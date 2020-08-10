Bố mất vì bệnh hiểm nghèo, nam sinh đội khăn tang, bắt xe khách đi 150km để thi tốt nghiệp

Xã hội 10/08/2020 11:54

Sau khi bố mất vì mắc bệnh hiểm nghèo, nam sinh ngậm ngùi đưa bố về quê an táng rồi bắt xe đi suốt 150km để thi tốt nghiệp THPT.

Nhiều giờ qua, cư dân mạng không khỏi xúc động trước hình ảnh nam sinh đội khăn tang để đi thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 9/8 tại điểm thi Trường THPT huyện Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Nam sinh này là em Trương Quang Dũng (ngụ xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn). Theo lời kể của thầy Bùi Tiến Dũng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 Trường THPT huyện Kỳ Sơn trên Tuổi trẻ, bố Dũng là ông Trương Đức Hạnh (44 tuổi) qua đời ngày 7/8 sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư.

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Nam thanh niên đội khăn tang đi thi tốt nghiệp THPT khiến ai nấy đều xót xa - Ảnh: Internet

Sau đó, người thân đã đưa ông H. về quê ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) để an táng theo phong tục địa phương. Sau đó, Dũng bắt xe khách trong đêm đi 150km đến điểm trường để tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2020. 

Bên cạnh đó, thầy Bùi Tiến Dũng còn chia sẻ, em có học lực khá, ngoan hiền. Sau khi biết thông tin đau lòng, nhà trường đã động viên tinh thần để Dũng tham gia và hoàn thành tốt kỳ thi THPT năm nay.

Cũng theo nguồn tin trên, sau hai môn thi đầu tiên, Dũng chia sẻ với thầy cô em làm bài tạm ổn. Nguyện vọng của em là được xét tuyển vào một trường công nghệ thông tin để theo đuổi ước mơ và có công ăn việc làm ổn định, giúp gia đình thoát nghèo. Hiện câu chuyện của Dũng vẫn đang gây xôn xao trên khắp các trang mạng xã hội.

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