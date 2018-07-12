Hướng dẫn cách làm gà cay sốt phô mai chuẩn vị của người Hàn Quốc

Tương tự như cơn sốt trà sữa trân chân thì gà sốt phô mai cũng là một món ăn chưa bao giờ lỗi mốt đối với đại đa số giới trẻ. Cách làm món gà sốt phô mai này cực kỳ đơn giản, đừng phí tiền ra những cửa hàng đắt đỏ, bạn có thể tự chế biến để chiêu đãi gia đình, bạn bè ngay tại nhà mình, cùng bắt đầu với cách làm gà sốt cay phô mai Hàn Quốc theo hướng dẫn dưới đây nhé!

Cách làm này cũng có thể áp dụng với món gà xào bắp cải phô mai, bạn chỉ cần thêm bắp cải thái nhỏ vào đảo cùng là đã có được một món ăn ngon hoàn chỉnh. Tuy nhiên, cách làm gà chiên sốt phô mai cay này sẽ không có bắp cải để đảm bảo gà thấm vừa đủ sốt, giữ được độ giòn mà vẫn phủ đều sốt cay và phô mai.

- Thịt gà lọc xương: 1kg (có thể chọn gà lườn hoặc gà đùi tùy theo sở thích của bạn, lọc bỏ xương cho dễ ăn)

- Gói bột chiên gà giòn Hàn Quốc (hoặc bạn có thể tự trộn 10g bột nở với 100g bột ngô thay thế)

- Tương ớt Hàn Quốc: 3 thìa canh

- Xì dầu: 1 thìa canh

- Dầu mè: 2 thìa canh

- Tỏi băm: 3 nhánh

- Phô mai Mozzarella: 500g

- Các loại gia vị khác: Bột canh, đường, hạt tiêu xay, dầu ăn,...

Chọn thịt gà ngon giúp cho món ăn tăng thêm phần hấp dẫn

Cách làm gà sốt cay phô mai

Phần 1: Sơ chế và ướp gà

Thịt gà sau khi đã lọc xương, thái nhỏ thì rửa sạch rồi vớt ra rổ để cho ráo hết nước. Sau đó, bạn ướp thịt gà với tỏi đã băm nhuyễn, 1 thìa bột canh, 1 thìa đường và 1 thìa hạt tiêu xay. Bọc kín rồi cất thịt vào tủ lạnh ít nhất 30 phút trước khi nấu để cho thịt gà ngấm đều gia vị.

Phần 2: Làm nước sốt gà cay

Trộn đều tương ớt Hàn Quốc với dầu mè, nước tương xì dầu, hạt tiêu xay, ½ thìa đường vào bát tô rồi khuấy đều rồi đem đun nhỏ lửa cho sôi là xong

Với phần phô mai, bạn thái thành các miếng vuông hoặc bào nhỏ để phô mai dễ dàng tan chảy hơn khi nấu.

Muốn món ăn chuẩn vị Hàn không thể thiếu được tương ớt truyền thống Hàn Quốc

Phần 3: Chiên gà giòn

Sau khi thịt gà đã ngấm đều gia vị, bạn bỏ ra ngoài rồi nhúng từng miếng vào bột chiên giòn đã trộn sẵn. Lưu ý, bột bạn để hoàn toàn khô rồi nhúng thịt gà vào đó là có thể chiên ngập dầu được ngay, không cần phải pha với nước.

Vớt gà đã chiên ra rổ sắt hoặc cho ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

Phần 4: Chế biến hoàn thiện món gà sốt cay phô mai

Sau khi chiên giòn các miếng thịt gà, bạn cho phô mai ra một chiếc nồi hoặc chảo gang đun trên bếp thật nhỏ lửa để tránh việc phô mai bị cháy xém. Sau đó, cho thịt và lên trên rồi phủ tiếp một lớp phô mai nữa lên trên nếu thích.

Gà sốt phô mai rất ngon và có thể kết hợp với nhiều loại thức ăn khác nhau

Cuối cùng, rưới sốt lên trên rồi nếu cần, bạn có thể rắc lên một chút hành lá và vừng rang để món ăn thêm phần hấp dẫn. Gà sốt phô mai là một món ăn ngon kích thích vị giác, phù hợp cả những bữa tiệc ngày đông lẫn những buổi ăn uống vào mùa hè. Nếu không chịu được cảm giác cay nóng do món ăn, bạn có thể tùy ý giảm lượng ớt đi để cho bớt cay và hạn chế tình trạng nóng bộc phát bên trong cơ thể.