Ngọt ngon bất ngờ với cách làm mứt chuối chín đơn giản nhất

Vào bếp 04/01/2018 10:04

Không quá tốn kém để có món mứt thơm ngon cho ngày Tết. Đây là cách làm mứt chuối chín đơn giản mà đảm bảo hấp dẫn mà ai cũng phải thèm.

Tết năm nào nhà bạn cũng ăn mứt dừa, mứt bí, mứt khoai, dường như những món mứt này không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Và ăn nhiều thì chắc chắn sẽ ngán, vậy năm nay, bạn hãy thử cách làm mứt chuối chín thơm ngon, lạ miệng này xem sao. Chắc chắn hương vị đặc biệt, mới lạ này sẽ giúp bạn không còn ngán ngẩm mà còn trở thành món ruột của bạn nữa đấy.

Không quá xa lạ, chuối là loại trái cây bổ dưỡng với hàm lượng cao vitamin, khoáng chất, protein. Chuối giúp duy trì sức khỏe tốt, chăm sóc sắc đẹp và vóc dáng tốt nhất. Chuối với hàm lượng chất dinh dưỡng cao nên dễ dàng lấy lại năng lượng đã mất. Chính vì vậy mà chuối trở thành loại trái cây được nhiều người ưa thích.

Chuối có thể biến tấu thành món chè, bánh chuối, kẹo chuối hay sinh tố, ngoài ra chuối còn có thể làm mứt cũng rất ngon. Mứt chuối mang lại hương vị lạ miệng mà đảm bảo bạn sẽ thích. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để có cách làm mứt chuối chín dẻo ngon tuyệt hảo nhé.

Nguyên liệu làm mứt chuối chín dẻo

  • Chuối chín.
  • Đường.
  • Gừng tươi.
  • Dầu ăn.
Để làm mứt chuối chín ngon nhất phải chọn chuối vừa chín tới
Để làm mứt chuối chín ngon nhất phải chọn chuối vừa chín tới (Ảnh: Internet)

Cách làm mứt từ chuối chín

Trái chuối chín lột bỏ vỏ, cắt thành những lát mỏng theo chiều dọc hoặc ngang tùy ý. Đừng cắt mỏng quá vì khi làm mứt sẽ dễ bị nát.

Gừng tươi cạo bỏ vỏ, giã nát rồi vắt lấy nước cốt. Trộn nước cốt gừng với chuối đã cắt lát để món mứt chuối thêm phần thơm ngon và hấp dẫn hơn.

Sau đó, trải chuối ra mâm rồi đem phơi nắng cho chuối héo lại là được. Nếu bạn không có nhiều thời gian thì có thể cho chuối vào lò sấy cho nhanh.

Chiên chuối lên cho vàng giòn để làm mứt sẽ ngon nhất
Chiên chuối lên cho vàng giòn để làm mứt sẽ ngon nhất (Ảnh: Internet)

Tiếp theo là tiến hành chiên chuối. Lấy một cái chảo lớn sâu lòng, cho dầu vào ngập chảo đun nóng rồi cho từng miếng chuối vào chiên. Lật qua lật lại để miếng chuối được vàng đều. Nếu bạn muốn làm mứt chuối khô, giòn thì ở bước này nên chiên cho kỹ, cho miếng chuối vàng giòn thì dừng. Còn nếu muốn làm mứt chuối dẻo thơm thì chỉ cần chiên sơ cho chuối ra bớt dầu là xong. Vớt chuối ra bỏ vào giấy thấm dầu để chuẩn bị làm mứt.

Bước cuối cùng là tiến hành rim chuối để làm mứt. Cho đường, chút nước vào trong chảo sâu lòng khác, nấu lên cho đường tan. Lượng đường nhiều hay ít tùy thuộc vào lượng chuối của bạn. Thường thì chuối chín đã có sẵn độ ngọt tự nhiên rồi nên bạn có thể cắt giảm lượng đường cho đủ để tạo độ ngọt vừa phải thôi nhé.

Khi đường đã tan chảy hoàn toàn và nước đường sánh lại thì bạn hãy cho chuối vào đảo nhanh tay để đường thấm đều các miếng chuối nhé. Cứ đảo liên tục như vậy cho đến khi đường đặc lại và bám hoàn toàn vào miếng chuối thì tắt bếp.

Món mứt chuối chín dẻo cực ngon và hấp dẫn
Món mứt chuối chín dẻo cực ngon và hấp dẫn (Ảnh: Internet)

Thành phẩm món mứt chuối chín dẻo

Mứt chuối chín ăn vào vừa dẻo, vừa dai, lại có mùi thơm thoang thoảng của gừng. Với độ ngọt vừa phải, mứt chuối sẽ chiều lòng được khẩu vị của những người khó tính nhất.

Đây là cách làm mứt chuối chín thơm ngon, lạ miệng đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện tại nhà. Hãy dùng món mứt chuối này làm quà và chiêu đãi gia đình, bạn bè tới chơi nhà trong dịp lễ Tết sắp đến đây nhé. Chúc bạn thành công!

Cách làm mứt me ngào đường đậm vị ngon tuyệt ai cũng mê

Cách làm mứt me ngào đường đậm vị ngon tuyệt ai cũng mê

Hãy vào bếp và học ngay cách làm mứt me ngào đường chua ngọt cực ngon này để chiêu đãi gia đình và bạn bè ngày Tết nhé. Chắc chắn bạn sẽ "nghiền" món ăn vặt này đấy.

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