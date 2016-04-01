Cách trồng, bố trí cây xanh làm đẹp nhà cửa mà không cần nhiều diện tích đất

Một số loại rau thơm, cải xanh nhỏ, cây xương rồng, dâu tây hoặc cà chua… là những gợi ý hoàn hảo dành cho bạn.

Hãy bắt đầu với những chậu cây xanh nhỏ nhắn đặt xung quanh cửa sổ, ngoài ban công hay ở một vị trí nào đó trong nhà, sẽ giúp cho không gian nhà bạn thêm đẹp mắt hơn.

Ảnh: internet

Trong trường hợp nhà bạn không có chỗ để đặt chậu cây xanh ở xung quanh nhà thì có thể treo chúng trên các vách tường. Hãy tận dụng chai lọ bằng nhựa, thủy tinh hoặc hộp gỗ đã qua sử dụng để tái chế thành vật đựng cây trồng, sẽ tạo sự mới lạ cho ngôi nhà của mình.

Ảnh: internet

Bên cạnht? việc trồng cây trong chai lọ, bạn cũng có thể sơn mới lại các loại rổ tre cũ để làm chậu cây sẽ rất đẹp và “độc”.

Ảnh: internet

Ngoài cách treo cây cỏ lên trên vách tường, bạn cũng có thể tạo các giá treo kế bên cửa sổ hoặc trên trần nhà để treo các loại cây cảnh mà mình yêu thích. Có thể nói rằng, đây là cách tận dụng không gian “rảnh” trong nhà một cách tốt nhất để thiết kế sân vườn “đặc biệt”.

Ảnh: internet

Để “thổi bay” cảm giác đơn điệu cho khu vườn nhà bạn, bạn có thể trồng nhiều loại cây xanh trong cùng một châu cây. Ví dụ, vừa trồng hoa, vừa trồng cà chua, ớt đỏ… hoặc thiết kế chậu cây nhiều tầng để trồng xen kẻ rau xanh và hoa trang trí.

Biện pháp này không chỉ làm đẹp nhà cửa, mà bạn còn có thể tận dụng các loại rau củ trồng được để phục vụ cho bữa cơm gia đình.

Ảnh: internet

Ngoài những cách nói trên, bạn cũng có thể mang “vườn cổ tích” vào nhà mình bằng cách kết hợp đặt thêm những bát hoa thả nổi trên bàn ăn, hoặc xung quanh các vị trí sáng sủa trong nhà, sẽ giúp cho căn phòng của bạn thêm cuốn hút.

Ảnh: internet