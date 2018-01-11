Ngày Tết mà có đĩa nem chua ăn nhâm nhi cả gia đình ăn quây quần bên nhau thì thật tuyệt phải không nào? Nếu đang thèm nem chua mà lại lo lắng không biết chất lượng sản phẩm bán bên ngoài có đảm bảo sạch và chất lượng hay không thì tại sao không tham khảo ngay hướng dẫn cách làm nem chua ngon, đơn giản nhất ăn Tết tại nhà dưới đây nhỉ? Bản thân tự làm bao giờ cũng yên tâm hơn đúng không các bạn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm nem chua tại nhà đơn giản:

Bước 1: Đem thịt lợn và bì lợn đều rửa sạch, cạo sạch lông dính bên ngoài da.

Bì lợn sau khi rửa sạch để ráo nước thì đem luộc với một ít muối, không cần luộc chín kỹ, sẽ mất độ dai và giòn của bì. Luộc xong vớt bì ra để nguội một chút rồi cho bì vào thau nước đá lạnh hoặc cho vào tủ lạnh để khoảng vài tiếng tạo độ giòn cho bì.



Luộc và thái nhỏ bì sợi làm nem chua dài khoảng 2cm. Ảnh: Internet

Nếu nhà nào không có tủ lạnh hay đá, thì chỉ cần bóp bì qua với rượu rồi xả nước cũng được.

Để bì ráo nước, thái chỉ mỏng, độ dài khoảng 2cm.

Bước 2: Thịt lợn mua về sau khi rửa sạch thì thái miếng rồi cho vào máy xay xay nhuyễn.



Thịt xay nhuyễn, nên để tủ đá trước để khi xay không bị ra nước. Ảnh: Internet

Các bạn có thể để thịt trong tủ đá từ 2-3 tiếng cho thịt đông cứng lại, lúc xay sẽ không ra nước hay quá dính, lúc trộn với các gia vị làm nem chua cũng sẽ ngấm và kết dính hơn.

Bước 3: Chuẩn bị gia vị làm nem chua bao gồm tỏi bóc vỏ rửa sạch, băm nhuyễn. Ớt cũng thái nhỏ, bỏ hột (Nhiều nhà làm để nguyên cả hột nhưng khi vô tình ăn phải thì sẽ bị cay sốc nên để an toàn thì nên bỏ ra nhé)

Bước 4: Thịt xay ở bước 2 cho ra bát, trộn với tỏi, ớt, nước mắm, hạt tiêu, đường cùng bì lợn vào trộn đều. Nhớ là đảo đều để các gia vị thấm đều khắp thịt.



Đảo đều thịt với các gia vị để thịt đậm đà, đúng hương vị. Ảnh: Internet

Bước 5: Dùng màng bọc thực phẩm bọc lại rồi cất trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng để thịt ngấm kỹ gia vị nhất.



Dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, ướp trong 1 tiếng. Ảnh: Internet

Bước 6: Bước này là bước gói nem chua tại nhà, các bạn bỏ thịt trong tủ lạnh ra, lấy những miếng màng bọc thực phẩm đã cắt sẵn, cho thịt vào, ẩn thật chặt tay, rồi gói kỹ lại, cất trong ngăn mát tủ lạnh 24h là dùng được rồi. Nhớ là cho lá rau thơm lẫn thịt. Còn nếu bạn nào không có tủ lạnh thì cũng gói tương tự bằng màng bọc thực phẩm như trên, bao bên ngoài thêm một lớp lá chuối và lá ổi. Để bên ngoài ở nhiệt độ phòng khoảng 2 ngày là sẽ dùng được.



Gói nem chua bằng màng bọc thực phẩm thật chặt tay, thịt kết dính nhau nhất. Ảnh: Internet

Bạn thấy đấy, cách làm nem chua ngon và sạch tại nhà không hề khó chút nào mà nhất là mình có thể tự tay làm, chuẩn bị món ăn ngon cho cả gia đình thân yêu, bớt phần nào nỗi lo an toàn thực phẩm, nhất là khi dịp Tết Nguyên đán 2018 đang đến rất gần. Chúc bạn và cả gia đình có những giây phút đầm ấm, sum họp vui vẻ bên nhau trong dịp Tết đến Xuân về tràn ngập niềm vui nhé.

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Một lần nữa, xin chúc các bạn cùng gia đình ăn Tết 2018 an khang, thịnh vượng.