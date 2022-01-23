Cháu gái 4 tuổi ra đi mãi mãi sau khi bác ruột đem súng ra thử ngắm

Xã hội 23/01/2022 13:53

Trong khi đang ngắm thử chiếc súng cũ, anh T đã vô tình khiến cháu gái 4 tuổi của mình đang đứng cách đó khoảng 20 mét trúng đạn và tử vong.

Theo Tổ Quốc, vụ việc bé gái 4 tuổi bị trúng đạn tử vong đang được cơ quan Công an Nghệ An điều tra làm rõ. Được biết nạn nhân là bé gái L.T.A (4 tuổi, trú xã Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An) đã bị viên đạn lạc của bác ruột là T.V.T (trú xã Liên Thành) ghim vào người khi đến nhà bác chơi vào trưa ngày 22/1 vừa qua.

Cụ thể, vào ngày xảy ra vụ án, anh T đang ngắm thử chiếc súng hơi của mình (loại súng thường được dùng để bắn chim) trước thềm nhà. Tuy nhiên, khi đang ngắm thử thì cây súng vô tình cướp cò khiến viên đạn trong đó bay ra và trúng vào người của cháu gái là bé A đang đứng cách đó hơn 20 mét.

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Khẩu súng của anh T đã vô tình cướp cò, gây ra cái chết cho cháu gái 4 tuổi - Ảnh: Tổ Quốc

Ngay sau đó, bé A đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy vậy, do viên đạn trúng vào tim nên từ tình trạng nguy kịch, bé A đã tử vong, không thể qua khỏi.

Sau khi nhận được tin báo về vụ án, cơ quan công an địa phương ngay lập tức đã xuất hiện và có mặt tại hiện trường vụ án để tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Đến sáng nay, ngày 23/1, cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất việc khám nghiệm thi thể nạn nhân nhỏ tuổi và bàn giao lại cho gia đình để tiến hành mai táng. Ngoài ra, khẩu súng mà anh T sử dụng trái phép cũng đã được niêm phong để phục vụ cho công tác điều tra làm rõ.

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