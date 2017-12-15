Bé gái kháu khỉnh khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa

Xã hội 15/12/2017 11:03

Khi đang đi kiểm tra trong khuôn viên chùa, ni sư trụ trì phát hiện một bé gái sơ sinh kháu khỉnh bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Vào khoảng 19 giờ tối qua (14/12), tại cổng chùa Bảo Quang thuộc thôn 2 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp (Bình Phước), ni sư Thích Nữ Như Xuân (trụ trì chùa) phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trong chiếc giỏ nhựa màu đỏ, bên trong đựng ít đồ đạc cho trẻ sơ sinh.

Bé gái kháu khỉnh khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh 1
Ni sư Thích Nữ Như Xuân đã phát hiện ra cháu bé bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh: Internet

“Hiện chùa đang trong giai đoạn nâng cấp mới, thường ngày từ lúc 19 giờ đến 20 giờ chùa mở cổng để các phật tử đến tụng kinh. Vào lúc 19 giờ 30 nghe chó sủa phía trước cổng chùa, nghĩ rằng xe chở vật liệu vào chùa. Tuy nhiên đợi một lúc sau không thấy gì nên tôi cùng các phật tử ra xem thì thấy 1 chiếc giỏ nhựa màu đỏ, khi mở ra xem thì thấy một bé sơ sinh được quấn bằng chiếc khăn bông cùng vài bộ đồ nhỏ. Nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả, ngoài giỏ đồ. Chúng tôi vội ôm đứa bé vào trong chùa bái phật rồi đưa đứa bé vào giường ủ ấm” – ni sư Thích Nữ Như Xuân kể lại với PV báo Nông Nghiệp Việt Nam.

Sau khi phát hiện cháu bé, nhà chùa lập tức báo cáo chính quyền địa phương. Công an xã Thiện Hưng đã đến lập biên bản vụ việc. Nhà chùa đã nhờ trạm y tế đến kiểm tra sức khỏe cho bé.

Bà Phan Thị Kim Huệ – Trưởng trạm Y tế xã Thiện Hưng – cho biết: “Đây là bé gái khoảng từ 7 đến 10 ngày tuổi. Rốn bé vẫn đang được quấn băng, sức khỏe bình thường”.

Bé gái kháu khỉnh khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh 2
Cháu bé đã được kiểm tra sức khỏe và tạm thời được nhà chùa nuôi dưỡng - Ảnh: Internet

Nhà chùa thông tin, nếu sau 7 ngày không có người đến nhận lại cháu bé, nhà chùa sẽ làm thủ tục nhận nuôi. Được biết, chùa Bảo Quang hiện đang nuôi dạy 2 trẻ từ 5-7 tuổi cũng bị người thân bỏ rơi từ nhỏ trước cổng chùa.

Đi tập thể dục, phát hiện bé trai 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng giấy bên đường

Đi tập thể dục, phát hiện bé trai 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng giấy bên đường

Khi đang đi bộ thể dục ngang qua cổng chào trạm y tế phường, người phụ nữ phát hiện một bé trai khoảng 20 ngày tuổi đang nằm khóc trong thùng bìa carton.

Xem thêm
Từ khóa:   cháu bé bị bỏ rơi bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bình phước trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa

TIN MỚI NHẤT

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 23 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 8 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày