Tác dụng của dầu gấc đối với con người

Dưới đây là những tác dụng của dầu gấc hiện nay đang được áp dụng phổ biến:

Quả gấc là một loại quả có nguồn dinh dưỡng cao bao gồm các vitamin và khoáng chất rất tốt cho sức khỏe con người. Trong 100 gram thịt gấc cung cấp 17,4 g carbohydrate, 1,6g chất xơ, 2.1 g Protein, 36 mg Canxi, 0,3 g Total Fat và 0,9 g Ash. Chính vì vậy mà dầu gấc được ứng dụng rộng rãi trong các công thức nấu ăn và làm đẹp .

Dầu gấc có tác dụng rất tốt cho sức khỏe, vì thế nó được làm gia vị cho các món ăn, không chỉ làm cho món ăn ngon hơn, hấp dẫn hơn mà còn chống táo bón, rất tốt cho hệ tiêu hóa. Khi sử dụng dầu gấc làm gia vị cho các món ăn, dầu giấc giúp làm giảm lượng LDL Cholesterol, chống bị xơ vỡ động mạch và làm bền thành mạch, từ đó có thể chống được tai biến.

Bên cạnh đó, còn giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, nâng cao khả năng sinh sản, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giảm nguy cơ đau tim, ngăn ngừa và điều trị các bênh liên quan đến tuyến tiền liệt, điều trị ung thư, điều trị thiếu hụt vitamin A, chống trầm cảm… Đặc biệt, tác dụng của dầu gấc với mắt rất là tốt. Chất Zeaxanthin có trong dầu gấc giúp giảm ảnh hưởng của các tia cực tím từ ánh sáng mặt trời và làm giảm sự oxy hóa mô mắt, tăng cường sức khỏe đôi mắt một cách toàn diện. Chất Beta-carotene cũng một thành phần có trong dầu gấc giúp tăng cường thị lực đôi mắt, duy trì thị lực vào ban đêm cũng như giảm nguy cơ bị mù lòa. Vì vậy, dầu gấc bổ mắt là công dụng lớn nhất của dầu gấc và hiện đã được ứng dụng trong y học hiện đại.

Ngoài ra, dầu gấc hiện vẫn là dược liệu tiềm ẩn nhiều khả năng thần kỳ đang chờ khai phá, là loại trái cây tự nhiên cực kỳ an toàn. Việc sử dụng dầu gấc thường xuyên sẽ tốt cho sức khỏe của gia đình bạn.

Tác dụng của dầu gấc đối với da mặt

Vì có nhiều tác dụng đối với da mặt nên dầu gấc được ứng dụng nhiều trong việc làm đẹp của các chị em. Những dưỡng chất trong dầu gấc có thể khắc phục được các nhược điểm trên da, dưỡng da, mang đến vẻ đẹp hoàn hảo cho các chị em.

Dầu gấc trị mụn

Tinh dầu gấc có tác dụng trị mụn cực kì tốt, nó chính là một vị cứu tinh cho những người có làn da bị mụn mà còn nhạy cảm. Để sử dụng dầu gấc trong trị mụn bạn hãy rửa mặt thật sạch sau đó lấy một ít dầu gấc ra tay, nhẹ nhàng xoa lên mặt và massage những dưỡng chất để có thể thẩm thấu vào sâu bên trong da. Từ đây giúp đẩy các nhân mụn ra ngoài, đem lại cho bạn một làn da sáng mịn hơn.

Bạn cần phải nhớ là sau 30 phút xoa dầu gấc phải rửa lại mặt thật sạch để loại bỏ lượng dầu thừa. Tuy nhiên muốn phát huy được hiệu quả tốt nhất bạn nên sử dụng loại dầu gấc tinh chất và kiên trì sử dụng hàng ngày.

Dầu gấc dưỡng da

Dầu gấc dưỡng da hiệu quả

Dầu gấc chứa hàm lượng chất chống oxy hóa (β-Caroten) rất cao, gấp 15 lần trong cà rốt, giúp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Hơn nữa lượng vitamin E trong dầu gấc cũng rất dồi dào mang lại làn da mướt mịn, mềm mại, sáng hồng và khỏe mạnh. Bên cạnh đó, còn giúp các cô gái tránh được các tác nhân gây hại cho da từ môi trường sống giúp da săn chắc, đàn hồi tốt.

Để dưỡng da với dầu gấc, bạn hãy chuẩn bị 100ml sữa tươi không đường, một muỗng cafe dầu gấc và 1 mặt nạ giấy. Sau đó bạn hãy trộn đều sữa tươi với dầu gấc rồi ngâm mặt nạ giấy trong hỗn hợp đó và đắp lên mặt để trong vòng 20 phút. Cuối cùng hãy lấy ra rửa mặt lại bằng nước ấm.

Loại mặt nạ dầu gấc dưỡng da nếu kiên trì sử dụng đều đặn làn da của bạn sẽ trông sáng mịn hơn và các vết nhăn trên da mặt sẽ giảm đi rất nhiều, căng mọng, tràn đầy sức sống.

