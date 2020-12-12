Bị vợ cằn nhằn chuyện ăn thịt chó, chồng đốt nhà khiến vợ bỏng nặng

Xã hội 12/12/2020 10:30

Đang uống rượu cùng bạn thì vợ gọi điện cằn nhằn, Đoan mua xăng về rồi châm lửa đốt nhà khiến vợ bị bỏng nặng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Quang Đoan (SN 1980, trú tại khu 7, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi giết người. Đoan bị tình nghi đốt nhà khiến vợ bỏng nặng.

Theo Người Đưa Tin, trưa 3/12, nhà của Ngô Quang Đoan bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến chị N.T.H. (SN 1975, là vợ Đoan) bị mắc kẹt. Khoảng 15 phút sau, chị H. thoát được ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng và được đưa vào trung tâm Y tế huyện Vân Đồn cấp cứu. 

Bị vợ cằn nhằn chuyện ăn thịt chó, chồng đốt nhà khiến vợ bỏng nặng - Ảnh 1
Chồng đốt nhà khiến vợ bỏng nặng - Ảnh minh họa: Internet

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra. Theo lời khai, trong lúc Đoan đang ngồi cùng bạn bè ăn thịt chó, uống rượu tại quán Nam Cảng thuộc khu 9, thị trấn Cái Rồng thì chị H. gọi điện thoại kêu chồng về và cằn nhằn chuyện Đoan nhậu nhẹt nên cả hai xảy ra tranh cãi. 

Về đến nhà, Đoan và chị H. tiếp tục đóng cửa cãi nhau. Đoan lấy can nhựa (loại 10 lít) tại gác bếp rồi điều khiển xe mô tô đi đến cửa hàng xăng dầu Đông Hà (cách nhà Đoan 500m) mua 120 nghìn đồng tiền xăng mang về nhà.

Tại đây, Đoan đổ xăng xuống nền nhà rồi châm lửa khiến căn nhà bốc cháy dữ dội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định. 

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