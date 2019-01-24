Bị chỉ trích vì ân ái giữa đường, cặp đôi thản nhiên đáp trả: 'Nhà em nghèo không có tiền đi nhà nghỉ'

Xã hội 24/01/2019 17:53

Cặp đôi liên tục ôm hôn, sờ soạng vùng nhạy cảm của nhau mặc người đi đường chỉ trích.

Cách đây ít giờ, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hành động phản cảm của một đôi nam nữ khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm.

Bị chỉ trích vì ân ái giữa đường, cặp đôi thản nhiên đáp trả: 'Nhà em nghèo không có tiền đi nhà nghỉ' - Ảnh 1
Đôi nam nữ thản nhiên ân ái giữa đường - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, cô gái mặc váy ngắn ngồi trên xe máy cùng chàng trai đứng đối diện thản nhiên ân ái như chỗ không người. Nam thanh niên liên tục sờ soạng lên vùng nhạy cảm của bạn gái, còn cô gái cũng hưởng ứng, không có bất kì sự phản kháng nào. Đáng nói, khi có một người đàn ông đi qua phát hiện sự việc và gợi ý họ nên "đi nhà nghỉ" thì nữ chính thản nhiên đáp trả: "Nhà em nghèo không có tiền đi nhà nghỉ".

Khi bị người này dùng đèn xe máy rọi vào đúng vị trí nhạy cảm đang "hành sự", cô gái vô tư bày tỏ: "Anh soi thế thì sao tụi em tiện làm được". Trước phản ứng của cô gái, người đàn ông đi đường giễu cợt lại: "Làm đi, anh bấm đèn cho mà làm. Dám không? Cậu này liệu có dám? Yêu nhau mà lại sợ à?".

Khi được hỏi, cô gái trẻ cho biết mình sinh năm 1995, đồng thời xưng hô với nam thanh niên kia là vợ chồng.

Bị chỉ trích vì ân ái giữa đường, cặp đôi thản nhiên đáp trả: 'Nhà em nghèo không có tiền đi nhà nghỉ' - Ảnh 2

Hành động phản cảm nhận về vô số chỉ trích - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đôi nam nữ đã nhận về vô số "gạch đá" vì hành động kém duyên của mình.

"Không hiểu mấy bạn trẻ nghĩ gì mà hành động phản cảm như vậy"; "Bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi sao"; "Quá vô văn hóa"; "Chẳng vợ chồng nào làm mấy trò này. Toàn mấy bạn 'trẻ trâu' thiếu suy nghĩ mới hành xử như thế"..., dân mạng bình luận.

Hiện cặp đôi vẫn đang nhận về rất nhiều bình luận chỉ trích.

Trúng số hàng chục tỷ, cụ ông 74 tuổi lập tức bỏ vợ để cặp tình trẻ 18 tuổi, ai ngờ gặp họa khi đang 'mây mưa'

Trúng số hàng chục tỷ, cụ ông 74 tuổi lập tức bỏ vợ để cặp tình trẻ 18 tuổi, ai ngờ gặp họa khi đang 'mây mưa'

Hành động của cụ ông khiến người vợ nhiều năm tình nghĩa vô cùng đau lòng. Dù vậy cụ bà cũng không biết làm gì để níu kéo, đành để chồng cuốn gói đồ đạc đến với nhân tình xinh đẹp, nóng bỏng.

Xem thêm
Từ khóa:   hành động phản cảm

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 2 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 37 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 2 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 15 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 7 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày