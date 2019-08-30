Nguyễn Thị Cúc bị phát hiện môi giới mại dâm với mức giá lên đến hàng chục nghìn USD. Đường dây mại dâm của "tú bà" này sở hữu hàng loạt chân dài xinh đẹp chỉ mới 18 - 25 tuổi.

Hôm qua (29/8), Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Cúc để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. "Tú bà" Nguyễn Thị Cúc sinh năm 1989, quê Hà Nam, hiện trú tại căn hộ thuộc một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội. Được biết trước khi bị bắt, Cúc là nhân viên spa và là đối tượng cầm đầu đường dây gái bán dâm có mức giá lên đến hàng chục nghìn USD cho mỗi lần đi sex tour. Trong quá trình làm việc tại spa, Cúc quen biết với nhiều đại gia lắm tiền nhiều của. Bản thân Cúc cũng thuộc tuýp người thích hưởng thụ, muốn có cuộc sống sung sướng nên nảy sinh ý định môi giới mại dâm để kiếm tiền.

Nguyễn Thị Cúc môi giới mại dâm với giá hàng nghìn USD - Ảnh: Internet Trong đường dây này, Cúc thường chỉ tuyến những cô gái chân dài, cao trên 1m7, có ngoại hình đẹp, thích hưởng thụ nhưng lười lao động. Những cô gái này khi được tuyển vào đường dây sẽ được “tú bà” gắn “mác” sinh viên, hoa khôi, người mẫu để nâng giá. Theo Người đưa tin, Cúc thường quảng cáo các chân dài của mình có đủ các “ngón nghề”, biết chiều khách “tới bến”. Chính vì được gắn “mác” cao cấp nên giá của các chân dài trong đường dây này khá cao. Theo đó, Cúc thường ra giá từ 10 đến 25 triệu đồng cho một lượt “tàu nhanh” tùy vào ngoại hình và nhan sắc của “đào”. Nếu khách có nhu cầu đi nhiều ngày, Cúc cũng có dịch vụ sex tour với giá lên đến hàng chục nghìn USD. Thông thường, Cúc sẽ hưởng khoảng 30% số tiền khách trả.

Trước khi bị bắt, dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng Cúc lại có cuộc sống khá giả, sở hữu một căn hộ hạng sang ở Hà Nội và nhà cho thuê ở Hạ Long (Quảng Ninh). Không chỉ vậy, “tú bà” này còn có sở thích dùng hàng hiệu đắt tiền và sắm riêng cho mình một chiếc xe hạng sang hiệu Mercedes. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Nguyễn Thị Cúc thường xuyên đăng ảnh sexy và những câu nói ngôn tình trên trang cá nhân - Ảnh: Một thế giới Trên trang cá nhân, Cúc thường chia sẻ livestream làm đẹp cho khách, ảnh chụp sexy cùng những câu nói ngôn tình. Theo nhận xét của cư dân mạng, ảnh trên Facebook và khuôn mặt thật ngoài đời của "tú bà" khá khác biệt. Như thông tin trước đó đã đưa, khuya 27/8, trinh sát Phòng 4 - Cục cảnh sát hình sự bắt quả tang 2 chân dài sinh năm 1993 đang bán dâm tại một nhà nghỉ ở TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Tại cơ quan điều tra, hai cô gái này khai được Nguyễn Thị Cúc điều đi tiếp khách. Dựa vào lời khai trên, cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Cúc. Tại cơ quan điều tra, "tú bà" này thừa nhận đã móc nối 2 chân dài bán dâm với giá 40 triệu đồng. Trong đó, Cúc hưởng được 14 triệu đồng.

Nóng: Bộ Công an phá đường dây “chân dài” bán dâm giá nghìn đô/ đêm Cục Cảnh sát Hình sự (bộ Công an) vừa triệt phá một đường dây “gái gọi” cao cấp. Các “chân dài” được tuyển chọn cao trên 1m7, thân hình “nóng bỏng”, mặt đẹp. Giá mỗi lần các “chân dài” “đi khách” lên tới cả nghìn “đô”.

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