường xuyên bên cạnh, túc trực phòng khi anh lên cơn mà không biết sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.

Anh Lan bị chấn thương sọ não, mọi hoạt động phụ thuộc vào người thân- Ảnh: Hoàng Cát

Sau hai tháng gặp nạn, vợ anh là chị Nguyễn Thị Hà (26 tuổi) cũng lặng lẻ ôm đứa con út mới 2 tuổi biệt tích. Để lại người chồng bệnh tật cùng cậu con trai lớn mới lên 4 tuổi.

Bà Hoàng Thị Hồng (57 tuổi, mẹ của anh Lan) chia sẻ: "Con dâu tôi ôm con bỏ đi lúc 8 giờ tối, không nói cho vợ chồng tôi một lời nào. Vợ chồng tôi cũng biết nó bỏ đi nhưng biết làm sao khi con tôi ra nông nổi thế này. Nếu còn thương chồng thương con thì nó đã không bỏ đi như vậy. Tôi chẳng dám trách ai, chỉ biết ôm cháu, thương con trai mình mà lòng nghẹn đắng".

Thảm kịch gia đình

Sau khi gặp nạn, gia đình ly tán, cuộc sống của hai bố con người đàn ông này phụ thuộc vào cha mẹ già yếu. Hàng ngày, anh Lan chỉ biết đi lại quanh quẩn qua mấy nhà hàng xóm trong vô thức, đến bữa cha mẹ gọi về ăn cơm. Đến cả việc vệ sinh cá nhân người đàn ông này vẫn chưa thể chủ động.



Bà Hồng kể về nỗi đau con trai, cháu nội bất hạnh đang phải gánh chịu- Ảnh: Hoàng Cát

"Con tôi giờ chẳng khác nào đứa trẻ lên 3. Biết ăn nhưng không biết no. Đói cũng chẳng biết kêu. Cho từng nào thì con ăn từng đó. Vệ sinh ngay trong quần. Vợ chồng tôi đang rất hi vọng vì hiện tại, con đã nhận biết được một số người quen. Nhắc đến vợ con là biết chảy nước mắt. Chỉ mong con dần hồi phục để làm chỗ dựa cho con. Thân vợ chồng tôi già yếu, bệnh tật thế này, chẳng khác nào ngọn đèn trước gió, tắt lúc nào không hay", ông Nguyễn Thế Kiên (59 tuổi, bố anh Lan) thở dài chia sẻ.

Được biết, sau khi bỏ đi, chị Hà đã ôm con trai út gửi nhờ bố mẹ ruột chăm sóc rồi đi làm ăn. Đã hơn nữa năm trôi qua người phụ nữ này vẫn chưa hề quay lại thăm chồng con.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố bệnh tật nên cậu con trai lớn là cháu Nguyễn Thế Điệp (4 tuổi) vẫn chưa được đến trường. Hàng ngày bé Điệp chỉ biết chơi quanh quẩn trong nhà cùng người bố bất hạnh. Đêm đến lại gào khóc, đòi bố dẫn đi tìm mẹ.



Căn nhà của bố con anh Lan- Ảnh: Hoàng Cát

Ông Đậu Đức Thái (bí thư xóm 9) cho biết, từ ngày anh Lan gặp nạn, vợ bỏ đi, cuộc sống của hai bố con phụ thuộc vào cha mẹ già yếu. Ông Kiên mắc bệnh viêm phổi nhiều năm nay, nằm viện nhiều hơn ở nhà. Bà Hồng cũng bị tiểu đường 5 năm rồi, không thể lao động, trong khi thu nhập chính chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng. Đó là chưa kể đến khoản tiền hàng trăm triệu đồng gia đình đã vay mượn trước đó để chữa trị cho anh Lan.

Hoàn cảnh của bố con anh Lan đang rất cần sự đồng cảm, sẻ chia của độc giả xa gần.