Mâm cỗ ngày Tết miền Trung có những món ăn nào đặc biệt?

Ngày Tết là ngày sum họp đầm ấm của nhiều gia đình nên mâm cỗ ngày Tết cũng được chăm chút nhiều hơn. Chúng ta đã tìm hiểu mâm cỗ ngày Tết miền Bắc rồi, vậy mâm cỗ ngày Tết miền Trung có những món ăn ngon gì đặc biệt không nhỉ? Cùng tìm hiểu với những thông tin hấp dẫn ở dưới đây nhé.

Bánh Tét cũng là một món ăn ngon được nhiều người yêu thích trong mâm cỗ ngày Tết cổ truyền miền Trung. Bánh Tét này nó tương tự với bánh tét trong mâm cỗ ngày Tết miền Nam nhưng vẫn có điểm khác biệt khi mà mình dày và nhiều nhân hơn trong cách gói bánh của người miền Nam. Bánh Tét miền Trung hầu như chỉ được làm từ các nguyên liệu như là đỗ xanh, gạo nếp, thịt mỡ mà thôi, giúp những ai muốn thưởng thức vị bánh Tét đơn giản, nguyên chất có thể tìm lại được hương vị thức ăn yêu thích của bản thân nhanh chóng nhất.

Bánh Tổ



Bánh Tổ, món ăn lạ tai lạ mắt trong mâm cỗ ngày Tết miền Trung với nhiều người. Ảnh: Internet

Chắc nhiều bạn sẽ lạ lắm khi nghe đến tên của loại bánh này danh sách những món ăn đặc biệt trong mâm cỗ ngày Tết miền Trung không thể bỏ qua của nhiều gia đình. Thực sự bánh Tổ được làm từ nguyên liệu rất đơn giản như gạo nếp, đường, thêm ít gừng tươi giã nhỏ và vừng trắng rắc lên trên bánh tạo hương vị và hình ảnh hấp dẫn cho bánh với trải nghiệm thực tế về mùi vị của bánh Tổ là vị ngọt nhưng không ngấy của đường, hòa trộn với vị dẻo bùi của gạo nếp, thêm ít vị cày và thơm của gừng giúp món ăn cũng khá dễ thưởng thức, vị đơn giản mộc mạc, nhiều ấn tượng tốt nhất là với các bạn lần đầu ăn thử món này đấy nhé.

Dưa món



Dưa món giúp chống ngấy hiệu quả trong mâm cỗ ngày Tết truyền thống người miền Trung. Ảnh: Internet

Món ăn này luôn luôn xuất hiện trong mâm cỗ ngày Tết miền Trung, nó tương tự như với món dưa chua của miền Bắc và món củ kiệu của miền Nam vậy, ăn kèm cùng các ngón ăn ngày Tết giúp các món ăn nhiều dầu mỡ, gạo nếp trở nên hấp dẫn và dễ ăn hơn hẳn. Món dứa món này chỉ có chút khác biệt về hương vị đó là thiên về vị mặn, đúng với khẩu vị của người miền Trung và sự khác biệt ẩm thực, vị trí địa lý khi mà như đối với người Bắc thì yêu thích vị chua cay, còn người miền Nam thì thiên về vị ngọt đấy nhé.

Nguyên liệu làm món dưa món này cũng khác đặc biệt, không phải là dưa cải như ở miền Bắc hay củ kiệu như ở miền Nam mà là làm từ đu đủ, hành khô, cà rốt, củ cải,... qua bàn tay chế biến của chị em Trung Bộ mà có được món ăn ngon nhớ mãi,

Thịt ngâm mắm



Thịt lợn ngâm mắm dễ ăn trong mâm cỗ ngày Tết truyền thống miền Trung. Ảnh: Internet

Giống như với miền Bắc ngày Tết ưa chuộng món thịt bò khô, thịt trâu khô gác bếp hay thịt bò ngâm dấm thì trong miền Trung, mâm cỗ ngày Tết lại luôn xuất hiện món thịt ngâm mắm hợp khẩu vị nhiều gia đình vô cùng. Nguyên liệu cùng cách làm món thịt ngâm mắm trong mâm cỗ ngày Tết người miền Trung cũng khá đơn giản: Chỉ cần ngâm thịt bò hoặc thịt lợn đã được luộc qua với nước nắm pha đường, dấm, ớt, cùng nhiều gia vị khác từ 3-5 ngày là hoàn thành xong món này. Khi ăn chỉ cần thái miếng vừa miệng, ăn cùng với bánh Tét, bánh Tổ hay với dưa món, cơm cũng giúp đưa bữa ăn đi nhanh hơn rất nhiều đấy nhé.

Ngoài ra trong mâm cỗ ngày Tết miền Trung còn thêm nhiều nhiều món ăn ngon đặc biệt khác như bò khô mật mía, của cải kho thịt heo, giò bò,... cùng nhiều loại bánh như là bánh thuần, bánh răng bửa, bánh phu thê, bánh măng, bánh in,... vô cùng phong phú và đa đạng, giúp các bạn có thể thoải mái tìm hiểu cũng như tận hưởng hương vị ẩm thực miền Trung trong những ngày Tết. Chúc các bạn có những giây phút đầm ấm bên gia đình và người thân trong dịp Tết đến, Xuân về sắp tới nhé.