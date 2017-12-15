Khi đang đi kiểm tra trong khuôn viên chùa, ni sư trụ trì phát hiện một bé gái sơ sinh kháu khỉnh bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Vào khoảng 19 giờ tối qua (14/12), tại cổng chùa Bảo Quang thuộc thôn 2 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp (Bình Phước), ni sư Thích Nữ Như Xuân (trụ trì chùa) phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trong chiếc giỏ nhựa màu đỏ, bên trong đựng ít đồ đạc cho trẻ sơ sinh.

“Hiện chùa đang trong giai đoạn nâng cấp mới, thường ngày từ lúc 19 giờ đến 20 giờ chùa mở cổng để các phật tử đến tụng kinh. Vào lúc 19 giờ 30 nghe chó sủa phía trước cổng chùa, nghĩ rằng xe chở vật liệu vào chùa. Tuy nhiên đợi một lúc sau không thấy gì nên tôi cùng các phật tử ra xem thì thấy 1 chiếc giỏ nhựa màu đỏ, khi mở ra xem thì thấy một bé sơ sinh được quấn bằng chiếc khăn bông cùng vài bộ đồ nhỏ. Nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả, ngoài giỏ đồ. Chúng tôi vội ôm đứa bé vào trong chùa bái phật rồi đưa đứa bé vào giường ủ ấm” – ni sư Thích Nữ Như Xuân kể lại với PV báo Nông Nghiệp Việt Nam.

Sau khi phát hiện cháu bé, nhà chùa lập tức báo cáo chính quyền địa phương. Công an xã Thiện Hưng đã đến lập biên bản vụ việc. Nhà chùa đã nhờ trạm y tế đến kiểm tra sức khỏe cho bé.

Bà Phan Thị Kim Huệ – Trưởng trạm Y tế xã Thiện Hưng – cho biết: “Đây là bé gái khoảng từ 7 đến 10 ngày tuổi. Rốn bé vẫn đang được quấn băng, sức khỏe bình thường”.

Nhà chùa thông tin, nếu sau 7 ngày không có người đến nhận lại cháu bé, nhà chùa sẽ làm thủ tục nhận nuôi. Được biết, chùa Bảo Quang hiện đang nuôi dạy 2 trẻ từ 5-7 tuổi cũng bị người thân bỏ rơi từ nhỏ trước cổng chùa.

Đi tập thể dục, phát hiện bé trai 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng giấy bên đường Khi đang đi bộ thể dục ngang qua cổng chào trạm y tế phường, người phụ nữ phát hiện một bé trai khoảng 20 ngày tuổi đang nằm khóc trong thùng bìa carton.

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