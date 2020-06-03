Trổ tài nữ công với cách làm bánh nhãn bằng bột mì

Các loại bánh dân giã được người ở mỗi vùng miền, địa phương sáng tạo từ những nguồn nguyên liệu quen thuộc luôn khiến cho người ăn phải nhớ mãi. Một trong số đó phải kể đến bánh nhãn Nam Định. Với vẻ ngoài nhỏ nhắn, vàng ruộm, cùng với mùi thơm béo ngậy của mỡ, vị ngọt ngọt của đường bọc bên ngoài, bánh nhãn đã làm siêu lòng bao người dù ở bất cứ lứa tuổi nào. Ngay hôm nay hãy cùng học cách làm bánh nhãn bằng bột mì để thực hiện tại nhà và chiêu đãi cả gia đình.

Trước đây, cứ phải vào dịp Tết đến Xuân về thì người Yên Định, Hải Hậu mới bắt đầu làm món bánh nhãn này để bán và mời khách. Theo như đúng nguyên liệu để làm bánh nhãn là phải sử dụng bột nếp và trứng gà thì mới đúng hương vị.

Trước khi học cách làm bánh nhãn từ bột mì thì hãy cùng nhắc qua một chút về nguồn gốc của loại bánh này. Bánh nhãn được ra đời từ rất xa xưa, cũng không còn ai nhớ được chính xác là từ khi nào. Chỉ biết rằng đây đã trở thành một món ăn chơi, món quà có nguồn gốc từ Nam Định. Và chỉ có người ở nơi đây làm thì mới thực sự là xuất sắc.

Vẻ bề ngoài của bánh nhãn vô cùng đơn giản, không hề cầu kỳ một chút nào. Vì bánh có hình dáng như những quả nhãn nên được gọi với cái tên thân tuộc là bánh nhãn. Nhưng để làm được những viên bánh nhỏ như vậy thì cũng đòi hỏi sự cầu kỳ và tỉ mỉ của người thực hiện. Ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu thực hiện làm món bánh nhãn với công thức của người Nam Định.

Cách làm bánh nhãn bằng bột mì

Cách làm bánh nhãn đơn giản tại nhà cũng giống như với cách làm bột nếp mà không hề làm mất đi hương vị quyến rũ của món ăn. Để làm món bánh nhãn Nam Định, trước hết hãy cùng chuẩn bị những nguyên liệu sau:

Bột mì: 70g

Đường kính: 15g

Muối

Bột nở

Nước cốt dừa

Trứng gà: 2 quả lớn

Dầu ăn

Vừng

Các bước để làm bánh nhãn bằng bột mì như sau:

Bước 1: Đánh trứng

Lấy một chiếc bát lớn để trộn bột bánh. Đầu tiên, đập 2 quả trứng gà vào bát và đánh đều tay cho trứng bông lên. Nếu có máy hoặc dụng cụ đánh trứng bằng tay thì bạn có thể sử dụng giúp trứng được đánh đều nhanh chóng. Sau khi đánh trứng xong, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

Cho trứng ra bát và đánh đều – Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Pha bột

Đổ bột mì và đường đã chuẩn bị theo đúng như tỷ lệ ở trên vào 1 chiếc bát và trộn đều với nhau. Tiếp đó là cho 1 thìa cafe bột nở vào trộn cùng.

Lấy 1 chiếc rây, đặt trên bát trứng vừa đánh và đổ từ từ hỗn hợp bột qua rây để bột mịn, không bị vón cục. Sau khi rây xong, hãy đánh đều trứng và bột với nhau để bột không bị dính vào thành bát.

Rây bột vào bát trứng – Ảnh minh họa: Internet

Bạn rửa sạch tay và thoa một chút dầu ăn lên để nhào bột không bị dính. Dùng tay nhào đến khi thấy bột mịn và dẻo là được. Nếu như cảm thấy bột quá khô thì có thể cho thêm nước.

Sau khi nhào bột xong, bạn đặt bột nằm im trong bát để chúng có thời gian nghỉ. Đậy một lớp màng nilon lên và để yên trong khoảng từ 15 đến 30 phút.

Để bột nghỉ 15 đến 30 phút – Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cắt bột bánh

Hết thời gian, hãy lấy bột ra để nặn thành các viên nhỏ. Cách để nặn bột nhanh chóng, dễ dàng là bạn hãy chia bột ra thành các phần nhỏ bằng nhau. Nặn bột thành các thanh dài rồi dùng miếng nhựa hoặc dao cắt thành các viên nhỏ cỡ viên bi. Cuối cùng chỉ cần nặn thành các viên nhỏ sẽ vừa nhanh lại vừa đều nhau.

Bạn nên lưu ý là chỉ nặng thành các viên nhỏ thôi vì khi rán bột còn sẽ còn nở ra. Như vậy thì dù là trẻ em cũng sẽ dễ ăn hơn. Bên cạnh đó, nếu nặn đều tay thì các viên bánh sẽ chín đồng đều, không bị cháy, thời gian rán nhanh và phần bên trong cũng sẽ không bị sống.

Cắt bột thành các viên nhỏ – Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Rán bánh

Lấy chảo rán và bắc lên bếp. Đợi cho đến khi chảo nóng thì đổ dầu vào. Mẹo nhỏ cho bạn là hãy đổ dầu khoảng lưng chảo để bánh không bị tiếp xúc trực tiếp vào mặt chảo. Bánh sẽ không bị cháy và đều màu hơn.

Hãy thử độ nóng của chảo bằng đầu đũa, khi thấy dầu đã sôi già thì cho bột bánh đã viên tròn vào chảo. Mỗi lần rán chỉ nên cho một lượng vừa phải. Tốt nhất làm sao để khi bánh dàn đều mặt chảo chỉ có 1 lớp là được.

Trong quá trình rán bánh chỉ nên để lửa vừa và phải để dầu đủ nóng thì mặt ngoài của bánh không bị cháy, bánh sẽ chín đều và giòn tan sau khi nguội. Có thể dùng thìa hoặc đũa để lật mặt bánh cho đều. Sau khi bánh chín, hãy vớt bánh ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

Rán bánh với lửa vừa bánh sẽ giòn tan mà không bị cháy – Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Áo đường cho bánh

Làm áo đường bên ngoài cho bánh bằng cách cho một chút nước cùng với đường trắng để cho đường tan. Đánh đều tay để đường vón lại nhưng vẫn phải là màu trắng. Sau đó cho đường vào bánh và trộn đều với nhau. Tắt bếp nhưng vẫn đảo để đường bám đều.

Trên đây là cách làm bánh nhãn bằng bột mì rất đơn giản mà bạn có thể thực hiện tại nhà ngay hôm nay để dành tặng cả gia đình.