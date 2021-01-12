Bà Rịa - Vũng Tàu: Nữ sinh lớp 7 đẻ rơi trong phòng tắm, lấy kéo tự cắt rốn cho con

Sau khi đẻ rơi trong phòng tắm, nữ sinh lớp 7 lấy kéo tự cắt rốn cho con. Ngay sau đó, hai mẹ con được người nhà đưa vào trung tâm y tế.

Mới đây, một nữ sinh lớp 7 Trường trung học cơ sở Võ Trường Toản, xã Đá Bạc (huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu) đã đẻ rơi trong phòng tắm của gia đình. Phó hiệu trưởng trường học đã xác nhận sự việc với Thanh Niên.

Nữ sinh lớp 7 đẻ rơi trong phòng tắm - Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 3 giờ ngày 3/1, em N.N.A.T (học sinh lớp 7) đang ở nhà cùng với mẹ và ông bà ngoại tại thôn Phước An, xã Đá Bạc thì bất ngờ chuyển dạ sinh con.

Nữ sinh vào phòng tắm của gia đình và sinh một bé gái, sau đó lấy kéo tự cắt dây rốn. Nghe tiếng trẻ con khóc, mẹ của T. vào kiểm tra thì thấy T. đang ôm con.

Ngay sau đó, mẹ con T. được người nhà đưa vào Trung tâm y tế huyện Châu Đức chăm sóc y tế.

Theo Ban giám hiệu nhà trường, T. học lớp 7 nhưng đã 15 tuổi do từng ở lại 2 năm khi học tiểu học. Nữ sinh mang bầu trong khoảng thời gian nhà trường cho học sinh học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh. Mặc dù mang bầu nhưng T. vẫn đến trường học và đã thi xong học kỳ 1. Gia đình T. cũng giấu chuyện này với nhà trường.

Hiện sự việc đã được Công an xã Đá Bạc báo cáo lên Công an huyện Châu Đức điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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