Các bệnh viện tại Thành phố Thủ Đức chính thức đổi tên

Xã hội 17/03/2021 14:45

UBND TP.HCM vừa quyết định tổ chức lại các trạm y tế phường, trung tâm y tế và bệnh viện (BV) quận trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Theo Người Lao Động, UBND TP.HCM vừa có quyết định phê duyệt đề án tổ chức lại các trạm y tế phường, trung tâm y tế và bệnh viện (BV) quận trực thuộc Sở Y tế TP.HCM sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và Thành phố Thủ Đức.

Cụ thể:

- BV quận 2 đổi thành BV Lê Văn Thịnh trực thuộc Sở Y tế, trụ sở tại số 130 Lê Văn Thịnh (phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức). 

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Bệnh viện quận 2 sẽ đổi thành tên Bệnh viện Lê Văn Thịnh - Ảnh: Người Lao Động 

Bệnh viện Lê Văn Thịnh là đơn vị sự nghiệp y tế hạng I, quy mô 500 giường bệnh. Cơ cấu tổ chức, bộ máy gồm 1 giám đốc và không quá 3 phó giám đốc; 9 phòng chức năng, 30 khoa và 1 phòng khám đa khoa. Tổng số viên chức, người lao động hiện có là 749 người.

- BV quận 9 thành BV Đa khoa Lê Văn Việt trực thuộc Sở Y tế, trụ sở tại số 387 Lê Văn Việt (phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức).

BV Đa khoa Lê Văn Việt là đơn vị sự nghiệp y tế hạng II, quy mô 100 giường bệnh. Cơ cấu tổ chức, bộ máy gồm 1 giám đốc và không quá 3 phó giám đốc; 4 phòng chức năng và 15 khoa. Tổng số viên chức, người lao động hiện có là 212 người.

- BV quận Thủ Đức thành BV Thành phố Thủ Đức trực thuộc Sở Y tế, trụ sở tại số 29 Phú Châu (phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức). 

BV Thành phố Thủ Đức là đơn vị sự nghiệp y tế hạng I, có quy mô 800 giường bệnh. Cơ cấu tổ chức, bộ máy gồm 1 giám đốc và không quá 3 phó giám đốc; 10 phòng chức năng, 40 khoa và 5 phòng khám đa khoa. Tổng số viên chức, người lao động hiện có là 1.903 người.

Ngoài ra, theo Tuổi Trẻ, UBND TP.HCM quyết định tổ chức lại, sáp nhập Trung tâm Y tế quận 2, Trung tâm Y tế quận 9 và Trung tâm Y tế quận Thủ Đức thành Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Các trụ sở làm việc của Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức bao gồm:

Trụ sở chính: số 48A Tăng Nhơn Phú (phường Tăng Nhơn Phú B); cơ sở 2: số 6 Trịnh Khắc Lập (phường Thạnh Mỹ Lợi); cơ sở 3: số 2 Nguyễn Văn Lịch (phường Linh Tây).

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