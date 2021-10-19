Bộ Công an chính thức thông tin lý do dời lại buổi làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng sang ngày 21/10

Buổi làm việc giữa Bộ Công an và bà Nguyễn Phương Hằng về vấn đề liên quan ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dự kiến diễn ra chiều nay đã được dời lại tới 21/10.

Theo Zingnews đưa tin, ngày 19/10, nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) xác nhận đã gửi thư mời bà Nguyễn Phương Hằng lên trụ sở làm việc về đơn yêu cầu xử lý hành vi của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng liên quan đến vấn đề tiền từ thiện. Nguồn tin cho hay:

“Buổi làm việc dự kiến diễn ra vào 14h hôm nay. Tuy nhiên, do tình hình sức khỏe nên bà Hằng đã hẹn sang ngày 21/10”.

Bộ Công an (C02) xác nhận đã gửi thư mời bà Nguyễn Phương Hằng lên trụ sở làm việc về đơn yêu cầu xử lhành vi của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng liên quan đến vấn đề tiền từ thiện - Ảnh: Internet

Trước đó, Công an TP.HCM nhận được thông tin của bà Nguyễn Phương Hằng cung cấp về việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân để kêu gọi quyên góp tiền từ thiện của mạnh thường quân.

Trong đơn yêu cầu, bà Hằng cho rằng nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không tự minh bạch, không công khai, không công bố kịp thời rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền kêu gọi từ thiện để các nhà hảo tâm được biết. Hành động của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người ủng hộ từ thiện.

Sau khi xem xét nội dung đơn, Công an TP.HCM đã chuyển đơn đến Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

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