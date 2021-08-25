Chính thức: Đà Nẵng tiếp tục thực hiện thêm 10 ngày 'ai ở đâu, ở yên đó'

Xã hội 25/08/2021 13:51

Sau 10 ngày phong tỏa, TP. Đà Nẵng tiếp tục áp dụng các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt với điểm mới là phân vùng đỏ, vàng, xanh.

Theo VOV.vn đưa tin, sáng 25/8, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19. Toàn thành phố thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị 05 và Quyết định 2788 của UBND thành phố về thực hiện giãn cách trên địa bàn thành phố.

Bắt đầu từ 8h ngày 26/8 đến 8h ngày 5/9, thành phố tiếp tục áp dụng các biện pháp thực hiện quy định “ai ở đâu thì ở đó”. Đồng thời, bổ sung, điều chỉnh thêm một số hoạt động.

Cụ thể, hoạt động của các công ty thương mại đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi được bố trí 100% người làm việc. Các cơ quan, công sở Nhà nước tiếp tục bố trí tối đa 10% người làm việc và thực hiện "3 tại chỗ" (làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ).

Trong trường hợp cần thiết phải đổi người làm việc, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định và thực hiện từ 7h - 9h ngày 26/8. Những người này phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và đã được tiêm vacine phòng COVID-19.

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Người dân chung cư 12T2 (Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) nhận hàng đặt mua từ tổ COVID-19 cộng đồng - Ảnh: Tiền Phong

Hoạt động tại các nhà máy, cơ sở sản xuất phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, bố trí tối đa 30% người làm việc, bảo đảm “3 tại chỗ”. Trong trường hợp cần thiết thay đổi người làm việc thì chủ cơ sở quyết định và thực hiện thay đổi từ 5h - 9h sáng 26/8.

Đối với những công trình xây dựng trọng điểm được phép hoạt động theo danh mục do Chủ tịch UBND thành phố quyết định và phải thực hiện điều kiện “3 tại chỗ”. Đối với những người tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa và giao hàng công nghệ (gọi chung là shipper) được phép hoạt động từ 6h - 20h hàng ngày, đã được tiêm ít nhất 01 liều vaccine phòng COVID-19 và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 3 ngày một lần bằng phương pháp RT-PCR; đồng thời phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch như thực hiện “5K", mặc đồ bảo hộ y tế, khẩu trang đạt chuẩn, kính chắn giọt bắn, găng tay.

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UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Sở Công thương bảo đảm kịp thời cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu cho người dân trong 10 ngày tới - Ảnh: Thanh Niên

 

Theo thông tin của Thanh Niên, điểm mới trong quyết định lần này là TP. Đà Nẵng tuy phong tỏa nhưng sẽ xác định rõ các địa bàn với mức độ nguy cơ dịch bệnh tương ứng để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Cụ thể, những địa bàn có mức độ nguy cơ rất cao (vùng đỏ) là vùng cách ly tuyệt đối ít nhất 14 ngày; phải áp dụng biện pháp theo quy định của Bộ Y tế.

Những địa bàn có mức độ nguy cơ và nguy cơ cao (vùng vàng) sẽ áp dụng các biện pháp phong tỏa để giảm mức độ nguy cơ.

Những địa bàn có mức độ nguy cơ thấp (vùng xanh) sẽ do Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định thiết lập khi 14 ngày liên tục không có ca bệnh nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

 

Trong đó, vùng xanh theo quy mô cấp phường, xã sẽ áp dụng các biện pháp theo quy định tại Chỉ thị 05 ngày 30/7 của Chủ tịch UBND. Trường hợp phát sinh ca bệnh Covid-19, căn cứ hướng dẫn của ngành y tế, quyết định chuyển sang vùng vàng hoặc vùng đỏ và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng. Vùng xanh ở các khu dân cư tại các phường, xã được áp dụng các biện pháp để bảo vệ vùng xanh, không để có ca bệnh nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

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