Tự tin mở tiệc BBQ tại nhà với cách ướp thịt dê nướng chao ngon rất đơn giản

Vào bếp 18/06/2018 14:01

Sao phải chờ đến những dịp đặc biệt trong khi bạn có thể mở một bữa tiệc BBQ nho nhỏ cho gia đình hay những người bạn thân thiết để cùng nhau thưởng thức ngay tuần này? Với cách ướp thịt dê nướng chao ngon, dễ làm dưới đây, bạn sẽ có ngay trong thực đơn một món ăn ngon miệng nhờ sự kết hợp hoàn hảo của thịt dê ngọt lịm và mùi vị đặc trưng của chao. Hãy cùng bắt tay thực hiện để có một bữa tiệc hấp dẫn nào!

Cách ướp thịt dê nướng chao ngon, dễ làm dưới đây, bạn sẽ có ngay trong thực đơn một món ăn ngon miệng nhờ sự kết hợp hoàn hảo của thịt dê ngọt lịm và mùi vị đặc trưng của chao

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để món thịt dê nướng chao “ngon đúng điệu”, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

  • 500g thịt dê tươi
Tự tin mở tiệc BBQ tại nhà với cách ướp thịt dê nướng chao ngon rất đơn giản - Ảnh 1
Thịt dê tươi -Ảnh: Internet
  • 1 hũ chao ngon
Tự tin mở tiệc BBQ tại nhà với cách ướp thịt dê nướng chao ngon rất đơn giản - Ảnh 2
Chao -Ảnh: Internet
  •  Rượu trắng
  • Gừng
  • Bột ngọt
  • Đường
  • Ớt satế
  • Tỏi xay
  • Dầu điều
  • Cà tím, đậu bắp, ớt chuông

Dụng cụ đi kèm: vỉ nướng, bếp nướng và than.

Lưu ý: Khi chọn thịt dê để nướng chao, bạn nên chọn phần thịt đùi với thớ thịt chắc, chạm tay vào thấy mịn và không dính tay, đồng thời, thịt vẫn còn màu đỏ sáng bóng và không có mùi hôi tanh.

2. Cách ướp thịt dê nướng chao ngon

Muốn thịt dê nướng thơm ngon, hấp dẫn thì cách ướp thịt dê nướng chao đúng chuẩn vô cùng quan trọng. Sau khi đã có các nguyên liệu, bạn lần lượt thực hiện cách làm thịt dê nướng chao theo các bước sau:

Bước 1: Sơ chế thịt dê

  • Rửa sạch 500g thịt dê tươi, sau đó thái miếng vừa ăn.
Tự tin mở tiệc BBQ tại nhà với cách ướp thịt dê nướng chao ngon rất đơn giản - Ảnh 3
Thái thịt dê thành miếng vừa ăn -Ảnh: Internet
  • Tiếp đến, ướp thịt dê với 2-3 thìa rượu trắng và gừng giã nhuyễn. Trộn đều rồi để riêng khoảng 30 phút thì rửa lại với nước sạch để khử mùi hôi đặc trưng của thịt dê. Nếu bỏ qua bước này, mùi hôi của thịt dê có thể gây ra cảm giác khó chịu và làm giảm đi độ ngon của món ăn.
Tự tin mở tiệc BBQ tại nhà với cách ướp thịt dê nướng chao ngon rất đơn giản - Ảnh 4
Ướp thịt dê với rượu trắng và gừng giã nhuyễn -Ảnh: Internet

Bước 2: Ướp thịt dê với chao

Thịt dê nướng ướp gia vị gì thì sẽ cho ra món ăn mang hương vị đặc biệt của gia vị đó. Và chao thấm đẫm trên từng miếng thịt dê chính là món nướng được nhiều người thích nhất.

  • Với thịt dê đã được khử mùi hôi, bạn bắt đầu cho khoảng 2, 3 miếng chao ra bát nhỏ tán nhuyễn.
Tự tin mở tiệc BBQ tại nhà với cách ướp thịt dê nướng chao ngon rất đơn giản - Ảnh 5
Cho chao vào chén tán nhuyễn -Ảnh: Internet
  • Sau đó, cho tỏi xay, nửa muỗng cafe đường, nửa muỗng cafe bột ngọt, 1 muỗng cafe dầu điều, ớt sa tế cùng chao vào thịt dê, trộn đều.
Tự tin mở tiệc BBQ tại nhà với cách ướp thịt dê nướng chao ngon rất đơn giản - Ảnh 6
Cho gia vị vào trộn đều -Ảnh: Internet
  • Để riêng thịt dê ướp chao khoảng 30 phút cho ngấm gia vị.

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Bước 3: Sơ chế rau củ ăn kèm

Tự tin mở tiệc BBQ tại nhà với cách ướp thịt dê nướng chao ngon rất đơn giản - Ảnh 7
Đậu bắp thái lát vừa ăn -Ảnh: Internet

- Rửa sạch cà tím, đậu bắp, ớt chuông rồi để ráo.

- Thái lát vừa ăn.

Bước 4: Nướng thịt dê và thưởng thức

  • Sau khi hoàn thành cách ướp thịt dê nướng chao, bạn chuẩn bị vỉ nướng và nhóm bếp than hoa.
Tự tin mở tiệc BBQ tại nhà với cách ướp thịt dê nướng chao ngon rất đơn giản - Ảnh 8
Nướng thịt dê trên vỉ -Ảnh: Internet
  • Khi than đã đỏ lửa và thịt đã ngấm gia vị, bạn cho từng miếng thịt hoặc xâu thịt và rau củ ăn kèm lên vỉ nướng.
Tự tin mở tiệc BBQ tại nhà với cách ướp thịt dê nướng chao ngon rất đơn giản - Ảnh 9
Cho từng miếng thịt hoặc xâu thịt và rau củ ăn kèm lên vỉ nướng -Ảnh: Internet
  • Lật đều các mặt để thịt dê chín đều và không bị cháy.

Sau đó, bạn và người thân, bạn bè có thể bắt đầu thưởng thức thịt dê nướng chao do chính tay bạn làm.

Tự tin mở tiệc BBQ tại nhà với cách ướp thịt dê nướng chao ngon rất đơn giản - Ảnh 10
Thịt dê nướng chao -Ảnh: Internet

Nếu cần thêm nước chấm, bạn có thể lấy chao trong hũ cùng gia vị, tỏi ớt trộn đều để chấm cùng thịt dê và rau củ ăn kèm.

Tự tin mở tiệc BBQ tại nhà với cách ướp thịt dê nướng chao ngon rất đơn giản - Ảnh 11
Nước chấm chao -Ảnh: Internet

Vậy là không quá cầu kì nhưng lại ngon miệng và lôi cuốn, cách ướp thịt dê nướng chao ngon trên đây sẽ giúp bạn đổi vị bữa ăn thường ngày hay tự tin làm tiệc BBQ đãi khách ngay tại nhà mình. Hãy nhanh tay ghi lại công thức để lập thực đơn thú vị trong tuần này bạn nhé!

Chúc bạn thực hiện món thịt dê nướng chao thành công!

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