Dầu gấc trị nám

Dầu gấc phát huy công dụng rất tốt trong trị nám da, bởi nó có chứa các loại vitamin tự nhiên như vitamin A, C cùng các hoạt chất chống oxy hóa mạnh, giúp cho da thẩm thấu dưỡng chất nhanh hơn, tế bào da tái sinh và trở nên trắng sáng, đẩy lùi các mảng thâm, nám hiệu quả nếu như kiên trì áp dụng.

Vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ bạn hãy lấy dầu gấc thoa lên da mặt massage nhẹ nhàng cho dầu gấc thẩm thấu vào da. Bạn có thể để nguyên mặt đó đến sáng sớm mai rửa lại bằng nước ấm hoặc thư giãn trong thời gian 30 phút rồi rửa mặt. Muốn có kết quả trị nám da hiệu quả, bạn phải sử dụng liên tục và kiên trì trong vòng 4 tháng. Sở dĩ mất nhiều thời gian như vậy là do các dưỡng chất trong quả gấc tác dụng từ từ, hơn nữa đây là cách làm đẹp từ tự nhiên nên không thể có tác dụng ngay như các sản phẩm làm đẹp khác, tuy nhiên nó lại có tính an toàn và hiệu quả cao.

Dầu gấc dưỡng môi

Dầu gấc trị thâm môi rất tốt

Dầu gấc chính là vị cứu tinh cho đôi môi thâm, khô và nứt nẻ do tác động của thời tiết, sử dụng son môi không đúng cách hoặc chứ nhiều chì… Chính vì vậy mà nhiều chị em thường dùng dầu gấc trị thâm môi, an toàn cho đôi môi nhạy cảm của phái đẹp. Các chị em hãy cho một lượng dầu gấc vừa đủ vào lòng bàn tay và thoa đều lên môi, kết hợp chà sát nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu nhanh. Áp dụng đều đặn vào mỗi tối giúp màu môi nhanh chóng cải thiện, hồng hào và căng mọng hơn.

Qua đây có thể thấy được, tác dụng của dầu gấc đối với con người là rất lớn. Tuy nhiên, để không cần lăn tăn về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, có được lọ dầu gấc nguyên chất không sợ bị pha lẫn các thành phần khác như khi mua ở ngoài thì các chị em nên tự mình chế biến dầu gấc để dùng.

Hướng dẫn làm dầu gấc đúng cách

Cách làm dầu gấc cũng đơn giản như cách làm dầu dừa. Vì thế, bạn có thể tiến hành làm dầu gấc nguyên chất tại nhà.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

+ Gấc: 2 quả (mỗi quả khoảng tầm 1kg). Bạn nên chọn những quả gấc có màu đỏ cam tươi, có cuống xanh, sờ thấy tròn cứng, cầm thấy chắc tay, không chọn những quả mềm nhão và có những vết thâm đen.

+ Dầu thực vật: Có thể sử dụng khoảng 500ml dầu dừa, dầu đậu nành, dầu ô liu. Nhưng tốt nhất các bạn nên sử dụng dầu dừa, bởi nó sẽ sôi ở nhiệt độ thấp hơn so với hai loại dầu còn lại. Hơn nữa dầu dừa cũng bốc hơi chậm, dễ ngấm hơn vào gấc để tạo ra tinh dầu gấc nguyên chất.

+ Một chiếc nồi có đáy dày.

+ 1 cái lọc rây dùng để lọc.

Cách làm:

Nên tự làm dầu gấc để đảm bảo nguyên chất

Bước 1: Chế biến nguyên liệu

+ Gấc rửa sạch, bổ quả gấc ra làm đôi, sau đó nạo phần múi gấc ra cho vào bát, đây cũng là phần chứa nhiều chất dinh dưỡng của quả gấc.

+ Cho hỗn hợp phần hạt gấc và thịt gấc vào ngăn mát tủ lạnh ít nhất khoảng 15-20 phút, sau đó lấy ra, tách phần thịt gấc ra khỏi hạt. Giữ lại phần thịt, bỏ hạt đi.

Bước 2: Bắt đầu cách làm dầu gấc

Sau khi đã tách được phần thịt gấc, bạn cho vào nồi có đế dày, đổ dầu dừa vào, quấy đều, để lửa liu riu cho hỗn hợp này sôi. Khi màu của thịt gấc chuyển sang màu nâu đỏ đậm thì tắt bếp, lúc này tinh chất của gấc đã ngấm quyện vào dầu dừa. Sau đó, bạn đổ phần hỗn hợp này lọc qua rây, chỉ lấy phần tinh chất dầu gấc, bỏ cặn.

Dầu gấc đúng chuẩn là có màu đỏ cam, trong và có mùi thơm ngậy, càng lọc kỹ, dầu gấc sẽ càng trong. Sau khi lọc xong các bạn nên để hỗn hợp dầu gấc vào lọ thủy tinh đừng để vào hộp nhựa sẽ không tốt cho quá trình bảo quản. Dầu gấc để nơi thoáng mát, tránh trực tiếp ánh nắng mặt trời chiếu, ngoài ra có thể để ngăn mát tủ lạnh, có hạn sử dụng lên đến hơn 1 năm.

Hy vọng với thông tin trên đây, các bạn đã biết được những tác dụng của dầu gấc để sử dụng đạt hiệu quả tốt nhất, vừa bảo vệ sức khỏe cho những người thân yêu trong gia đình lại có thể làm đẹp cho chính mình.