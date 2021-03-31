Bồng bế con nhỏ, đồ đạc lỉnh kỉnh, mẹ bỉm coi chừng bị dàn cảnh móc túi

Không chỉ riêng tại các thành phố lớn mà những nơi tập trung đông người như địa điểm du lịch, trạm dừng chân... cũng xảy ra tình trạng móc túi. Nhũng đối tượng này rất tinh vi thường hoạt động theo nhóm và dàn cảnh vô cùng chặt chẽ.

Những ngày qua, cư dân mạng đang xôn xao về việc một nạn nhân nữ bị dàn cảnh móc túi tại trạm dừng chân. Nữ nạn nhân tên Q, khi đang đi du lịch cùng gia đình thì bị dàn cảnh móc túi mất hết tiền và giấy tờ tùy thân tại một trạm dừng chân. Tại trạm dừng chân trên, khi cả đoàn ghé vào nghỉ ngơi, nhóm đối tượng khoảng 4-5 người, lợi dụng lúc đông người, đồ đạc nhiều và chị Q đang bế con nhỏ nên đã ra tay hành động. Chúng dàn cảnh kéo tay đứa bé để người mẹ lơ là đồ đạc rồi nhanh chóng thực hiện hành vi móc túi của mình. Câu chuyện trên là lời cảnh báo cho những ai khi đến chỗ đông người, nhất là các ông bà, cha mẹ đi cùng con nhỏ cần phải hết sức cảnh giác bọn móc túi. Mọi người nên tránh mang đồ đạc lỉnh kỉnh, cần phải có sự hỗ trợ của người thân khi trông chừng con nhỏ, tránh để các nhóm đối tượng lợi dụng sơ hở mà hành động.

Ngoài sự việc của chị Q kể trên, còn rất nhiều vụ việc nạn nhân bị dàn cảnh móc túi tại các địa điểm du lịch đông người. Có thể kế đến là vụ nhóm đối tượng dàn cảnh cướp tài sản của khách du lịch tại siêu thị Big C, TP. Đà Lạt. Nhóm đối tượng khi phát hiện 1 phụ nữ đang ở quầy mua rau quả thì liền ra hiệu cho nhau. 2 tên trong số đó giả vờ xô đẩy vào người nạn nhân, 4 tên còn lại tiến đến tạo đám đông để che tầm nhìn và phân tán sự chú ý của “con mồi”. Kết quả nhóm đối tượng đã lấy trộm chiếc Iphone 11 trong túi xách của nạn nhân và một số hiện vật khác. 1 đối tượng trong nhóm móc túi tại Đà Lạt - Ảnh minh họa: Internet Các phương tiện di chuyển công cộng cũng là địa bàn mà các nhóm đối tượng móc túi hoạt động. Chúng lợi dụng lúc người lên kẻ xuống chen chúc mà thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của các nạn nhân. Nổi bật là vụ dàn cảnh móc túi tại trạm xe buýt đối diện khu du lịch Suối Tiên. Nhóm đối tượng gồm 2 người dàn cảnh chen lấn, che chắn cho nhau để móc túi chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Theo điều tra, nhóm người này đã thực hiện nhiều vụ trộm cướp và lấy được gần 20 triệu đồng.

Dàn cảnh móc túi tại xe buýt Suối Tiên - Ảnh minh họa: Internet Ngoài các vụ kể trên, tại Thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua đã xuất hiện thêm một vụ nhóm đối tượng dàn cảnh móc túi lấy đi của nạn nhân hơn 10 triệu đồng. Nạn nhân là một người phụ nữ đang chạy xe trên đường 52 (Q.11) vào sáng 21.1, khi đến gần giao lộ với đường số 3 cư xá Lữ Gia (P.15, Q.11, TP.HCM) thì có một nhóm người đi trên nhiều xe máy, dàn cảnh áp sát. Lúc này, người phụ nữ bị một người đàn ông chạy xe máy vượt lên, cắt ngang đầu xe. Ngay lập tức, người đàn ông đi xe máy ở phía bên trái ngã xe vào người phụ nữ. Phía bên phải, người đàn ông đi xe tay ga cũng áp sát để người phụ nữ ngồi sau xe thò tay lấy tài sản trên người nạn nhân rồi cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát. Dàn cảnh móc túi tại quận 11, TPHCM - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người thể hiện sự bất ngờ và lo lắng trước hành vi ngày càng tinh vi của các nhóm đối tượng này. Vì vậy, để không trở thành miếng mồi ngon của những đối tượng xấu, chủ tài sản cần đề cao cảnh giác khi di chuyển trên đường hoặc khi đến những nơi đông người qua lại.

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