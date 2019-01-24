Bị chỉ trích vì ân ái giữa đường, cặp đôi thản nhiên đáp trả: 'Nhà em nghèo không có tiền đi nhà nghỉ'

Cặp đôi liên tục ôm hôn, sờ soạng vùng nhạy cảm của nhau mặc người đi đường chỉ trích.

Cách đây ít giờ, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hành động phản cảm của một đôi nam nữ khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm.

Đôi nam nữ thản nhiên ân ái giữa đường - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, cô gái mặc váy ngắn ngồi trên xe máy cùng chàng trai đứng đối diện thản nhiên ân ái như chỗ không người. Nam thanh niên liên tục sờ soạng lên vùng nhạy cảm của bạn gái, còn cô gái cũng hưởng ứng, không có bất kì sự phản kháng nào. Đáng nói, khi có một người đàn ông đi qua phát hiện sự việc và gợi ý họ nên "đi nhà nghỉ" thì nữ chính thản nhiên đáp trả: "Nhà em nghèo không có tiền đi nhà nghỉ".

Khi bị người này dùng đèn xe máy rọi vào đúng vị trí nhạy cảm đang "hành sự", cô gái vô tư bày tỏ: "Anh soi thế thì sao tụi em tiện làm được". Trước phản ứng của cô gái, người đàn ông đi đường giễu cợt lại: "Làm đi, anh bấm đèn cho mà làm. Dám không? Cậu này liệu có dám? Yêu nhau mà lại sợ à?".

Khi được hỏi, cô gái trẻ cho biết mình sinh năm 1995, đồng thời xưng hô với nam thanh niên kia là vợ chồng.

Hành động phản cảm nhận về vô số chỉ trích - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đôi nam nữ đã nhận về vô số "gạch đá" vì hành động kém duyên của mình.

"Không hiểu mấy bạn trẻ nghĩ gì mà hành động phản cảm như vậy"; "Bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi sao"; "Quá vô văn hóa"; "Chẳng vợ chồng nào làm mấy trò này. Toàn mấy bạn 'trẻ trâu' thiếu suy nghĩ mới hành xử như thế"..., dân mạng bình luận.

Hiện cặp đôi vẫn đang nhận về rất nhiều bình luận chỉ trích.

Trúng số hàng chục tỷ, cụ ông 74 tuổi lập tức bỏ vợ để cặp tình trẻ 18 tuổi, ai ngờ gặp họa khi đang 'mây mưa' Hành động của cụ ông khiến người vợ nhiều năm tình nghĩa vô cùng đau lòng. Dù vậy cụ bà cũng không biết làm gì để níu kéo, đành để chồng cuốn gói đồ đạc đến với nhân tình xinh đẹp, nóng bỏng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chi-trich-vi-an-ai-giua-duong-cap-doi-than-nhien-dap-tra-nha-em-ngheo-khong-co-tien-di-nha-nghi-312879.html