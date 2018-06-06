Tổng hợp các món ăn ngon từ thịt lợn hấp dẫn miễn chê mà rất đơn giản, dễ làm

Thịt lợn là loại thực phẩm hằng ngày rất phổ biến trong bữa ăn gia đình người Việt. Để không cảm thấy ngán, bạn có thể thử biến tấu thịt lợn thành những món ăn ngon thú vị với nhiều công thức chế biến khác nhau. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn các món ăn ngon từ thịt lợn rất đậm đà, khó có thể cưỡng lại được.
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Thịt lợn là thực phẩm chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Hàm lượng protein trong thịt lợn rất cao. Để không cảm thấy ngán vì thường xuyên ăn cùng một món, bạn hãy biến tấu thịt lợn thành những món ngon ngây ngất sau đây nhé!
thêm phong phú -Ảnh: Internet
1. Thịt lợn bọc sả chiên vàng
Nguyên liệu:
- Thịt lợn xay: 500g (nên chọn thịt nạc vai)
- Sả: 7-8 cây
- Sả xay nhuyễn, bột năng, hành khô băm nhỏ
- Muối, hạt nêm, dầu hào, nước mắm
- Dầu ăn
Cách thực hiện:
Bước 1: Xay thịt lợn rồi cho ra âu sạch. Ướp thịt với hành băm, bột năng, dầu ăn, muối, nước mắm, hạt tiêu, sả băm. Sau đó trộn đều hỗn hợp trên và cho vào ngăn đá khoảng 30 phút.
Bước 2: Lấy ít thịt đã ướp ra dùng cho vào giữa từng cây sả và quấn đều phía ngoài cây sả. Cứ lần lượt làm cho đến khi hết phần thịt và sả.
Bước 3: Đun nóng dầu ăn. Cho sả cây quấn thịt vào chảo và rán vàng đều. Lưu ý, thường xuyên lật để thịt vàng đều hai phía khi rán, gắp ra đĩa và thưởng thức.
2. Món kho quẹt
Nguyên liệu:
- 200g thịt ba rọi (ba chỉ) cắt sợi
- 100g tôm khô
- Nước mắm ngon, đường cát
- Tỏi, hành tím bằm, ớt tươi
- Hành lá cắt khúc
- Bột ngọt, tiêu hột, tiêu xay
Cách chế biến:
Bước 1: Cho thịt lên bếp và đảo để bớt mỡ rồi để ra bát
Bước 2: Rửa sạch tôm khô và ngâm nước rồi cho nước ám vào để cho tôm mềm
Bước 3: Phi hành và tỏi cho thật thơm. Sau đó, bạn cho tôm khô vào xào
Bước 4: Nêm thêm nước mắm, đường, bột ngọt và nước vào
Bước 5: Cho ớt trái và tiêu hột vào và đun cho đến khi nước mắm trong chảo sánh lại.
Bước 6: Nêm nếm lại cho vừa ăn rồi cho tiêu xay và hành lá cắt khúc vào. Cuối cùng bạn tắt bếp, bắc xuống để nguội.
Bạn có thể cho vào món kho quẹt vào hũ để dành ăn dần. Vậy là bạn đã hoàn thành món ngon với thịt lợn này rồi.
3. Thịt lợn rim nước mắm
Nguyên liệu:
- Thịt ba chỉ: 500g
- Gừng tươi, hành lá, ớt
- Gia vị: Tỏi, hành khô, hạt nêm, nước mắm, bột ngọt, đường, tiêu bột, ớt bột, rượu trắng
Cách thực hiện:
Bước 1:
- Tỏi, hành khô rửa sạch, băm nhỏ. Rửa sạch gừng tươi, cạo vỏ, thái chỉ.
- Rửa thịt ba chỉ thật sạch rồi để ráo, cắt miếng vuông vừa ăn. Chần sơ thịt qua nước sôi.
- Nhặt và rửa sạch hành lá, thái nhỏ;
- Ớt: Rửa sạch, thái lát.
Bước 2:
- Bắc bếp lên, phi thơm hành tỏi băm nhuyễn và 1 thìa ớt bột, để riêng;
- Cho dầu ăn và đường phèn vào nồi kho thịt (nên dùng nồi dày) lắc cho đều.
- Đun lửa liu riu cho đến khi đường tan chảy và chuyển sang màu vàng cánh gián nhạt.
- Cho thịt ba chỉ vào nồi, vặn lửa nhỏ, đảo đều.
- Sau đó, lần lượt cho dầu ăn, hành phi, ớt bột, gừng thái chỉ, hạt nêm, nước mắm, bột ngọt, rượu trắng vào.
- Đảo thật đều và cho thêm nước vào. Chờ cho nước sôi, bạn vặn lửa nhỏ liu riu, đậy kín nắp nồi rim trong 30 phút.
Bước 3:
- Mở nắp nồi và nêm gia vị cho vừa ăn rồi tiếp tục đảo đều thịt trên bếp khoảng 3-4 phút.
- Khi nước kho thịt sánh lại bao quanh từng miếng thịt thành màu cánh gián, đậm được, bạn cho thêm hành lá, ớt thái nhỏ rồi tắt bếp.
4. Thịt ba chỉ sốt kiểu Tàu
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- Thịt ba chỉ: 1 kg
- Nước luộc gà: 500 ml
- 1 nhánh gừng nhỏ, 2-3 củ hành khô
- Mật ong, sốt hoisin, xốt xì dầu, đường, hạt tiêu xay
Cách thực hiện:
Bước 1: Nạo sạch vỏ gừng và băm nhỏ. Hành khô bóc vỏ và đem băm nhỏ.
Bước 2:
- Thịt ba chỉ sơ chế rửa sạch và ngâm qua nước vo gạo với chút muối. Rửa lại sạch và đem thái miếng vừa ăn.
- Ướp thịt ba chỉ với gừng băm nhỏ và sôt hoisin, xì dầu, mật ong, đường, tiêu xay.
- Trộn đều thịt đã ướp trong khoảng 3 tiếng cho ngấm đều gia vị.
Bước 3: Cho thịt ba chỉ đã ướp ra và xóc đều với hành khô.
- Cho thịt ba chỉ vào nồi, thêm nước luộc gà và đun sôi. Hớt bỏ bớt bọt trong khi đun.
- Khi nước trong nồi cạn ¾ thì bạn hạ nhỏ lửa và đun cho đến khi phần nước sốt sánh lại, quyện quanh miếng thịt.
Thịt ba chỉ sốt kiểu Tàu thơm ngon là món ngon từ thịt lợn dễ làm. Vậy là bạn đã hoàn thành món ăn rất hấp dẫn cho gia đình này rồi đó nhé!
Những món từ nguyên liệu thịt lợn vừa chia sẻ trên không chỉ thơm ngon mà còn rất hấp dẫn, bắt mắt. Bạn hãy tham khảo các công thức này để tăng thêm kiến thức nấu ăn cho mình và tự tay trổ tài cho bữa cơm gia đình thêm ngon miệng nhé!
Chúc các bạn thực hiện các món ngon từ thịt lợn thành công và ngon miệng!