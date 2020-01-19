Hướng dẫn 3 cách làm dưa leo chua ngọt ăn là mê

Vào bếp 19/01/2020 14:14

Cách làm dưa leo chua ngọt hiện đang rất được các chị em nội trợ ưa chuộng vì hương vị mới lạ mà cách chế biến lại không quá khó. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu công thức chế biến trong bài viết dưới đây.

Bên cạnh cách chế biến dưa leo kiểu truyền thống, chị em nội trợ đang rất chuộng cách làm dưa leo chua ngọt để làm mới menu và hương vị của món ăn. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ với bạn đọc 3 cách làm dưa leo chua ngọt để chị em cùng tham khảo.

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Dưa leo chua ngọt vô cùng hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm dưa chuột muối Hàn Quốc (dưa chuột muối chua cay)

Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm:

  • Dưa chuột kirby: 500g (dưa chuột giống quả nhỏ, ít hạt, hái non). Có thể dùng dưa chuột Việt quả non thay thế.
  • Muối: 2 thìa 
  • Ớt khô: 1 thìa lớn (dạng ớt đỏ của Hàn Quốc, vị không cay, lên màu đỏ rất đẹp và thơm, có thể tìm thấy ở các siêu thị). Có thể thay bằng ớt bột ta, tuy nhiên cần giảm lượng vì ớt bột ta cay hơn.
  • Giấm gạo: 1 thìa 
  • Dầu mè: 1 thìa
  • Đường kính: 2 đến 3 thìa
  • Vừng rang: 1 thìa
  • Tỏi: 1 củ băm nhỏ
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Chọn dưa non quả nhỏ ít hạt để muối sẽ ngon hơn – Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện

Bước 1 – Sơ chế nguyên liệu

  • Cắt dưa chuột thành lát tròn và dày tầm 1cm. Nếu dùng chưa chuột già, cắt dọc quả dưa (nhưng không cắt rời hẳn) và nạo bỏ hạt.
  • Cho dưa chuột vào trong một bát lớn, rắc muối vào và trộn đều. Để ướp muối như vậy trong 45 phút.
  • Khi thấy nước trong dưa chuột bắt đầu bị rút ra sau quá trình ướp muối, cho dưa chuột ra và vắt kiệt nước.
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Sơ chế dưa leo để làm dưa chuột muối Hàn Quốc - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2 – Trộn gia vị chua ngọt 

Cho gia vị vào một hũ miệng rộng và có nắp đậy (tốt nhất là bằng thủy tinh), thêm tỏi và đảo kỹ để tỏi trộn đều vào dưa. Sau đó, cho ớt bột, giấm gạo, dầu mè và đường vào và trộn đều. Hạt vừng rang có thể cho từ bây giờ hoặc rắc lên ngay trước khi ăn.

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Dưa chuột muối chua cay Hàn Quốc - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3 - Ủ chua

Đậy nắp hũ dưa lại và để trong ngăn mát tủ lạnh trong 60 phút là có thể ăn ngay. Thời gian bảo quản tối đa của món này là 7 ngày, và ăn ngon nhất là sau 2-3 ngày vì lúc này dưa leo sẽ giòn và ngấm gia vị nhất.

Cách làm dưa leo mắm tỏi

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • Dưa chuột: 500g (nên chọn loại ít hạt)
  • Muối hạt, ớt, tỏi, nước mắm, đường, nước hàng

Các bước thực hiện:

Bước 1 – Chế biến nguyên liệu

  • Dưa chuột rửa sạch, để nguyên vỏ. Cắt đôi quả dưa theo chiều dọc, nạo bỏ hạt, sau đó cắt lát chéo quả dưa (dày tầm 1cm cho khỏi nát).
  • Rắc muối vào bát dưa mới cắt và trộn đều, sau đó ủ trong 45 phút cho nước trong dưa bị rút hết ra (cho dưa giòn và không bị nát).
  • Sau 45 phút, vớt dưa ra và rửa qua nước đun sôi để nguội để dưa bớt mặn. Sau đó vắt sạch nước.

Bước 2 – Chế biến nước mắm tỏi và nước hàng

  • Nước mắm tỏi: Đun nước sôi sau đó để ấm vừa tay cho đường dễ tan, sau đó cho đường và mắm vào. Đảo thật kỹ cho đường tan hết. Thử xem nước mắm có vừa miệng.
  • Nước hàng: Cho đường vào chảo, đun thấy sủi bọt màu cánh gián thì cho nước lạnh vào. Tiếp tục đun khi thấy nước sôi thì tắt bếp.

Bước 3 – Muối dưa với mắm tỏi

  • Đổ dưa đã vắt ráo nước vào hũ, cho ớt, tỏi vào và xóc đều lên. 
  • Đổ nước mắm và nước hàng vào trong hũ, đậy kín nắp. Có thể ăn khi sau khi muối khoảng 3-4 ngày.
  • Nhớ đan 1 phên nhỏ để nén dưa xuống. Nếu dưa bị nổi trên mặt nước mắm thì rất dễ bị thối hỏng.
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Dưa leo mắm tỏi khi hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Cách muối dưa leo đèo

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • Dưa leo đèo: 500g (dưa leo đèo chính là trái dưa gang bị vẹo, quả nhỏ)
  • Tỏi, hành khô, gừng, ớt tươi, muối, đường, giấm gạo

Các bước thực hiện

Bước 1 – Sơ chế nguyên liệu

  • Dưa leo đèo rửa sạch, để nguyên quả, ngâm qua nước muối pha loãng để đảm bảo vệ sinh, sau đó để ráo nước.
  • Bóc vỏ hành khô, tỏi
  • Cắt lát ớt hoặc để cả quả (có thể dùng ớt bột để thay thế)
  • Gừng cạo vỏ, cắt lát mỏng

Bước 2 – Pha chế nước muối

Đun sôi 700ml nước sau đó để nguội đến mức ấm tay. Hòa tan đường, muối, giấm vào trong nước (cách làm dưa leo chua ngọt). Nên nếm thử để xem độ mặn nhạt có vừa miệng.

Bước 3 – Muối dưa leo đèo

  • Xếp dưa vào trong lọ thủy tinh (nhớ luộc qua lọ và để thật khô để tránh bị lên váng). Rắc gia vị bao gồm hành khô, tỏi, gừng và ớt tươi vào giữa các quả dưa.
  • Đổ hỗn hợp nước muối vào trong hũ. Dùng phên nhỏ nén dưa xuống để tránh bị hỏng.
  • Đậy kín nắp lọ, sau 3-4 ngày dưa ngấm gia vị là có thể bỏ ra ăn.
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Muối dưa leo đèo nguyên quả - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều cách chế biến dưa leo để làm phong phú thực đơn bữa ăn hàng ngày. Mong rằng những cách làm dưa leo chua ngọt mà chúng tôi chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn có thêm những bữa cơm ngon miệng bên gia đình và những người thân yêu. 

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