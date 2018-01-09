Chồng có con rơi bên ngoài, mẹ chồng chửi con dâu không biết giữ: Nàng dâu cầm cốc phang vỡ đầu

Xã hội 09/01/2018 17:35

Phát hiện chồng có con rơi bên ngoài, người vợ chẳng những không nhận được sự đồng cảm từ gia đình chồng mà còn bị mẹ chồng chì chiết, mắng chửi.

Mới đây, câu chuyện của một bà mẹ bỉm sữa chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Theo lời kể, chị đã nhịn nhục suốt hai năm nay dù biết chồng cặp với gái có con rơi. Mẹ chồng chẳng những không bênh vực mà còn chửi con dâu không biết cách giữ chồng.

Hơn nữa, trong thời gian vừa qua chị chưa từng nhận được một đồng lương nào của chồng. Một mình chị vừa chăm con vừa lo cho gia đình.

Chồng có con rơi bên ngoài, mẹ chồng chửi con dâu không biết giữ: Nàng dâu cầm cốc phang vỡ đầu - Ảnh 1

Chồng có con rơi bên ngoài, mẹ chồng chửi con dâu không biết giữ: Nàng dâu cầm cốc phang vỡ đầu - Ảnh 2
Bài chia sẻ của bà mẹ bỉm sữa đang gây tranh cãi kịch liệt trên mạng - Ảnh: Facebook

Khi chị không còn tiền để đưa cho mẹ chồng thì bà bảo: “Ôi con dâu nhà người ta sắm cho mẹ chồng cái này cái nọ, còn tôi vô phước chẳng hưởng được gì”.

Tức nước vỡ bờ, chị đã vùng lên đánh lại chồng và mẹ chồng khi bị ức hiếp. “Em điên quá, em bảo thế con trắng tay là vì ai, bao nhiêu vàng cưới con bán hết để nuôi cái nhà này từ người này nằm viện đến người khác. Bây giờ trắng tay rồi mẹ còn nói vậy mà nghe được à. Chồng em chưa hiểu đầu đuôi gì bay vào tát em, em điên máu lên em vớ cái tách trà phang vào đầu chảy máu. Bà mẹ chồng nhảy vào túm tóc em, em vớ luôn cái ly uống nước phang luôn. Bả la làng lên cả xóm chạy tới nhưng ai cũng cười khúc khích. Chồng em mới đau dậy nên sức yếu không chống lại được em”.

Chồng có con rơi bên ngoài, mẹ chồng chửi con dâu không biết giữ: Nàng dâu cầm cốc phang vỡ đầu - Ảnh 3
Sau hai năm chịu uất ức, người con dâu vùng dậy chống lại chồng và mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, chị mang con về nhà ngoại và quyết định ly hôn với người chồng đã chung sống suốt hai năm qua. "Giờ hai mẹ con em đang bắt xe vào nhà ngoại, em nhịn nhục hai năm nay không nói gì rồi. Thậm chí bị đánh nhiều lần nhưng em vẫn im lặng, giờ thì không im nữa. Vào tới nhà ngoại em sẽ đưa đơn li hôn”.

Bài chia sẻ của mẹ bỉm sữa đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Một số người đứng về phía người vợ vì cho rằng cô đã chịu đựng đủ. Tuy nhiên một số khác không đồng ý cách giải quyết của cô vì dù sao mẹ chồng cũng là người lớn, dùng cốc đánh như vậy là không nên.

“Đúng thì việc gì phải chịu, cứ mặc định con gái lấy chồng như bát nước đổ đi gì cũng nhịn à. Li dị là đúng rồi”, H.M hoàn toàn đứng về phía người vợ.

“Nhẫn nhịn hai năm là đủ rồi, có những bà mẹ chồng suốt ngày bênh con. Bao nhiêu lỗi lầm đổ hết lên con dâu. Không phải bà mẹ chồng nào cũng xứng đáng được tôn trọng đâu. Chị mạnh mẽ như thế là tốt rồi”, L.X đồng tình.

Chồng có con rơi bên ngoài, mẹ chồng chửi con dâu không biết giữ: Nàng dâu cầm cốc phang vỡ đầu - Ảnh 4
Xoay quanh sự việc, cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh chụp màn hình

“Phụ nữ ngày nay thật đáng sợ, đánh từ chồng đến mẹ chồng. Còn thiếu gì cách giải quyết, chị cũng phải tự hỏi lại bản thân, tại sao lại bị nhà chồng đối xử như vậy”, K.T không đồng ý với cách giải quyết của người vợ.

"Không hiểu sao vợ đánh chồng, con dâu đánh mẹ chồng sai rành rành ra mà mọi người con lên tiếng bênh vực được. Xã hội ngày càng loạn rồi", P.Q.M chỉ trích cư dân mạng khi bênh vực người vợ này.

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Chỉ vì không đồng ý với việc phải đưa các khoản chi tiêu và lương cho mẹ chồng, chị P.V đã bị em chồng đánh đập. Vụ việc đã khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

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