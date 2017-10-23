Sáng nay, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ truy điệu trọng thể cho Thượng tá Cao Đăng Cường – Chính trị viên, Bí thư Đảng ủy cùng Đại úy Nguyễn Thành Chủng – Đội trưởng Đội tổng hợp, Đồn biên phòng Yên Khương.

Từ rạng sáng, người dân, đồng đội, các cơ quan, ban ngành đã có mặt để chia sẻ đau buồn cùng thân nhân người gặp nạn, đồng thời bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự hi sinh của hai chiến sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, đau thương, nhiều người không thể kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh chiếc quan tài của Đại úy Nguyễn Thành Chủng nằm đó nhưng anh vẫn chưa trở về.

Trước đó, ngày 10/10/2017, trong thời gian làm nhiệm vụ phòng chống, cứu nạn giúp bà con nhân dân trên địa bàn xã Yên Khương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), cơn lũ dữ bất ngờ quét qua cuốn trôi cả người và xe khiến hai anh mất tích.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, thi thể của Thượng tá Cao Đăng Cường đã được tìm thấy vào ngày 16/10. Anh nằm cách nơi bị lũ cuốn khoảng 20 km thuộc vùng hạ du sông Âm. Còn người đồng đội của anh, Đại úy Nguyễn Thành Chủng vẫn mất tích sau gần nửa tháng tìm kiếm.

Để bày tỏ sự tiếc thương và ca ngợi tinh thần tận tụy vì dân của chiến sĩ, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ truy điệu cho Thượng tá Cao Đăng Cường và Đại úy Nguyễn Thành Chủng.