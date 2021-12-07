Hướng dẫn chi tiết 3 cách nấu cháo cá lóc chuẩn vị tại nhà 

Bước 2: Vớt riêng phần đầu cá và xương cá, sau đó lọc lấy nước dùng. Trộn gạo trắng và gạo nếp, vo sạch để ráo rồi cho vào nồi nấu trên lửa nhỏ.

Phần thịt cá đã lóc để riêng sau sau đó đem thái thành những lát mỏng vừa ăn, ướp với hỗn hợp gồm: 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê tiêu, ½ số hành và tỏi đã băm nhuyễn, ướp hỗn hợp khoảng 40-50 phút cho cá ngấm đều gia vị.

Cho xương, đuôi và đầu cá vào hầm từ 20 đến 40 phút. Sau đó dùng nước hầm xương đó để nấu cháo. Tùy vào khẩu phần ăn của gia đình mà bạn thêm lượng nước hầm sao cho phù hợp.

Cá lóc làm sạch vảy, để dễ rửa sạch chất nhờn và khử mùi tanh, bạn có thể xát cá với muối, chanh hoặc chút gừng rồi rửa sạch, để ráo.

Bước 3: Cho 1 thìa dầu vào nồi, cho nốt phần hành lá, gừng, tỏi còn lại vào phi thơm cho đến khi dầu nóng thì cho tiếp phần cá lóc đã ướp vào đảo nhanh tay trên lửa lớn cho đến khi cá săn lại, có màu vàng nâu, dậy mùi thơm thì tắt bếp.

Xào xơ cá lóc cho săn lại

Bước 4: Hoàn thành

Sau khi cháo chín, nêm nếm gia vị tùy theo khẩu vị của gia đình, bao gồm: muối, hạt nêm, bột ngọt, tiêu.

Cho cá và nấm đã sơ chế vào nồi cháo, nấu khoảng 2-3 phút rồi cho tiêu, hành lá, húng, thì là vào, đảo đều, tắt bếp là xong.

Hoàn thành 1 tô cháo cá lóc thơm ngon

Các công thức nấu cháo cá lóc khác

1. Nấu cháo cá lóc bằng nồi cơm điện

Nguyên liệu:

Cá lóc 800 gr

Gạo tẻ 1/2 chén

Nấm rơm 200 gr

Rau đắng 200 gr

Giá đỗ 200 gr

Nước mắm 2 muỗng canh

Muối 1/2 muỗng cà phê

Tiêu 1/2 muỗng cà phê

Băm 2 muỗng cà phê

Dầu ăn 2 muỗng canh

Hạt nêm 1 muỗng cà phê

Cách làm

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Sơ chế cá lóc cho thật sạch

Cá lóc sau khi mua về làm sạch, rửa sạch, khi tiến hành làm cá bạn cần phải cẩn thận không làm vỡ mật, néu vỡ mật cá thì cá sẽ bị đắng nhé.

Nấm sơ chế bằng cách gọt sạch chân, rửa sạch, ngâm vài phút với nước muối pha loãng rồi cắt nhỏ vừa ăn.

Rau đắng nhặt bỏ phần úa và giá đỗ rửa sạch.

Bước 2: Luộc cá

Cá sau khi sơ chế thì đem luộc chín và gỡ bỏ xương, tiến hành ướp thịt cá với 2 muỗng nước mắm, 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê hành tím băm và 1/2 muỗng cà phê tiêu ướp trong khoảng thời gian 10 phút.

Nước luộc cá không được bỏ đi mà cần phải giữ lại để nấu cháo vì đó là nước ngọt của cá.

Luộc cá lóc và tách thịt và xương riêng ra

Bước 3: Nấu cháo

Cho 1/2 chén gạo đã vo sạch vào nồi cơm điện, đổ nước tùy theo nhu cầu ăn đặc hay loãng của bạn.

