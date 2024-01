Ăn buffet giá 400.000/suất, nhóm khách 7 người đút túi hơn 10kg hải sản mang về

Trong video, nhân viên của nhà hàng cho biết: “Theo quy định của nhà hàng, khách đến ăn buffet tại chỗ, có thể ăn no, rồi lại ăn tiếp nhưng không được mang về. Thế nhưng, vào trưa ngày 25/1, một nhóm khách gồm 7 phụ nữ vào nhà hàng sử dụng dịch vụ đã lén lấy hơn 10kg hải sản và một số món ăn khác”.

Cụ thể, phía nhà hàng chia sẻ, nhân viên nhà hàng thấy nhóm khách này liên tục đến quầy đồ ăn để lấy hải sản. Thế nhưng, lúc dọn bàn, những người phục vụ lại không phát hiện vỏ tôm, cua, ghẹ… nên nghi ngờ.

Khi bộ phận an ninh kiểm tra camera giám sát, những hình ảnh từ máy quay cho thấy khách vừa ăn vừa lén nhét hải sản vào túi để dưới bàn. Khi khách ra về, bộ phận an ninh giữ lại xin kiểm tra túi. Ban đầu, nhóm khách không cho nhân viên an ninh kiểm tra, bảo bên trong chỉ có quần áo.