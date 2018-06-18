Thực phẩm nào không nên để trong tủ lạnh?

Vào bếp 18/06/2018 14:05

Nếu bạn là người có thói quen cho tất cả các loại thực phẩm vào tủ lạnh thì hẳn sẽ rất bất ngờ với danh sách thực phẩm nào không nên để trong tủ lạnh dưới đây. Bởi không phải lúc nào tủ lạnh cũng là nơi bảo quản lý tưởng cho các loại thực phẩm của bạn đâu.

1. Cà chua

Thực phẩm nào không nên để trong tủ lạnh? - Ảnh 1

Cà chua sẽ thay đổi cả mùi vị lẫn bề mặt bên ngoài nếu để trong điều kiện nhiệt độ lạnh

-Ảnh: Internet

Nằm trong số thực phẩm không nên để trong tủ lạnh, cà chua sẽ thay đổi cả mùi vị lẫn bề mặt bên ngoài với nhiều chấm đen khi bạn để chúng trong điều kiện nhiệt độ lạnh. Tốt nhất bạn nên để cà chua ở nhiệt độ phòng thoáng mát và sử dụng trong khoảng 2-3 ngày.

2. Khoai tây

Thực phẩm nào không nên để trong tủ lạnh? - Ảnh 2

Kết cấu tinh bột trong khoai tây bị phá vỡ, khoai tây bị mềm nhũn và héo đi khi để

lâu trong môi trường lạnh -Ảnh: Internet

Thông thường, thực phẩm để trong tủ lạnh sẽ giữ được sự tươi ngon nhưng khoai tây thì ngược lại. Vì tác động của nhiệt độ lạnh, kết cấu tinh bột trong khoai tây bị phá vỡ, khoai tây bị mềm nhũn và héo đi, đồng thời, dưỡng chất và mùi vị cũng không còn được giữ nguyên như ban đầu.

3. Mật ong

Thực phẩm nào không nên để trong tủ lạnh? - Ảnh 3

Nhiệt độ lạnh khiến mật ong kết tinh thành dạng đường đặc và đông cứng

-Ảnh: Internet

Mật ong được lưu giữ trong điều kiện nhiệt độ phòng có thời hạn sử dụng vài năm trong khi để trong tủ lạnh chỉ có thể sử dụng một thời gian ngắn. Lý do là nhiệt độ lạnh khiến mật ong kết tinh thành dạng đường đặc và đông cứng, rất khó để sử dụng. Mật ong vốn là chất bảo quản tự nhiên rất tốt nên dù tủ lạnh có khoảng trống thì cũng đừng nên đặt mật ong vào bạn nhé.

4. Hành tây

Tương tự như khoai tây, hành tây cũng sẽ mềm nhũn và héo đi khi để trong tủ lạnh, dù bạn có bảo quản bằng màng bọc thực phẩm đi chăng nữa.

Thực phẩm nào không nên để trong tủ lạnh? - Ảnh 4
Đừng bao giờ bỏ hành tây vào tủ lạnh vì hành tây có mùi hăng nồng -Ảnh: Internet

Không những thế, mùi hăng nồng đặc trưng của hành tây cũng bị ảnh hưởng trong khi các thực phẩm khác trong tủ lạnh lại bị “ám” mùi của hành tây.

5. Bánh mì

Thực phẩm nào không nên để trong tủ lạnh? - Ảnh 5

Bánh mì là một trong số những thực phẩm cần tránh bảo quản trong tủ lạnh

-Ảnh: Internet

Nếu bữa ăn của bạn còn dư bánh mì và bạn không muốn bỏ đi thì hãy cứ để yên trên bàn, đừng cho vào tủ lạnh bạn nhé. Vì trong danh sách thực phẩm nào không nên để trong tủ lạnh, bánh mì luôn là món bị nhiệt độ thấp của tủ lạnh làm cho bị cứng và khô không ngon chút nào.

6. Một số loại trái cây

Khi tìm hiểu thực phẩm nên để trong tủ lạnh bao lâu, bạn không nên bỏ qua thời hạn bảo quản của các loại trái cây. Tùy vào mỗi loại quả mà có cách bảo quản như sau:

  • Dâu tây: Hạn chế bảo quản bằng tủ lạnh, tốt nhất nên ăn ngay sau khi mua để  thưởng thức được hương vị thơm ngon của loại quả này.
  • Dưa hấu: Có thể cho vào tủ lạnh ở nhiệt độ 0-4oC trong khoảng 1-2 ngày. Không nên để quá lâu khiến dưa không còn tươi ngon, dễ bị úng và mất đi các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.
Thực phẩm nào không nên để trong tủ lạnh? - Ảnh 6
Dưa hấu -Ảnh: Internet
  • Cam, quýt: Có thể bảo quản ở nhiệt độ 2-7oC nhưng tốt nhất nên để nơi thoáng mát và ăn trong khoảng 2-3 ngày.
  • Vải: Là loại quả không nên để trong tủ lạnh, chỉ cần để vải trong tủ lạnh một ngày cũng khiến vải bị thâm đen, mất hương vị ban đầu. Cách tốt nhất nên để vải nơi thoáng gió và ăn trong khoảng 1-2 ngày.
  • Nho, hồng: Tương tự như vải, hai loại quả này cũng bị đổi màu và mất đi hương vị và chất dinh dưỡng nếu bảo quản ở nhiệt độ thấp trong tủ lạnh quá lâu.
  • Chuối: Nếu là chuối xanh, bạn nên để chuối ở nhiệt độ phòng để chuối chín và đạt hương vị thơm ngon. Còn nếu chuối đã chín, bạn nên bọc kĩ trước khi cho vào tủ lạnh. Đặc biệt, chuối là loại quả có thành phần dinh dưỡng rất tốt nên dù có chuyển sang màu nâu thì cũng đừng vứt đi bạn nhé.
Thực phẩm nào không nên để trong tủ lạnh? - Ảnh 7
Chuối xanh -Ảnh: Internet
  • Bơ: Giống như chuối, bạn không nên để bơ xanh vào tủ lạnh để làm không ảnh hưởng đến quá trình chín của bơ, còn nếu bơ đã chín, bạn có thể bảo quản chúng trong tủ lạnh và nên ăn sau 2-3 ngày.

Trên đây là tổng hợp thực phẩm nào không nên để trong tủ lạnh để giúp bạn bảo quản thông minh các loại thực phẩm cũng như giữ được hương vị và giá trị dinh dưỡng từ chúng.

Chúc bạn luôn khỏe đẹp và thành công!

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