Bật nút nấu cho các nguyên liệu tiến hành nấu, khi sôi thì mở nắp cho nước luộc cá vào và tiến hành bật nút nấu tiếp và bạn cứ nước cho đến khi cháo nhừ vừa ý thì ngắt điện.

Phi thơm phần hành tím băm đã chuẩn bị trước đó với 2 muỗng canh dầu ăn cho thơm rồi cho nấm rơm vào xào sơ qua khoảng 2 phút.

Cho cá và nấm đã xào thơm vào nồi cháo, nấu sôi lại lần nữa để các nguyên liệu chín hoàn toàn là có thể thưởng thức.

Khi ăn cháo cá lóc đúng điệu là phải kèm với rau đắng và giá đỗ, thêm chút tiêu xay lên cho món cháo dậy mùi thơm hơn nhé.

2. Cháo cá lóc rau đắng miền Tây

Nguyên liệu

Cá lóc 1 con (1kg)

Nấm rơm 200 gr

Cà rốt 1 củ (100gr)

Hành tím 60 gr

Gạo tẻ 1/2 chén

Giá đỗ 100 gr

Rau đắng 100 gr

Cách làm

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Gạo tẻ bạn múc theo số lượng nhu cầu ăn của gia đình, vo sạch với nước và cho vào chảo rang đến khi vàng cho có mùi thơm. Cho gạo và tùy lượng nước sao cho hợp lý theo nhu cầu loãng hay đặc vào nồi nấu cháo. Trong thời gian nấu cháo chờ hạt cháo nở ra thì bạn sơ chế các nguyên liệu khác để tiết kiệm thời gian nhé.

Cá sau khi sơ chế làm sạch vảy rồi rửa với muối và chanh để cho sạch nhớt và bớt mùi tanh của cá. Tiếp theo bạn tiến hành cắt cá ra thành từng miếng mỏng vừa ăn, ướp cá với 1 thìa cà phê hạt nêm, một chút bột ngọt, tiêu xay. Ướp cá trong vòng 15 phút cho cá thấm gia vị.

Nấm rơm, gọt chân rửa sạch cắt mỏng.

Hành tím thái mỏng, cà rốt cắt hạt lựu.

Hành lá lấy phần lá thái nhuyễn, đầu hành thái để riêng.

Ngò rí cắt nhuyễn có thể trộn chung với hành lá cắt nhuyễn để cho vào cá.

Bước 2: Nấu cháo

Thành phẩm là một tô cháo cá lóc rau đắng chuẩn vị miền tây

Hành tím đã chuẩn bị trước cho vào chảo với dầu ăn để phi vàng thơm.

Cùng trên một chiếc chảo đó bạn vớt hết hành phi ra chén rồi sau đó cho nấm rơm vào xào sơ qua cho nấm thơ lên.

Sau đó múc nấm rơm ra và cho vào nồi cháo đang nấu, thêm cà rốt tahsi hạt lựu vào khuấy đều cho hòa quyện tất cả các nguyên liệu.

Tiếp tục cho phần đầu và xương cá lóc đã tách thịt chuẩn bị từ trước vào đun sôi lại thêm một lần nữa thì nêm vào 2 thìa hạt nêm, 1/2 thìa đường đun sôi thêm một lát nữa để cho gia vị tan ra đều, tiếp theo bạn nêm nếm lại theo khẩu vị cho vừa ăn.

Tiếp tục hầm cháo cho sánh mịn theo nhu cầu. Trong thời gian nấu cháo bạn nhớ khuấy đều để cháo không bị khét dưới đáy nồi.

Hiện nay món cháo cá lóc cũng đang xuất hiện trong thực đơn của nhiều quán ăn, nhà hàng từ bình dân đến sang trọng, thu hút một lượng lớn thực khách đến thưởng thức.

Hãy áp dụng cách nấu cháo cá lóc đơn giản trên đây, không cần phải đi ăn ngoài hàng, bạn chỉ cần vào bếp và làm theo công thức trên. Chúc các bạn thành công.