3 bà cháu bị sát hại kinh hoàng ở Lâm Đồng: Lời khai lạnh người của nghi can

Xã hội 26/05/2019 10:46

Tại cơ quan điều tra, bà Nghiêm Thị Nhi đã khai nhận hành vi giết người và hé lộ nguyên nhân gây án.

Như thông tin trước đó đã đưa, chiều qua (25/5), Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ bà Nghiêm Thị Nhi (50 tuổi, trú thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) để làm rõ vụ án 3 bà cháu bị sát hại.

Trao đổi với báo chí vào sáng nay (26/5), Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận cơ quan này đã triệu tập chồng và con của bà Nhi là ông Lưu Thế Bưu (55 tuổi) và Lưu Chí Vĩnh (16 tuổi) để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

3 bà cháu bị sát hại kinh hoàng ở Lâm Đồng: Lời khai lạnh người của nghi can - Ảnh 1
Bà Nhi tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Bước đầu tại cơ quan điều tra, bà Nhi thừa nhận việc sát hại bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi) và hai cháu nội của bà Vượng là cháu Đàm Đức Tiến (4 tuổi), Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi).

Theo đó, vào sáng 24/5, bà Vượng cùng hai cháu nội đến nhà bà Nhi chơi. Khi bà Vượng hỏi xin một ít bơ cho hai cháu ăn thì bà Nhi chỉ ra sau vườn.

Trong lúc bà Vượng hái bơ, bà Nhi nhớ tới mâu thuẫn cũ giữa bà và con trai bà Vượng cùng với việc bị gia đình này nghi ngờ lấy trộm điện thoại trước đó nên đã lấy dao chém bà Vượng cùng hai đứa trẻ. Sau khi gây án, bà Nhi đã đào hố cách nhà khoảng 50m chôn xác các nạn nhân.

3 bà cháu bị sát hại kinh hoàng ở Lâm Đồng: Lời khai lạnh người của nghi can - Ảnh 2
Sau khi sát hại 3 bà cháu bà Vượng, bà Nhi đào hố, chôn xác các nạn nhân cách nhà 50m - Ảnh: Internet

Gây án xong, bà Nhi về nhà tắm rửa rồi trốn ra địa bàn huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Sau đó người phụ nữ này bị công an bắt giữ.

Được biết, mâu thuẫn của đối tượng Nhi và con trai bà Vượng (cha ruột của hai đứa bé) là do anh này từng nhắc nhở bà Nhi “điền sai thông tin giấy chứng minh nhân dân trong hồ sơ làm thủ tục vay ngân hàng”.

Hàng xóm tiết lộ những điều bất ngờ về hung thủ

Theo chia sẻ của hàng xóm gia đình bà Nhi trên Vietnamnet, người phụ nữ này từ Bắc Giang vào Lâm Hà lập nghiệp từ những năm 1996. Trước đây, bà Nhi bình thường nhưng những năm gần đây ít giao lưu, nói chuyện với mọi người. Tính tình trở nên cáu gắt, hay bức xúc, nặng lời lúc nói chuyện.

3 bà cháu bị sát hại kinh hoàng ở Lâm Đồng: Lời khai lạnh người của nghi can - Ảnh 3
Vụ án mạng khiến người dân địa phương bàng hoàng - Ảnh: Internet

 Người dân địa phương còn cho biết thêm trước lúc qua nhà bà Nhi, bà Vượng và hai cháu có ghé một tiệm tạp hóa trong thôn mua bánh kẹo. Cơ quan công an đã trích xuất camera của tiệm này để phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng kinh hoàng này.

Lâm Đồng: Chân dung nữ nghi phạm dùng dao chém chết 3 bà cháu rồi kéo xác đi chôn

Lâm Đồng: Chân dung nữ nghi phạm dùng dao chém chết 3 bà cháu rồi kéo xác đi chôn

Sau khi dùng dao chém chết 3 bà cháu bà Vượng, đối tượng Nhi kéo xác các nạn nhân ra vườn cà phê rồi đào hố chôn.

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