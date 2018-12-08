Bức ảnh cậu bé vừa sinh ra đã bĩu môi 'hờn cả thế giới' được dân mạng chia sẻ rầm rộ

Xã hội 08/12/2018 17:45

"Mặt như kiểu chưa muốn ra ngoài mà bị trục xuất vậy đó"; "Chắc ở trong bụng mẹ thoải mái quá nên không muốn ra hả con"..., dân mạng bàn luận rôm rả về biểu cảm độc đáo của cậu bé.

Mới đây, bức ảnh bé sơ sinh bĩu môi "hờn" cả thế giới thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhìn cậu bé nhắm chặt mắt, miệng mếu máo như sắp òa khóc, ai nấy không thể kiềm lòng trước độ dễ thương vô đối của em.

Bức ảnh cậu bé vừa sinh ra đã bĩu môi 'hờn cả thế giới' được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 1

Bức ảnh cậu bé vừa sinh ra đã bĩu môi 'hờn cả thế giới' thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: Facebook

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, biểu cảm dễ cưng của cậu bé khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải "tan chảy". Dân mạng chia sẻ bức ảnh vô cùng nhiệt tình, đồng thời bàn luận cực rôm rả về khuôn mặt "hờn dỗi" của cậu bé.

"Trời ơi cưng muốn xỉu!"; "Mặt như kiểu chưa muốn ra ngoài mà bị trục xuất vậy đó"; "Chắc ở trong bụng mẹ thoải mái quá nên không muốn ra hả con"; "Cưng quá con ơi!"; "Em bé nhà mình cũng hay hờn dỗi thế này, ai nhìn vào cũng nhịn cười không nổi"; "Chắc ẻm đang nghĩ 'trả tui về bụng mẹ' đây mà"..., dân mạng lý giải biểu cảm đáng yêu của em bé.

Khoảnh khắc đặc biệt này hút 10 nghìn lượt thích sau nửa ngày đăng tải. Đúng là những thiên thần nhí luôn luôn đáng yêu, dù có biểu cảm xấu đi chăng nữa.

Phía dưới bức ảnh, nhiều mẹ bỉm nhiệt tình khoe ảnh con trai, con gái với đủ các "nỗi niềm" thu hút sự quan tâm của hội chị em.

Bức ảnh cậu bé vừa sinh ra đã bĩu môi 'hờn cả thế giới' được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 2
Gấu con đáng yêu quá - Ảnh: Facebook

Bức ảnh cậu bé vừa sinh ra đã bĩu môi 'hờn cả thế giới' được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 3

Bức ảnh cậu bé vừa sinh ra đã bĩu môi 'hờn cả thế giới' được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 4

Cu cậu rất hay 'nhăn nhó' mỗi khi không vừa ý - Ảnh: Facebook

Bức ảnh cậu bé vừa sinh ra đã bĩu môi 'hờn cả thế giới' được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 5
Em bé bụ bẫm được nhận xét là có tố chất của diễn viên tương lai - Ảnh: Facebook
Bức ảnh cậu bé vừa sinh ra đã bĩu môi 'hờn cả thế giới' được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 6

Khuôn mặt kháu khỉnh nhận về rất nhiều lượt thích - Ảnh: Facebook

Bức ảnh cậu bé vừa sinh ra đã bĩu môi 'hờn cả thế giới' được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 7
'Mẹ xem con làm xấu này!' - Ảnh: Facebook
Bức ảnh cậu bé vừa sinh ra đã bĩu môi 'hờn cả thế giới' được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 8

Không biết có gì vui mà cười híp cả mắt vào thế kia - Ảnh: Facebook

Bức ảnh cậu bé vừa sinh ra đã bĩu môi 'hờn cả thế giới' được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 9

Bé gái có đôi mắt to tròn, xinh như búp bê - Ảnh: Facebook

Clip chồng nguỵ trang áo giáp kín người, vào bếp nấu ăn giúp vợ vất vả như đi đánh trận khiến dân mạng cười ngất

Clip chồng nguỵ trang áo giáp kín người, vào bếp nấu ăn giúp vợ vất vả như đi đánh trận khiến dân mạng cười ngất

Dù trang bị rất kỹ càng như đội nón bảo hiểm, mặc áo mưa và đeo khẩu trang để chiên đồ ăn nhưng người đàn ông vẫn sợ hãi tột độ trước chiếc chảo đang nổ tung tóe khiến dân mạng cười ngất.

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