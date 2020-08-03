Bệnh nhân 621 nhiễm Covid-19 từng đi chăm người nhà bị bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó đi xe khách về Quảng Ngãi.

Sáng nay 3/8, Bộ Y tế công bố một trường hợp nhiễm Covid-19 mới là bệnh nhân 621 (nữ, 60 tuổi, ngụ thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 621

Từ 18-23/7: bệnh nhân chăm cháu tại Khoa nội - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. Lúc 10 giờ ngày 23/7 bệnh nhân đi xe ôm ra bến xe và di chuyển bằng xe khách Văn Hường về lại Quảng Ngãi, trên xe có khoảng 7-8 người. Sau khi xuống xe bệnh nhân về thẳng nhà.

Từ 23-29/7: bệnh nhân ở nhà và chỉ tiếp xúc với người trong gia đình, bao gồm chồng, con gái, con rể và cháu 16 tháng tuổi. Khoảng 9 - 10 giờ ngày 24 và ngày 25/7, bệnh nhân đi chợ Bình Dương mua thức ăn và có tiếp xúc với một số người trong xã (bệnh nhân không nhớ rõ người tiếp xúc).

Khu vực cách ly đặc biệt Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, cơ sở 2 - nơi điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19 ở Quảng Ngãi - Ảnh: Người Lao Động

Tối 31/7 đến 1/8: bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho và sử dụng thuốc hạ sốt có sẵn ở nhà. Bệnh nhân hết sốt nhưng còn ho và được Trạm y tế xã Bình Dương hướng dẫn đến Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn khám và điều trị.

Chiều 1/8: bệnh nhân đi khám và được khai báo thông tin y tế, có xác định đã đến vùng có trường hợp mắc SAR-CoV-2 và triệu chứng ho có đờm, khan giọng. Nghi nhiễm SAR-CoV-2, bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly y tế của Trung tâm y tế huyện Bình Sơn, cơ sở 2. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 2/8: bệnh nhân được xác định nhiễm Covid-19. Tình trạng bệnh: sốt 38,5 độ, mệt mỏi, ho ít, rát họng.

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh 621, ngành y tế Quảng Ngãi đã tiến hành phun thuốc khử trùng, tại các hộ gia đình có tiếp xúc gần với bệnh nhân. Đồng thời đưa cách ly tập trung đối với những trường hợp có tiếp xúc gần (f1) với bệnh nhân 621.

Tròn 1 tuần COVID-19 trở lại: Chủng virus mới có tỷ lệ lây nhiễm gấp gần 3 lần trước Theo kết quả giải trình tự gen cho thấy chỉ số lây nhiễm lần này rơi vào khoảng 5-6, trong khi đó lần trước chỉ khoảng 1,8-2,2, tức là gấp gần 3 lần trước đây.

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