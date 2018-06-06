Tổng hợp các món ăn ngon từ thịt lợn hấp dẫn miễn chê mà rất đơn giản, dễ làm

Vào bếp 06/06/2018 09:42

Thịt lợn là loại thực phẩm hằng ngày rất phổ biến trong bữa ăn gia đình người Việt. Để không cảm thấy ngán, bạn có thể thử biến tấu thịt lợn thành những món ăn ngon thú vị với nhiều công thức chế biến khác nhau. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn các món ăn ngon từ thịt lợn rất đậm đà, khó có thể cưỡng lại được.

Tổng hợp các món ăn ngon từ thịt lợn hấp dẫn miễn chê mà rất đơn giản, dễ làm - Ảnh 1
Thịt lợn là thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng -Ảnh: Internet

Thịt lợn là thực phẩm chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Hàm lượng protein trong thịt lợn rất cao. Để không cảm thấy ngán vì thường xuyên ăn cùng một món, bạn hãy biến tấu thịt lợn thành những món ngon ngây ngất sau đây nhé!

Tổng hợp các món ăn ngon từ thịt lợn hấp dẫn miễn chê mà rất đơn giản, dễ làm - Ảnh 2

Chế biến thịt lợn thành nhiều món ngon để thực đơn hằng ngày

thêm phong phú -Ảnh: Internet

1. Thịt lợn bọc sả chiên vàng

Tổng hợp các món ăn ngon từ thịt lợn hấp dẫn miễn chê mà rất đơn giản, dễ làm - Ảnh 3

Thịt lợn bọc sả chiên vàng -Ảnh: Internet

Nguyên liệu:

  • Thịt lợn xay: 500g (nên chọn thịt nạc vai)
  • Sả: 7-8 cây
  • Sả xay nhuyễn, bột năng, hành khô băm nhỏ
  • Muối, hạt nêm, dầu hào, nước mắm
  • Dầu ăn

Cách thực hiện:

Bước 1: Xay thịt lợn rồi cho ra âu sạch. Ướp thịt với hành băm, bột năng, dầu ăn, muối, nước mắm, hạt tiêu, sả băm. Sau đó trộn đều hỗn hợp trên và cho vào ngăn đá khoảng 30 phút.

Tổng hợp các món ăn ngon từ thịt lợn hấp dẫn miễn chê mà rất đơn giản, dễ làm - Ảnh 4
Cho thịt đã ướp vào từng cây sả -Ảnh: Internet

Bước 2: Lấy ít thịt đã ướp ra dùng cho vào giữa từng cây sả và quấn đều phía ngoài cây sả. Cứ lần lượt làm cho đến khi hết phần thịt và sả.

Tổng hợp các món ăn ngon từ thịt lợn hấp dẫn miễn chê mà rất đơn giản, dễ làm - Ảnh 5
Rán sả cây quấn thịt -Ảnh: Internet

Bước 3: Đun nóng dầu ăn. Cho sả cây quấn thịt vào chảo và rán vàng đều. Lưu ý, thường xuyên lật để thịt vàng đều hai phía khi rán, gắp ra đĩa và thưởng thức.

2. Món kho quẹt

Tổng hợp các món ăn ngon từ thịt lợn hấp dẫn miễn chê mà rất đơn giản, dễ làm - Ảnh 6

Kho quẹt là một trong các món ăn ngon từ thịt lợn dễ làm -Ảnh: Internet

Nguyên liệu:

Tổng hợp các món ăn ngon từ thịt lợn hấp dẫn miễn chê mà rất đơn giản, dễ làm - Ảnh 7
Nguyên liệu để làm kho quẹt -Ảnh: Internet
  •  200g thịt ba rọi (ba chỉ) cắt sợi
  • 100g tôm khô
  • Nước mắm ngon, đường cát
  • Tỏi, hành tím bằm, ớt tươi
  •  Hành lá cắt khúc
  • Bột ngọt, tiêu hột, tiêu xay

Cách chế biến:

Tổng hợp các món ăn ngon từ thịt lợn hấp dẫn miễn chê mà rất đơn giản, dễ làm - Ảnh 8
Cách làm món kho quẹt -Ảnh: Internet

 Bước 1: Cho thịt lên bếp và đảo để bớt mỡ rồi để ra bát

 Bước 2: Rửa sạch tôm khô và ngâm nước rồi cho nước ám vào để cho tôm mềm

 Bước 3: Phi hành và tỏi cho thật thơm. Sau đó, bạn cho tôm khô vào xào

 Bước 4: Nêm thêm nước mắm, đường, bột ngọt và nước vào

 Bước 5: Cho ớt trái và tiêu hột vào và đun cho đến khi nước mắm trong chảo sánh lại.

 Bước 6: Nêm nếm lại cho vừa ăn rồi cho tiêu xay và hành lá cắt khúc vào. Cuối cùng bạn tắt bếp, bắc xuống để nguội.

Bạn có thể cho vào món kho quẹt vào hũ để dành ăn dần. Vậy là bạn đã hoàn thành món ngon với thịt lợn này rồi.

3. Thịt lợn rim nước mắm

Tổng hợp các món ăn ngon từ thịt lợn hấp dẫn miễn chê mà rất đơn giản, dễ làm - Ảnh 9

Thịt lợn rim nước mắm -Ảnh: Internet

Nguyên liệu:

  • Thịt ba chỉ: 500g
  • Gừng tươi, hành lá, ớt
  • Gia vị: Tỏi, hành khô, hạt nêm, nước mắm, bột ngọt, đường, tiêu bột, ớt bột, rượu trắng

Cách thực hiện:

Bước 1: 

  • Tỏi, hành khô rửa sạch, băm nhỏ. Rửa sạch gừng tươi, cạo vỏ, thái chỉ.
  • Rửa thịt ba chỉ thật sạch rồi để ráo, cắt miếng vuông vừa ăn.  Chần sơ thịt qua nước sôi.
Tổng hợp các món ăn ngon từ thịt lợn hấp dẫn miễn chê mà rất đơn giản, dễ làm - Ảnh 10
Thịt ba chỉ rửa sạch -Ảnh: Internet
  • Nhặt và rửa sạch hành lá, thái nhỏ;
  • Ớt: Rửa sạch, thái lát.

