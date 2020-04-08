Mẹo nấu nước dùng ngon ngọt, trong vắt không phải ai cũng biết!

Vào bếp 08/04/2020 05:55

Một nồi nước dùng ngon không chỉ đơn thuần là ninh xương thật lâu. Bạn đã biết mẹo nấu nước dùng ngon ngọt, trong vắt và không bị hôi chưa?

Nước dùng là thành phần không thể thiếu đối với các món ăn như bún, phở, hủ tiếu,… Nó là yếu tố rất quan trọng, quyết định độ hấp dẫn, thơm ngon của các món ăn.

Tuy nhiên, nấu nước dùng cũng là một nghệ thuật, từ khâu lựa chọn nguyên liệu cho tới cách kết hợp các loại nguyên liệu khác nhau. Dưới đây là mẹo nấu nước dùng ngon ngọt chị em cần phải biết.

1. Lựa chọn nguyên liệu

Xương chính là nguyên liệu chính quyết định độ ngon của nồi nước dùng. Vì thế, yếu tố đầu tiên để có nước dùng thơm ngon là lựa chọn được nguyên liệu tốt.

Nước dùng nấu từ nhiều loại xương khác nhau như xương ống heo, xương gà, xương bò,…. Nhưng phổ biến nhất là xương ống heo. Mẹo chọn xương ống heo tươi ngon là chiếc xương có màu đỏ tươi, không bị tái, không có mùi hôi. Xương ống to khoảng 2 - 3 ngón tay là vừa.

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Xương ống heo là nguyên liệu phổ biến nhất để nấu nước dùng - Ảnh minh họa: Internet

2. Chần xương trước khi nấu

Bước thứ hai để có được nồi nước dùng ngon là phải chần xương trước khi nấu. Xương mua về phải rửa thật sạch dưới vòi nước. Sau đó, bạn nấu một nồi nước sôi rồi cho xương vào chần sơ qua.

Lí do phải chần xương là để xương ra hết cặn bẩn và khử sạch mùi hôi. Bạn cần lưu ý, khi ninh xương không nên đậy vung nồi, đợi nước sôi thì hạ nhỏ lửa để vớt bọt. Trong quá trình nấu, bạn đun nhỏ lửa và vớt bọt thường xuyên để xương từ từ tiết chất ngọt và nồi nước dùng có độ trong, không bị đục.

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Chần xương qua nước sôi để xương ra hết cặn bẩn và không còn mùi hôi - Ảnh minh họa: Internet

3. Kết hợp đúng các loại rau củ, gia vị với từng loại nước dùng

Mỗi loại nước dùng sẽ đi kèm với các loại gia vị khác nhau. Đối với nước dùng gà, heo nhất định phải có hành củ, gừng, hạt tiêu, nấm hương; nước dùng bò phải có quế chi, hoa hồi, hành, gừng tươi,… Kết hợp đúng các loại gia vị mới làm nổi bật hương vị và độ ngon của nồi nước dùng.

Lưu ý đối với bất cứ loại nước dùng nào, bạn tuyệt đối không được nêm nước mắm, bột ngọt và hạt nêm bởi sẽ làm nồi nước dùng bị chua và đục. Độ ngọt của nồi nước dùng đã có sẵn ở xương. Thay vì dùng hạt nêm, bạn chỉ nên sử dụng muối.

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Với bất cứ nồi nước dùng nào, bạn không được nêm nước mắm và bột ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Một mẹo nhỏ khi chẳng may nồi nước dùng bị đục là bạn dùng lòng trắng trứng gà. Lấy một lòng trắng trứng, đánh tan rồi cho vào nồi nước dùng để nguội, đặt lên bếp nấu và khuấy đều để các vẩn đục bám hết vào trứng rồi vớt ra. Như vậy, nồi nước dùng của bạn lại có độ trong đẹp mắt.

4. Thời gian nấu

Đối với các loại xương khác nhau thì thời gian nấu nước dùng khác nhau. Đối với xương gà, nếu bạn ninh quá lâu, nước dùng sẽ bị đục và có vị chua.

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Xương gà không được nấu quá lâu nếu không nồi nước dùng sẽ có vị chua - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian nấu nước dùng thích hợp với xương gà và xương heo là từ 3 - 5 giờ, xương bò là 9 - 10 giờ, còn nước dùng có nguyên liệu là hải sản thì không được quá 45 phút.

Hy vọng với những mẹo nấu nước dùng này, bạn sẽ tự tin vào bếp và chế biến các món ăn hấp dẫn với một nồi nước dùng trong ngọt tự nhiên. Hãy chia sẻ những bí quyết này cho những chị em khác nhé.

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