Vụ vợ cắt của quý của chồng ở Kiên Giang: Trưởng ấp tiết lộ điều bất ngờ

Xã hội 11/01/2021 17:39

Sau khi cắt của quý của chồng, người vợ cho biết bản thân vẫn rất yêu chồng và chỉ muốn đe dọa mà thôi.

Mới đây, sự việc bà N.T.L (44 tuổi, ngụ thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) cắt của quý của chồng là ông N.V.B.C (47 tuổi) khiến dư luận địa phương xôn xao. 

Trao đổi với Báo Đất Việt, Trưởng ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm cho biết bà C. sau khi làm bị thương chồng thì không bỏ đi hay đưa chồng đi cấp cứu, người đưa ông C. vào bệnh viện là chủ nhà nghỉ. 

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Ghen tuông, vợ cắt của quý của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Về lý do cắt của quý của chồng, bà L. chỉ muốn đe dọa để ông C. không quan hệ với người khác nữa chứ không có ý định giết chồng. 

"Bà L. bảo rất thương chồng, người này làm vậy để dọa chồng thôi. Vì thế nên vết thương bà L. gây nên với ông C. không quá nặng, chỉ bị chảy máu chứ không bị cắt rời. Do bộ phận đó chảy nhiều máu nên mọi người nghĩ là nặng", Trưởng ấp Mỹ Hưng cho biết. 

Như đã đưa tin, bà L. nghi ngờ ông C. có nhân tình nên cả hai đã ly thân. Ngày 9/1 vừa qua, cả hai thuê phòng nghỉ ở nhà trọ Duy Thành, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất.

Sau khi quan hệ tình cảm, bà L. nhân lúc chồng ngủ say đã lấy dao chuẩn bị sẵn cắt bộ phận sinh dục của ông C. Bị thương, ông C. la hét kêu cứu, nhờ chủ nhà nghỉ đưa đi cấp cứu. Sau sự việc, bà L. đã đến cơ quan công an khai báo hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.  

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