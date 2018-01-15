Mách chị em cách nấu cơm nếp đỗ đen cực ngon

Vào bếp 15/01/2018 13:59

Các chị em lâu lâu tranh thủ trổ tài đảm đang nội trợ bằng cách trổ tài nấu cơm nếp đỗ đen vừa ngon, vừa bùi cho cả nhà cùng ăn nhé.

Xôi đỗ đen hay cơm nếp đỗ đen là một món ăn vừa dân dã vừa thân thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Món cơm nếp đỗ đen vừa bùi, vừa ngậy, thêm chút vừng lạc nữa thì thật tuyệt. Nhưng để nấu cơm nếp đỗ đen cũng khá mất công đấy. Bạn đã biết cách nấu cơm nếp đỗ đen ngon đúng vị chưa? Hãy cùng vào bếp với chúng tôi với cách nấu cơm nếp đỗ đen ngon tuyệt sau nhé.

Hướng dẫn cách nấu cơm nếp đỗ đen tại nhà

Món xôi đỗ đen là một trong những món cơm nếp hiếm hoi mà bớt hẳn tính nóng và khó tiêu so với các vị cơm nếp khác, nhờ có thêm đỗ đen tính mát, bùi lại có hiệu quả giải độc nên khi ăn cơm nếp đỗ đen không chỉ ngon về mặt vị giác mà nó cũng có rất nhiều dưỡng chất, hỗ trợ sức khỏe, mát gan và tiêu độc lắm nhé.

Món cơm nếp đỗ đen vừa ngon bùi, ngậy hấp dẫn cả nhà cùng yêu thích
Món cơm nếp đỗ đen vừa ngon bùi, ngậy hấp dẫn cả nhà cùng yêu thích. Ảnh: Internet

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu

Để nấu cơm nếp đỗ đen cho 4 người ăn bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

  • Gạo nếp ngon: 1 bơ rưỡi (tầm 4 – 5 lạng)

Lựa chọn gạo nếp ngon và thơm để nấu cơm nếp đỗ đen ngon nhất
Lựa chọn gạo nếp ngon và thơm để nấu cơm nếp đỗ đen ngon nhất. Ảnh: Internet

  • Đỗ đen: nửa bơ (khoảng 1 lạng rưỡi)

Đỗ đen chọn hạt to, chắc mấy, loại bỏ hạt lép, bị mốc ra nhé
Đỗ đen chọn hạt to, chắc mấy, loại bỏ hạt lép, bị mốc ra nhé. Ảnh: Internet

  • Nước dừa của 2 quả
  • Muối, gia vị
  • Đồ xửng hấp xôi

Bước 2: Sơ chế nguyên liệu

Gạo nếp vo sạch rồi để ráo nước. Để gạo nếp mềm hơn và thơm hơn, bạn nên ngâm gạo nếp với nước dừa hoặc nước cốt dừa hộp có sẵn ngoài chợ.

Ngâm gạo nếp với nước cốt dừa khoảng 1-2 tiếng trước khi nấu
Ngâm gạo nếp với nước cốt dừa khoảng 1-2 tiếng trước khi nấu. Ảnh: Internet

Đỗ đen rửa sạch, đãi hết những hạt lép, hạt vỡ ra ngoài.

Rửa sạch hạt đỗ đen sạch hết bụi bẩn, hạt lép và ngâm trong nước ấm 30 phút trước khi nấu
Rửa sạch hạt đỗ đen sạch hết bụi bẩn, hạt lép và ngâm trong nước ấm 30 phút trước khi nấu. Ảnh: Internet

Cho đỗ đen vào nồi, đun nhẹ tầm 5 phút rồi tắt lửa. Đổ hết nước đen đi. Mục đích của việc này là loại bỏ chất chát trong đỗ và không làm cho xôi quá nồng.

Sau đó cho đỗ đen vào cùng gạo nếp, sử dụng luôn nước dừa làm nước đun. Không nên cho quá nhiều nước dừa nhé, sẽ khiến xôi bị nát quá, cũng không nên cho ít quá sẽ khiến gạo nếp bị khô. Chú ý sao cho nước xâm xấp mặt gạo và đỗ là được. Gia giảm thêm muối nếu muốn.

Bước 3: Nấu cơm nếp đỗ đen

Bắc nồi lên bếp đun lửa vừa. Thi thoảng nhớ khuấy lên để tránh xôi dính đáy. Đến khi nước sôi thì giảm lửa, đun liu riu cho tới khi cạn hẳn và chín là được. Thành phẩm của chúng ta như sau.

Thành phẩm là món cơm nếp đỗ đen ngon và thơm nức mũi
Thành phẩm là món cơm nếp đỗ đen ngon và thơm nức mũi. Ảnh: Internet

Món cơm nếp đậu đen này sẽ rất thích hợp khi ăn cùng muối vừng lạc, còn không thì bạn làm thêm nhân đậu làm món bánh tiêu cũng rất thơm ngon, hoặc đơn giản hơn là ăn cơm nếp đỗ đen chấm đường cũng khá hợp. Vị dẻo của cơm nếp, cùng vị bùi, ngậy của đỗ đen vừa ngon, vừa thơm thật quyến rũ. Cơm nếp ăn no lâu, lại bổ dưỡng. Đỗ đen vừa mát, vừa có tác dụng rất tốt cho sức khỏe.

Nhìn chung cách nấu cơm nếp đỗ đen không hề khó chút nào phải không ạ? Các bạn hoàn toàn có thể làm tại nhà chiêu đãi cả gia đình cũng ăn uống vui vẻ đấy.Nhưng cũng nên chú ý là đừng ăn quá nhiều vì dù sao cơm nếp nó vẫn nặng bụng và khó tiêu, dù là đã có đỗ đen đi kèm nhưng cũng chỉ giảm được phần nào chứ cũng không khắc phục được hoàn toàn vấn đề khó tiêu ấy. Chúc các bạn thành công với món cơm nếp đỗ đen.

Thật không ngờ cách làm chả giò hải sản ngon lại đơn giản thế này

Thật không ngờ cách làm chả giò hải sản ngon lại đơn giản thế này

Món chả giò vừa ngon, giòn, hương vị hấp dẫn ăn kèm tương ớt hẳn là món ngon khoái khẩu của nhiều gia đình. Sẵn cả nhà đều thích, sao chị em không bỏ túi ngay cách làm chả giò hải sản ngon được giới thiệu trong bài nhỉ?

Xem thêm
Từ khóa:   cơm nếp đỗ đen cách nấu cơm nếp đỗ đen đỗ đen

TIN MỚI NHẤT

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 24 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 39 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 1 giờ 9 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang