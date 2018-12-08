Bức ảnh cậu bé vừa sinh ra đã bĩu môi 'hờn cả thế giới' được dân mạng chia sẻ rầm rộ

Mới đây, bức ảnh bé sơ sinh bĩu môi "hờn" cả thế giới thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhìn cậu bé nhắm chặt mắt, miệng mếu máo như sắp òa khóc, ai nấy không thể kiềm lòng trước độ dễ thương vô đối của em.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, biểu cảm dễ cưng của cậu bé khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải "tan chảy". Dân mạng chia sẻ bức ảnh vô cùng nhiệt tình, đồng thời bàn luận cực rôm rả về khuôn mặt "hờn dỗi" của cậu bé.

"Trời ơi cưng muốn xỉu!"; "Mặt như kiểu chưa muốn ra ngoài mà bị trục xuất vậy đó"; "Chắc ở trong bụng mẹ thoải mái quá nên không muốn ra hả con"; "Cưng quá con ơi!"; "Em bé nhà mình cũng hay hờn dỗi thế này, ai nhìn vào cũng nhịn cười không nổi"; "Chắc ẻm đang nghĩ 'trả tui về bụng mẹ' đây mà"..., dân mạng lý giải biểu cảm đáng yêu của em bé.