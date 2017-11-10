Bán vé số mưu sinh sau giờ học, bé gái bị cụ ông hại đời đến mang thai

Xã hội 10/11/2017 15:02

Vì hoàn cảnh khó khăn nên sau giờ học, bé gái phải đi bán vé số để phụ giúp gia đình. Lợi dụng sự ngây thơ của cô bé, cụ ông 65 tuổi đã dụ dỗ khiến em mang thai.

Hôm qua (9/11), Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) đã quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng với Nguyễn Văn Trọng (65 tuổi, cư trú ấp Bình Hội, xã Huyền Hội, huyện Càng Long) để điều tra, làm rõ hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Bán vé số mưu sinh sau giờ học, bé gái bị cụ ông hại đời đến mang thai - Ảnh 1
Ông Trọng lợi dụng lúc cô bé đi bán vé số để giở trò đồi bại - Ảnh: Công An Nhân Dân

Theo thông tin của Công An Nhân Dân, nạn nhân là bé gái 15 tuổi, đang học lớp 9 sống cùng xã với đối tượng. Ngoài giờ học, bé gái đi bán vé số để có tiền phụ giúp cha mẹ. Lợi dụng mỗi lần bé gái đến bán vé số, ông Trọng dụ em làm “chuyện người lớn” rồi cho tiền. Sau mỗi lần quan hệ, đối tượng uy hiếp nạn nhân không được kể lại với gia đình. Thấy bụng của con gái ngày càng to, người mẹ đưa con đến bệnh viện khám thì mới phát hiện cô bé đã mang thai.

Bán vé số mưu sinh sau giờ học, bé gái bị cụ ông hại đời đến mang thai - Ảnh 2
Tháng 8 vừa qua, nạn nhân đã sinh bé gái nặng 3,1 kg - Ảnh: Công An Nhân Dân

Cuối tháng 8 vừa qua, nạn nhân đã hạ sinh một bé gái nặng 3,1 kg. Nhận đơn tố giác của gia đình nạn nhân, công an địa phương đã vào cuộc điều tra. Kết quả giám định ADN cho thấy đứa bé sinh ra đúng là con của ông Trọng. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi phạm.

Làm bé gái mang thai không bị khởi tố

Làm bé gái mang thai không bị khởi tố

Gia đình cho rằng con gái bị uy hiếp, trong khi cơ quan điều tra kết luận là quan hệ tự nguyện.

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Từ khóa:   giao cấu với trẻ em bé gái mang thai

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