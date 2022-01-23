Theo lời kể của nhân viên trực điện thoại Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), cuộc gọi cầu cứu của ông nội cháu bé 3 tuổi nghi bị đóng đinh trong đầu tại Thạch Thất gây nỗi ám ảnh với nhân viên.

Mới đây, trao đổi với Dân trí, bà Hoàng Lê Thủy - Cán bộ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cho biết, hai ngày hôm nay, cán bộ trực Tổng đài 111 nhận được rất nhiều cuộc gọi quan tâm từ khắp cả nước về vụ bé gái ở Hà Nội bị bạo hành, trong đó có cuộc gọi cầu cứu của ông nội cháu bé 3 tuổi nghi bị đóng đinh ở Thạch Thất. Theo chị Thủy tiết lộ, cuộc gọi được thực hiện trong ngày 18/1, ông nội của bé gái cho biết thông tin, cháu có vật thể giống đinh ở đầu, đang cấp cứu ở bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội và nhờ cứu giúp. Ông cũng kể thêm, cháu gái có tiền sử bị chấn thương nghiêm trọng trong thời gian liền kề trước đó. Tháng 10/2021, cháu bé bị ngộ độc thuốc trừ sâu, đến tháng 11/2021, cháu có đinh ở dạ dày. Lần thứ 3 nhập viện là có dị vật trong mũi và lần thứ 4 được xác định có 9 cái đinh "lạc" trong đầu.

Về hoàn cảnh gia đình, nhà nội cũng cho hay, không liên lạc được với mẹ cháu bé vì sau ly hôn với con trai của ông, mẹ cháu đã cắt đứt toàn bộ liên lạc. Ông nội cháu bé mong muốn được tìm hiểu tình trạng sức khỏe hiện tại của cháu. Ông nội bé gái 3 tuổi nghi bị đóng đinh vào đầu ở Thạch Thất - Ảnh: Dân Trí Ngay sau khi nghe tình huống, cán bộ Tổng đài 111 đã đưa ra đánh giá, đây là trường hợp có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng. Các dấu hiệu rất rõ ràng khi cháu bé mới chỉ 3 tuổi nhưng đã liên tục chịu tổn thương cơ thể trong một thời gian ngắn, hiện đang phải cấp cứu.

Ngay lập tức, cán bộ Tổng đài đã kết nối với trung tâm cung cấp dịch vụ xã hội của Hà Nội; đề nghị trung tâm xác minh thông tin và can thiệp hỗ trợ. Sự việc sau đó đã được cơ quan chức năng, báo chí vào cuộc. Bà Thủy chia sẻ, vụ việc này đau lòng, ám ảnh chị cùng nhiều cán bộ trực Tổng đài 111. Qua đây, nữ cán bộ đường dây nóng ghi nhận phản ánh về trẻ em mong muốn, kêu gọi mỗi người hãy lên tiếng sớm để hỗ trợ hiệu quả với trẻ em cần giúp đỡ, ngăn chặn nguy cơ đe dọa đến sức khỏe, thân thể và tính mạng các bé. Hình ảnh chụp chiếu nghi có 9 dị vật trong đầu - Ảnh: Internet Thong qua vụ việc, bà Thủy gửi gắm thông điệp: "Chúng tôi cảm thấy được chia lửa, động viên, đồng hành rất nhiều trong công cuộc bảo vệ trẻ em. Thực tế, bên cạnh những người có trách nhiệm, có tâm như thế, cũng có nhiều cuộc gọi chỉ... cho có, rằng thấy trẻ em bị bạo lực, anh chị nhanh nhanh đến mà giải quyết… khi hỏi thêm thông tin thì người phản ánh bảo "tự đi mà tìm hiểu", họ "chỉ thông báo vậy thôi". Không có sự vào cuộc, chung tay của tất cả mọi người thì công việc của chúng tôi hay hoạt động của Tổng đài 111 cũng không đạt được hiệu quả cao nhất".

Xôn xao thông tin bé gái 3 tuổi bị 'cha dượng' đóng đinh vào đầu đã phẫu thuật thành công: Thực hư thế nào? Mới đây, mạng xã hội chia sẻ thông tin bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng 9 cái đinh vào đầu, đã được phẫu thuật lấy đinh thành công, sức khỏe cải thiện thu hút sự quan tâm của nhiều người.

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