Chiều 30 Tết, cây cảnh bán rẻ như cho nhưng vẫn bị người mua 'ép' giá

Tuy giá đã giảm mạnh nhưng hầu hết khách đến mua trong ngày cuối cùng của năm này đều cố kỳ kèo để được bớt thêm. Nhiều tiểu thương than trời vì bị "ép" giá nhưng cũng không còn cách nào khác.

Thông thường, đến giữa trưa ngày 30 Tết, nhiều chợ hoa xuân ở Sài Gòn sẽ ngừng bán, những tiểu thương bắt đầu dọn dẹp để về nhà đón giao thừa. Nắm bắt tâm lý này, nhiều người dân đã tranh thủ đến các địa điểm này để "hốt cú chót". Tại khu vực Công viên Gia Định (quận Gò Vấp), hàng trăm người đứng bên lề đường để mua hoa giá rẻ. Trong khi đó, Ban tổ chức đã cho phát loa, đề nghị tiểu thương nhanh chóng thu dọn hàng hóa để dọn dẹp. Trước tình cảnh này, nhiều tiểu thương buộc phải bán hoa giá rẻ như cho nhằm gỡ lại chút vốn liếng.

Hàng trăm người dân tập trung tại Công viên Gia Định để mua hoa giá rẻ - Ảnh: Internet Giá hoa cúc hiện tại chỉ bằng 30% ngày thường nhưng vẫn chưa bán hết - Ảnh: Internet Theo một nguồn tin, giá quất cảnh ngày thường dao động từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/cây nay chỉ còn khoảng 400 ngàn đồng. Tương tự, giá mai vàng giảm từ 1,5 triệu đồng/cây xuống chỉ còn 600 ngàn đồng. Một tiểu thương ở quận 12 (TP.HCM) cho biết, do vận chuyển từ nơi trồng đến chỗ bán khá xa, chi phí lại cao nên bắt buộc phải giảm giá cho khách.

Lượng người mua hoa và cây cảnh chiều 30 Tết tăng mạnh - Ảnh: Internet Hoa giấy giảm từ 500 ngàn đồng/cây xuống còn 200 ngàn đồng - Ảnh: Internet Tuy giá đã giảm mạnh nhưng hầu hết khách đến mua trong ngày cuối cùng của năm này đều cố kỳ kèo để được bớt thêm. Nhiều tiểu thương than trời vì bị "ép" giá nhưng cũng không còn cách nào khác. Một tiểu thương cho biết năm nay hàng bán khá đắt nhưng vẫn phải giảm giá ngày cuối năm - Ảnh: Internet "Hôm qua tôi bán 250 ngàn/cặp hoa mã đình hồng. Sáng nay giảm còn 180 ngàn, bây giờ trễ quá nên bán tháo 70 ngàn/cặp luôn nhưng khách vẫn chê mắc và trả giá thêm", một tiểu thương chia sẻ. Không chỉ riêng Công viên Gia Định, nhiều tiểu thương tại Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận), công viên 23/9, Công viên Lê Văn Tám (quận 1) cũng chịu chung tình cảnh này. Một cặp vợ chồng đang cố nán lại xem giá mai có giảm tiếp không - Ảnh: Internet Hoa vạn thọ giảm giá mạnh - Ảnh: Internet Chỉ còn khoảng 75 ngàn đồng/cặp - Ảnh: Internet Một số tiểu thương mang quất cảnh ra tận ngoài đường để chào hàng, chèo kéo người mua - Ảnh: Internet Những loại cây giá rẻ như ớt và mào gà được người dân mua nhiều nhất - Ảnh: Internet Chợ hoa trưa 30 Tết tấp nập người mua - Ảnh: Internet Một số tiểu thương do không bán được hoa nhưng sợ tình trạng ép giá nên buộc lòng phải vứt hoa vào sọt rác. Điều này sẽ còn tiếp tục tại các chợ hoa tự phát, nhỏ lẻ.

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