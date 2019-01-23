Cay cú vì bị nói xấu trên Facebook, bà bầu hăng máu đánh thanh niên tới tấp, bắt quỳ gối xin lỗi mới thôi

Xã hội 23/01/2019 14:38

Bức xúc vì bị bôi nhọ trên mạng xã hội, người phụ nữ đang mang bầu đã tìm đến tận nơi "xử lý" nam thanh niên.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên bị một phụ nữ chửi bới, hành hung ngay trên vỉa hè khiến nhiều người xôn xao. Sự việc được cho là xảy ra ở Hải Phòng. 

Clip bà bầu đánh thanh niên không thương tiếc vì bị nói xấu trên Facebook

Theo nội dung trong clip, nam thanh niên trước đó đã để lại bình luận "lừa đảo" bên dưới một bài đăng trên mạng xã hội của người phụ nữ. Do đó người phụ nữ được cho là đang mang bầu này đã tìm gặp tận nơi để "nói chuyện".

Tuy nhiên thay vì bình tĩnh giải quyết, người phụ nữ liên tục chỉ tay, chửi bới thanh niên: "Mày rút điện thoại mày ra, có phải mày có tin nhắn trên facebook không". Chẳng đợi thanh niên này giải thích, một người đàn ông cùng phe với bà bầu vừa chửi tục vừa dùng tay đánh tới tấp, thậm chí đạp thẳng vào đầu khiến anh này bị đau, ngồi thụp xuống bậc thềm.

Cay cú vì bị nói xấu trên Facebook, bà bầu hăng máu đánh thanh niên tới tấp, bắt quỳ gối xin lỗi mới thôi - Ảnh 1

Người phụ nữ tìm đến tận nơi 'xử' nam thanh niên vì bị nói xấu trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ mang thai tiếp tục bắt thanh niên quỳ xuống xin lỗi: "Mày quỳ xuống xin lỗi tao chưa, đây là danh dự của tao nhớ. Tao làm ăn kinh doanh chưa động chạm đến ai nhé. Thích tay nhanh hơn não à. Quỳ xuống xin lỗi tao, mày có quỳ xuống không?".

Lúc này, nam thanh niên mới lí nhí giải thích rằng mình chỉ đùa nghịch thôi, nhưng người phụ nữ đã cầm nón bảo hiểm phang thẳng vào người. Khi mọi người xung quanh tập trung theo dõi sự việc, người phụ nữ quay sang phân bua: "Em làm bên du học, không liên quan gì đến nó cả. Nhưng nó vào nó bảo em là lừa đảo, em chuyên đi vay tiền".

Cay cú vì bị nói xấu trên Facebook, bà bầu hăng máu đánh thanh niên tới tấp, bắt quỳ gối xin lỗi mới thôi - Ảnh 2

Thai phụ bắt nam thanh niên quỳ gối xin lỗi bằng được - Ảnh cắt từ clip

Thanh niên này tiếp đó đã nhận sai, đề nghị người phụ nữ bỏ qua cho mình, tuy nhiên thai phụ vẫn nhất quyết bắt phải quỳ xuống xin lỗi: "Quỳ xuống xin lỗi tao, nhanh! Xin lỗi tao và xin lỗi toàn bộ công ty của tao", sau đó dùng chân đá vào người chàng trai này.

Thấy thanh niên còn chần chừ, người phụ nữ đã xông vào túm áo, yêu cầu thanh niên này phải quỳ bằng được. Thấy tình hình căng thẳng, nam thanh niên cũng đã quỳ gối trước sự chứng kiến của nhiều người rồi nói: "Em xin lỗi anh chị". Sự việc chỉ dừng lại khi người đàn ông đi cùng lao tới đạp liên tiếp vào người nam thanh niên rồi bỏ đi.

Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy bức xúc trước hành động bôi nhọ, xúc phạm người khác trên mạng của nam thanh niên nhưng phần lớn cư dân mạng cũng chẳng đồng tình với cách hành xử lỗ mãng, bạo lực của người phụ nữ.

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Từ khóa:   nói xấu nhau trên facebook xúc phạm người khác

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