Bước 2:

  • Bắc bếp lên, phi thơm hành tỏi băm nhuyễn và 1 thìa ớt bột, để riêng;
Tổng hợp các món ăn ngon từ thịt lợn hấp dẫn miễn chê mà rất đơn giản, dễ làm - Ảnh 11
Phi thơm hành -Ảnh: Internet
  • Cho dầu ăn và đường phèn vào nồi kho thịt (nên dùng nồi dày) lắc cho đều.
  •  Đun lửa liu riu cho đến khi đường tan chảy và chuyển sang màu vàng cánh gián nhạt.
Tổng hợp các món ăn ngon từ thịt lợn hấp dẫn miễn chê mà rất đơn giản, dễ làm - Ảnh 12
Đun cho đường tan chảy -Ảnh: Internet
  • Cho thịt ba chỉ vào nồi, vặn lửa nhỏ, đảo đều.
  • Sau đó, lần lượt cho dầu ăn, hành phi, ớt bột, gừng thái chỉ, hạt nêm, nước mắm, bột ngọt, rượu trắng vào.
  • Đảo thật đều và cho thêm nước vào. Chờ cho nước sôi, bạn vặn lửa nhỏ liu riu, đậy kín nắp nồi rim trong 30 phút.

Bước 3: 

Tổng hợp các món ăn ngon từ thịt lợn hấp dẫn miễn chê mà rất đơn giản, dễ làm - Ảnh 13
Thịt có màu cánh gián, nước kho thịt sánh lại -Ảnh: Internet
  • Mở nắp nồi và nêm gia vị cho vừa ăn rồi tiếp tục đảo đều thịt trên bếp khoảng 3-4 phút.
  • Khi nước kho thịt sánh lại bao quanh từng miếng thịt thành màu cánh gián, đậm được, bạn cho thêm hành lá, ớt thái nhỏ rồi tắt bếp.

4. Thịt ba chỉ sốt kiểu Tàu

Tổng hợp các món ăn ngon từ thịt lợn hấp dẫn miễn chê mà rất đơn giản, dễ làm - Ảnh 14
Thịt ba chỉ sốt kiểu Tàu -Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • Thịt ba chỉ: 1 kg
  • Nước luộc gà: 500 ml
  • 1 nhánh gừng nhỏ, 2-3 củ hành khô
  • Mật ong, sốt hoisin, xốt xì dầu, đường, hạt tiêu xay

Cách thực hiện:

Bước 1: Nạo sạch vỏ gừng và băm nhỏ. Hành khô bóc vỏ và đem băm nhỏ.

Bước 2:

  • Thịt ba chỉ sơ chế rửa sạch và ngâm qua nước vo gạo với chút muối. Rửa lại sạch và đem thái miếng vừa ăn.
Tổng hợp các món ăn ngon từ thịt lợn hấp dẫn miễn chê mà rất đơn giản, dễ làm - Ảnh 15
Ướp thịt ba chỉ -Ảnh: Internet
  • Ướp thịt ba chỉ với gừng băm nhỏ và sôt hoisin, xì dầu, mật ong, đường, tiêu xay.
  • Trộn đều thịt đã ướp trong khoảng 3 tiếng cho ngấm đều gia vị.

Bước 3:  Cho thịt ba chỉ đã ướp ra và xóc đều với hành khô.

Tổng hợp các món ăn ngon từ thịt lợn hấp dẫn miễn chê mà rất đơn giản, dễ làm - Ảnh 16
Cho thịt ba chỉ xóc với hành khô băm nhuyễn -Ảnh: Internet
  • Cho thịt ba chỉ vào nồi, thêm nước luộc gà và đun sôi. Hớt bỏ bớt bọt trong khi đun.
Tổng hợp các món ăn ngon từ thịt lợn hấp dẫn miễn chê mà rất đơn giản, dễ làm - Ảnh 17
Cho thịt ba chỉ vào nồi, thêm nước luộc gà và đun sôi -Ảnh: Internet
  • Khi nước trong nồi cạn ¾ thì bạn hạ nhỏ lửa và đun cho đến khi phần nước sốt sánh lại, quyện quanh miếng thịt.
Tổng hợp các món ăn ngon từ thịt lợn hấp dẫn miễn chê mà rất đơn giản, dễ làm - Ảnh 18
Thịt ba chỉ sốt kiểu Tàu là món ăn hấp dẫn cho bữa cơm gia đình -Ảnh: Internet

Thịt ba chỉ sốt kiểu Tàu thơm ngon là món ngon từ thịt lợn dễ làm. Vậy là bạn đã hoàn thành món ăn rất hấp dẫn cho gia đình này rồi đó nhé!

Những món từ nguyên liệu thịt lợn vừa chia sẻ trên không chỉ thơm ngon mà còn rất hấp dẫn, bắt mắt. Bạn hãy tham khảo các công thức này để tăng thêm kiến thức nấu ăn cho mình và tự tay trổ tài cho bữa cơm gia đình thêm ngon miệng nhé!

Chúc các bạn thực hiện các món ngon từ thịt lợn thành công và ngon miệng!

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