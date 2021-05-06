Những cách làm cà tím xào cực ngon ngay tại nhà

Cà tím xào là món ăn khá ngon nhưng không phải gia đình nào cũng hay dùng. Có một điều thú vị là cà tím có thể kết hợp với rất nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Và điều đó không chỉ tạo nên những món ăn ngon, dễ chinh phục người thưởng thức, mà còn rất giàu giá trị dinh dưỡng . Dưới đây là 5 cách xào cà tím đơn giản dễ làm, nhưng luôn đảm bảo dưỡng chất cho bữa cơm gia đình, mời chị em cùng tham khảo!

Cách xào cà tím với mỡ hành:

Bước 1: Cà tím rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. Tỏi bóc vỏ, nếu là tỏi nhỏ để nguyên tép, có thể đập dập tùy ý. Nếu là tép tỏi to có thể thái lát hoặc băm nhỏ. Nhặt hành lá, rửa sạch, cắt khúc hoặc cắt ngắn tùy ý.

Cho cà tím vào, nêm nếm chút muối và nước tương, hạt nêm cho vừa miệng

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào rồi đổ tỏi vào phi thơm. Tiếp theo cho cà tím vào, nêm nếm chút muối và nước tương, hạt nêm cho vừa miệng, đảo đều tay. Đến khi cà tím đã chín nếm lại để điều chỉnh vị nếu cần, rồi tắt bếp.

Bước 3: Trút cà tím ra đĩa, trang trí thêm một ít hành ngò, ớt hoặc các loại rau thơm khác như húng quế. Món ăn này thưởng thức cùng cơm trắng khi còn nóng thì rất đưa cơm.

Thưởng thức cà tím xào cùng cơm trắng khi còn nóng thì rất đưa cơm

2. Cà tím xào thịt bằm

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 2-3 quả cà tím

- 150 gram thịt bằm

- 1 nhánh hành lá thái nhỏ

- 1 muỗng cà phê bột năng hòa với 2 muỗng canh nước lạnh

- Dầu hào, tiêu, dầu mè, đường, xì dầu, tỏi băm

- 300 ml nước lạnh hoặc nước xương

- Ngò rí hoặc húng quế

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm cà tím xào thịt bằm



Cách thực hiện:

Bước 1 : Rửa sạch cà tím, cắt khúc vừa ăn. Chuẩn bị một chảo dầu nóng chiên nhanh cà trên chảo dầu trong khoảng 2 phút.

Bước 2 : Tiếp theo, nấu một nồi nước sôi rồi cho số cà đã chiên vào luộc khoảng 3-5 phút. Sau đó vớt ra tô. Đây là cách giúp cà loại bỏ được dầu mỡ lại căng bóng rất ngon và đẹp mắt.

Cà tím luộc chín

Bước 3 : Bắt chảo dầu nóng lên bếp, phi thơm tỏi rồi cho thịt vào xào tơi.

Bước 4 : Nêm nếm gia vị vào thịt gồm dầu hào, tiêu, dầu mè, đường, xì dầu, tỏi băm để thịt ngấm gia vị. Tiếp theo, cho nước vào nấu sôi, khi nước sôi thì cho bột năng pha loãng vào khuấy đều. Cuối cùng, trút cà tím vào đảo đều, nấu lửa nhỏ trong vài phút, nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng, khi cà tím chín hẳn thì tắt bếp.

Bước 5 : Đổ thịt xào cà tím ra đĩa, trang trí bằng hành ngò, rau thơm cho đẹp mắt và thưởng thức cùng gia đình.

Cà tím xào thịt bằm thơm ngon, đẹp mắt

3. Cà tím xào trứng

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 1-2 quả cà tím

- 1 quả trứng

- Hành lá

- Vài tép tỏi

- Húng quế (tùy thích)

- Gia vị: hạt nêm, nước tương

Cách xào cà tím với trứng:

Bước 1: Rửa sạch và chẻ cà tím làm 6 theo chiều dọc.

Bước 2: Ngâm chúng vào âu nước lạnh để cà tím ra hết nhựa.

Bước 3: Bắt lên bếp một nồi nước sôi rồi cho vào một tí muối và một muỗng canh dầu ăn, sau đó thả cà tím vào chần trong vòng 5 phút, vớt ra để nguội. Sau đó, dùng dao nhọn lột vỏ ngoài của cà ra rồi cắt cà thành từng miếng vừa ăn.

Bước 4: Bắt chảo lên bếp, đợi nóng cho dầu ăn vào, phi tỏi băm cho vàng rồi trút cà tím vào đảo đều, thêm một ít nước tương.

Bước 5: Trứng gà đập ra bát, đánh tan và nêm nếm chút bột nêm.

Bước 6: Trút trứng gà vào xào cùng cà tím, chờ trứng chín thì nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Cuối cùng, rắc hành lá cắt nhuyễn lên rồi tắt bếp hoặc cho rau thơm như húng quế vào. Lưu ý trong lúc xào cà và trứng nên để lửa vừa phải để trứng không bị khô.

Bước 7: Cuối cùng, đổ cà tím xào trứng ra đĩa và trang trí với rau thơm hoặc hành ngò, thưởng thức nóng rất ngon.

