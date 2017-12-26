Bàng hoàng: Sau khi đâm chết vợ, chồng bình tĩnh tắm rửa sạch sẽ rồi khóa cửa cẩn thận đi đầu thú

Xã hội 26/12/2017 17:41

Sau khi đâm chết vợ, ông Quang tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi bình tĩnh khóa cửa nhà đến cơ quan công an đầu thú.

Chiều nay (26/12), Công an TP. Vũng Tàu kết hợp với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra cái chết của bà N.T.T Q (sinh năm 1977, ngụ phường 7, TP.Vũng Tàu).

Trước đó, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, tại căn nhà trên đường Trương Công Định (TP.Vũng Tàu) đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Theo đó, theo nhận định của các nhân chứng, nhiều khả năng do mâu thuẫn tình cảm nên ông Nguyễn Phong Quang (sinh năm 1968) đã ra tay đâm chết bà T., vợ của ông.

Sau khi gây án, ông Quang bình tĩnh tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo và khóa cửa rồi mới đi đến Công an phường 7, TP.Vũng Tàu để thú nhận hành vi giết người.

Tại hiện trường, thi thể người vợ được phát hiện ở khu vực phòng bếp. Theo thông tin của Người Lao Động, trên cơ thể bà có tổng cộng 2 vết đâm ở cổ và ngực.

Bàng hoàng: Sau khi đâm chết vợ, chồng bình tĩnh tắm rửa sạch sẽ rồi khóa cửa cẩn thận đi đầu thú - Ảnh 1
Vụ việc khiến hàng xóm bàng hoàng vì từ trước đến nay, hai vợ chồng luôn hòa thuận yêu thương nhau - Ảnh: Người Lao Động

Theo lời kể của một người hàng xóm, từ trước đến nay, hai vợ chồng ông Quang và bà T. không hề cự cãi, mọi người luôn thấy họ rất yêu thương, nhường nhịn nhau. Ngay cả thời điểm xảy ra sự việc, cũng không ai nghe thấy tiếng cãi vã của hai người. Mãi đến khi cơ quan chức năng đến phong tỏa hiện trường thì hàng xóm mới hay biết sự việc.

Có nguồn tin nói rằng trước đó vợ chồng họ có cãi nhau ở nơi người vợ bán hàng ngoài chợ. Tại hiện trường, công an đã thu được hung khí gây án.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai của người chồng để điều tra, làm rõ vụ án.

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