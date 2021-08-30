Bạn trai cũ Ngọc Trinh thông báo dừng mọi hoạt động từ thiện mùa Covid-19, nguyên nhân khiến nhiều người rơi nước mắt

Doanh nhân Hoàng Kiều - bạn trai nữ hoàng nội y Ngọc Trinh một thời - đã bất ngờ thông báo dừng các hoạt động từ thiện Covid-19 làm nhiều người bất ngờ. Được biết, hoạt động ghi danh xin trợ cấp sẽ khép lại vào 18h ngày 30/8 và các phần quà sẽ được phát vào những ngày tiếp theo.

Những ngày gần đây, trên trang cá nhân của doanh nhân Hoàng Kiều tràn ngập hình ảnh nhóm tình nguyện của ông đi phát quà cho những gia đình có khó khăn trong mùa dịch này. Ngày 29/8, ông cho biết: "Đã có trên 6.000 hộ gia đình gửi tin nhắn xin trợ cấp, chúng tôi chỉ mới phát được 3.016 phần vì bị gián đoạn. Chúng tôi đang nỗ lực phân phối cùng với quân đội để có thể di chuyển đến những quận phường xã ở ngoại ô". Nhóm tình nguyện đang phân hàng hóa để chuẩn bị phát cho người dân - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, trong một thông báo khẩn vào tối muộn cùng ngày, vị doanh này bất ngờ thông báo kể từ ngày 31/8, ông sẽ không nhận đóng góp từ các mạnh thường quân nữa và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã ủng hộ mình thời gian qua.

Thông ná khẩn của Hoàng Kiểu - Ảnh: Chụp màn hình Lý giải về nguyên nhân của sự việc. bạn trai cũ của Ngọc Trinh cho hay các cộng tác viên thiện nguyện tại Sài Gòn đã gặp rất nhiều khó khăn, sa sút tinh thần vì 1 người trong nhóm bị đột quỵ và đã mất trong khi phát thực phẩm. Trước tình hình này, nam doanh nhân đành phải chấm dứt chương trình phát thực phẩm cho bà con để bảo vệ an toàn cho nhóm tình nguyện. Cuối bài viết, ông cho biết: "Chúng tôi tiếp tục cho ghi danh xin trợ cấp và sẽ chấm dứt vào lúc 18:00 giờ ngày 30 tháng 8 ở Việt Nam, và sẽ phát hết 10.000 phần vào những ngày kế tiếp, vì phải xin phép ba ngày một lần cho đến khi phát hết".

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Thông tin sau khi được đăng tải đã thu hút một lượng lớn người quan tâm. Nhiều người đã bày tỏ sự xót xa, cũng như lời cảm ơn đối với nhóm bình luận của Hoàng Kiều. Một số khác cũng cảm kích vì những hoạt động tốt đẹp của ông. Doanh nhân Hoàng Kiều - Ảnh Internet Được biết, vào giữa tháng 8, khi nhận được tin nhắn của một bạn người Việt có nội dung nhờ hỗ trợ vì gặp khó khăn do dịch bệnh, ông Hoàng Kiều đã có bài đăng với nội dung sẽ cung cấp thực phẩm và Vitamin C, Vitamin D, Zinc để giúp đỡ người dân tăng khả năng đề kháng trước Covid-19. Bên cạnh đó, ông cùng đội tình nguyện cũng quyên góp 5 triệu khẩu trang N95. Bà Minh Sương, CEO của công ty New Star Advertising là người đại diện của Kiều Hoàng Wineries ở Việt Nam, sẽ chịu trách nhiệm trong việc giao lương thực, thực phẩm và các trang thiết bị khác tới người dân TP HCM.

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