Đổ cà tím xào trứng ra đĩa và trang trí với rau thơm hoặc hành ngò

4. Cà tím xào tía tô

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Cà tím: 2 quả

- Tía tô: 1 nhúm

- Hành khô: 1 củ

- Gia vị: 1/2 thìa cà phê bột ngọt + 1/2 thìa cà phê hạt nêm chay + 1 thìa canh xì dầu

- Dầu ăn

Cách thực hiện:

Bước 1: Cà tím rửa sạch, bổ đôi, cắt mỏng vừa. Trước khi thái cà nên chuẩn bị 1 tô nước có pha chút muối hoặc giấm. Thái đến đâu thì ngâm cà vào nước đến đó để cà không bị thâm.

Bước 2: Hành tím bóc vỏ, thái lát mỏng. Tía tô nhặt rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 3: Đun sôi nước, cho cà tím vào trần qua, vớt ra để ráo.

Bước 4: Làm nóng chảo với 2 thìa dầu ăn, cho hành khô vào phi thơm. Tiếp theo, cho cà tím vào đảo. Nêm 1/2 thìa cà phê bột ngọt + 1/2 thìa cà phê hạt nêm chay + 1 thìa canh xì dầu vào hỗn hợp trên và đảo đều.

Bước 5: Xào đến khi cà chín thì cho tía tô vào, đảo đều rồi tắt bếp. Trút cà tím xào ra đĩa, dùng khi còn nóng.

Cà tím xào tía tô

5. Cà tím xào chay

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 2 trái cà tím

- 2 miếng đậu phụ

- 100g nấm đùi gà

- 1 thìa hành tím băm, hạt nêm chay, hạt tiêu, dầu ăn, xì dầu chay

Cách thực hiện:

Bước 1: Cà tím rửa sạch rồi cắt khúc 2cm. Đậu phụ cắt thành miếng vừa ăn rồi đem chiên vàng. Nấm đùi gà bỏ chân, cắt đôi.

Bước 2: Phi thơm hành tím đã băm nhuyễn rồi cho cà tím vào đảo đều tay. Tiếp đến, cho đậu phụ và nấm đã chiên vào đảo đều 3 phút, nêm nếm gia vị vừa ăn rồi trình bày ra đĩa.

Cà tím xào chay

6. Công dụng của cà tím đối với sức khỏe

+ Nuôi dưỡng não và cải thiện tuần hoàn

Trong quả cà tím có chứa nhiều chất phytonutrients giúp cải thiện lưu lượng máu chảy vào não, nhưng những chất này chủ yếu chứa trong vỏ của cà tím. Những quả cà tím càng căng bóng thì nó càng ngon có giá trị dinh dưỡng. Vì thế, chế biến món cà tím xào thì không nên bỏ vỏ.

+ Giàu sắt và canxi

Đây là những khoáng chất có rất nhiều trong cà tím và chúng cũng là nguồn cung cấp vitamin đáng kể cho cơ thể. Bạn có thể khuyến khích trẻ con ăn cà tím bằng cách cho nó vào món mì ý, pizza hoặc chiên cùng bột.

+ Ngăn ngừa ung thư ruột già

Cà tím là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào cho cơ thể, giúp tăng cường hệ tiêu hóa và ruột. Ăn cà tím xào thường xuyên sẽ giữ hệ thống tiêu hóa của bạn hoạt động trơn tru, bảo vệ cơ thể khỏi táo bón, tăng hấp thụ thức ăn và có thể bảo vệ đại tràng khỏi bệnh ung thư.

+ Hỗ trợ đắc lực cho người ăn kiêng

Cà tím chứa rất ít calo, không chứa chất béo, giàu chất xơ cao giúp tạo ra cảm giác no lâu khi ăn. Bạn có thể học cách chế biến chúng thành nhiều món ăn hấp dẫn như cà tím xào chay, cà tím chiên giòn,…

Cà tím chứa rất ít calo, không chứa chất béo, giàu chất xơ cao

+ Thực phẩm tốt cho người tiểu đường

Người ta đã sử dụng cà tím như một chất giúp kiểm soát các triệu chứng của bệnh tiểu đường, và các nghiên cứu gần đây đều khẳng định vai trò này của cà tím. Nguyên nhân là do hàm lượng chất xơ cao và lượng carbohydrate hòa tan trong cà tím thấp.

+ Giảm hàm lượng cholesterol

Cà tím đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ thống tim mạch và máu. Tại Pháp, các nhà nghiên cứu tiến hành thí nghiệm trong 10 năm và chỉ ra rằng cà tím có thể làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể, nhưng tác dụng này chỉ đạt được nếu bạn nấu cà tím ở nhiệt độ không quá 200 độ.

+ Tăng cường sức khỏe mạch máu

Ăn cà tím thường xuyên có thể giúp chúng ta ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu, nhờ vào hàm lượng vitamin K cao có trong quả.

+ Duy trì huyết áp ổn định

Loại thực phẩm này còn có thể bảo vệ trái tim của chúng ta. Vỏ và thịt của cà tím chứa rất nhiều flavonoid quan trọng, giúp ổn định huyết áp và giảm căng thẳng. Ngoài ra, giữ vỏ khi chế biến còn tăng thêm màu sắc hấp dẫn và độ giòn cho món cà tím xào.

+ Bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật

Trong cà tím chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tim. Chúng còn tác động đến các mạch máu nuôi dưỡng tim.

Hy vọng với 5 món cà tím xào mà chúng tôi đã hướng dẫn ở trên sẽ giúp chị em làm mới thực đơn của gia đình. Không chỉ ngon miệng mà cà tím còn tốt cho sức khỏe. Vì thế, hãy ăn chúng thường xuyên như một cách giúp bảo vệ sức khỏe và duy trì vóc dáng hoàn hảo.