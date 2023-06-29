2 bé trai rủ nhau đi tắm suối thì thì bị nước cuốn trôi, một bé may mắn bám vào cành cây khô được người dân cứu kịp thời, thi thể em bé còn lại được tìm thấy sau hơn 14h tìm kiếm.

Theo thông tin từ Bình Phước online, vào khoảng 8 giờ sáng nay, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh cho biết sau hơn 14 giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể cháu H.N.M (10 tuổi, trú khu phố 2, phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài ), nạn nhân vụ đuối nước khi đi tắm tại khu vực Suối Rạt, đã được tìm thấy.

Lực lượng chức năng vớt thi thể cháu H.N.M đưa lên bờ - Ảnh: Bình Phước online

Dẫn tin từ Báo Phụ nữ TP.HCM, theo thông tin ban đầu, chiều 28/6, bé H.N.M (10 tuổi) và N.Q.B (9 tuổi, cùng ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) rủ nhau đi tắm ở khu vực suối Rạt, đoạn thuộc xã Đồng Tiến, giáp ranh với phường Tân Thiện (thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Đến khoảng 15g40 chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Đón (60 tuổi, ngụ phường Tân Thiện) cùng một số người dân đang làm vườn thì nghe có tiếng kêu cứu từ phía dưới suối Rạt nên chạy lại thì phát hiện cháu N.Q.B đang bám vào cành tre khô, cách bờ khoảng 2m. Ông đã kịp thời nhảy xuống cứu cháu bé.

Khu vực suối nơi bé trai bị nước cuốn trôi - Ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM

Sau đó, cháu N.Q.B kể lại sự việc còn có H.N.M đi tắm cùng nên người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Bình Phước cùng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố Đồng Xoài đã tổ chức tìm kiếm.

Rủ nhau ra sông tắm mát, 2 anh em ruột đuối nước, tử vong thương tâm Nạn nhân là 2 anh em ruột, 1 bé trai và 1 bé gái, chìm được khoảng 30 phút mới được người dân phát hiện đưa lên bờ.

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