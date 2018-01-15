Mách chị em cách nấu cơm nếp đỗ đen cực ngon

Món xôi đỗ đen là một trong những món cơm nếp hiếm hoi mà bớt hẳn tính nóng và khó tiêu so với các vị cơm nếp khác, nhờ có thêm đỗ đen tính mát, bùi lại có hiệu quả giải độc nên khi ăn cơm nếp đỗ đen không chỉ ngon về mặt vị giác mà nó cũng có rất nhiều dưỡng chất, hỗ trợ sức khỏe, mát gan và tiêu độc lắm nhé.

Xôi đỗ đen hay cơm nếp đỗ đen là một món ăn vừa dân dã vừa thân thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Món cơm nếp đỗ đen vừa bùi, vừa ngậy, thêm chút vừng lạc nữa thì thật tuyệt. Nhưng để nấu cơm nếp đỗ đen cũng khá mất công đấy. Bạn đã biết cách nấu cơm nếp đỗ đen ngon đúng vị chưa? Hãy cùng vào bếp với chúng tôi với cách nấu cơm nếp đỗ đen ngon tuyệt sau nhé.

Để nấu cơm nếp đỗ đen cho 4 người ăn bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

Gạo nếp ngon: 1 bơ rưỡi (tầm 4 – 5 lạng)



Lựa chọn gạo nếp ngon và thơm để nấu cơm nếp đỗ đen ngon nhất. Ảnh: Internet

Đỗ đen: nửa bơ (khoảng 1 lạng rưỡi)



Đỗ đen chọn hạt to, chắc mấy, loại bỏ hạt lép, bị mốc ra nhé. Ảnh: Internet

Nước dừa của 2 quả

Muối, gia vị

Đồ xửng hấp xôi

Bước 2: Sơ chế nguyên liệu

Gạo nếp vo sạch rồi để ráo nước. Để gạo nếp mềm hơn và thơm hơn, bạn nên ngâm gạo nếp với nước dừa hoặc nước cốt dừa hộp có sẵn ngoài chợ.



Ngâm gạo nếp với nước cốt dừa khoảng 1-2 tiếng trước khi nấu. Ảnh: Internet

Đỗ đen rửa sạch, đãi hết những hạt lép, hạt vỡ ra ngoài.



Rửa sạch hạt đỗ đen sạch hết bụi bẩn, hạt lép và ngâm trong nước ấm 30 phút trước khi nấu. Ảnh: Internet

Cho đỗ đen vào nồi, đun nhẹ tầm 5 phút rồi tắt lửa. Đổ hết nước đen đi. Mục đích của việc này là loại bỏ chất chát trong đỗ và không làm cho xôi quá nồng.

Sau đó cho đỗ đen vào cùng gạo nếp, sử dụng luôn nước dừa làm nước đun. Không nên cho quá nhiều nước dừa nhé, sẽ khiến xôi bị nát quá, cũng không nên cho ít quá sẽ khiến gạo nếp bị khô. Chú ý sao cho nước xâm xấp mặt gạo và đỗ là được. Gia giảm thêm muối nếu muốn.

Bước 3: Nấu cơm nếp đỗ đen

Bắc nồi lên bếp đun lửa vừa. Thi thoảng nhớ khuấy lên để tránh xôi dính đáy. Đến khi nước sôi thì giảm lửa, đun liu riu cho tới khi cạn hẳn và chín là được. Thành phẩm của chúng ta như sau.



Thành phẩm là món cơm nếp đỗ đen ngon và thơm nức mũi. Ảnh: Internet

Món cơm nếp đậu đen này sẽ rất thích hợp khi ăn cùng muối vừng lạc, còn không thì bạn làm thêm nhân đậu làm món bánh tiêu cũng rất thơm ngon, hoặc đơn giản hơn là ăn cơm nếp đỗ đen chấm đường cũng khá hợp. Vị dẻo của cơm nếp, cùng vị bùi, ngậy của đỗ đen vừa ngon, vừa thơm thật quyến rũ. Cơm nếp ăn no lâu, lại bổ dưỡng. Đỗ đen vừa mát, vừa có tác dụng rất tốt cho sức khỏe.

Nhìn chung cách nấu cơm nếp đỗ đen không hề khó chút nào phải không ạ? Các bạn hoàn toàn có thể làm tại nhà chiêu đãi cả gia đình cũng ăn uống vui vẻ đấy.Nhưng cũng nên chú ý là đừng ăn quá nhiều vì dù sao cơm nếp nó vẫn nặng bụng và khó tiêu, dù là đã có đỗ đen đi kèm nhưng cũng chỉ giảm được phần nào chứ cũng không khắc phục được hoàn toàn vấn đề khó tiêu ấy. Chúc các bạn thành công với món cơm nếp đỗ đen.