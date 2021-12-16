Hướng dẫn 3 cách làm cơm gà xối mỡ hot hit hiện nay

Bí quyết làm nên hương vị đặc biệt của món ăn này nằm ở sự dẻo thơm của hạt gạo, kết hợp với phần thịt gà bên ngoài vàng giòn, bên trong mềm ngọt, cuối cùng là phần nước sốt đậm đà, tất cả sẽ cuốn hút bạn ngay từ lần đầu thưởng thức. Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách làm cơm gà xối mỡ.

Có rất nhiều món cơm gà mang hương vị và cách chế biến khác nhau như: cơm gà xối mỡ, cơm gà Tam Kì, cơm gà Hội An,… Trong đó cơm gà xối mỡ là món cơm gà ngon và đặc biệt phổ biến ở các tỉnh miền Trung và miền Nam.

Trứng gà: 3 quả

Xà lách: 200 gr

Cà chua: 2 trái

Dưa leo: 2 trái

Ớt: 1 quả

Gừng: 30 gram (1 nhánh)

Tỏi: 2 củ

Hành tím: 2 củ

Rượu mai quế lộ: 1 muỗng canh

Rượu trắng: 1 muỗng canh

Dầu hào: 2 muỗng canh

Dầu ăn: 530 ml

Màu dầu điều: 1 muỗng cà phê

Nước tương: 5 muỗng canh

Nước luộc gà: 3 muỗng canh

Gia vị: hạt nêm, đường, muối, tiêu, bột ngọt,…

Cách chọn mua thịt gà tươi ngon:

+ Chọn những đùi gà có màu vàng nhạt, mịn, có độ đàn hồi khi nhấn vào.

+ Nên chọn thịt đùi gà không có mùi hôi hay chảy nhớt, có màu sắc đỏ hồng.

+ Không nên chọn những cái nào có da có màu sẫm, bầm tím hay tụ máu, da với thịt lỏng lẻo.

Chọn những đùi gà có màu vàng nhạt, mịn, có độ đàn hồi khi nhấn vào

1. 2. Các bước tiến hành

Bước 1: Sơ chế các loại rau củ quả

Xà lách sau khi mua về cắt bỏ gốc, nhặt bỏ lá bị héo, hỏng, hoặc bị sâu.

Cho 1 muỗng canh muối hòa tan với nước, cho các loại rau củ đã mua (xà lách, dưa leo, cà chua, ớt) vào ngâm khoảng 5 phút, sau đó rửa lại vài lần nước cho sạch.

Dưa leo, cà chua và các bạn cắt thành từng lát mỏng. Xà lách để nguyên lá hoặc cắt đôi với lá to. Băm nhuyễn 1 củ hành tím và nửa củ tỏi, cắt lát 1 củ hành tím và gừng để cho vào nước luộc gà.

Bước 2: Sơ chế và ướp thịt gà

Sơ chế là bước quan trọng, thịt gà có thơm ngon hay không, quyết định đều nằm ở bước này.

Thịt gà phải được làm thật sạch lông.

Dùng chanh hoặc giấm chà sát lên đùi gà.

Cho 1 muỗng canh muối và 2 lát gừng đập dập vào thau nước, thả hết phần đùi vào ngâm ngập nước trong khoảng 5 phút. Rửa lại vài lần bằng nước sạch.

Pha hỗn hợp gồm 1 muỗng canh rượu trắng và ½ muỗng canh muối, rồi dùng hỗn hợp này chà sát lên đùi gà trong khoảng 3 phút, sau đó đem rửa lại vài lần bằng nước sạch rồi để ráo.

Bước 3: Ướp gia vị

Cho tất cả thịt gà vào một cái thau.

Gia vị: cho vào đó 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1,5 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh hành và tỏi băm và 1t muỗng canh rượu mai quế lộ.

Đảo đều và ướp thịt khoảng 30 phút.

Bước 4: Luộc gà

Bắc nồi lên bếp, cho vào 2 lít nước lọc, thêm gừng và hành tím đã cắt lát vào nồi, cho tất cả đùi gà đã ướp vào nồi khi nước còn đang lạnh.

Nấu với lửa lớn đến khi nước sôi mạnh.

Khi nước đã sôi, các bạn vặn nhỏ lửa, hớt bọt, và nấu thêm khoảng 15 phút.

Kiểm tra độ chín của thịt bằng cách dùng đũa xiên vào, khi thịt mềm và không có nước hồng chảy ra thì tắt bếp, lúc này các bạn đậy nắp lại rồi để thêm 15 phút.

Sau 15 phút các bạn vớt gà ra, cho ngay vào một thau nước đá để thịt được săn lại, khoảng 3 phút thì vớt ra để ráo nước.

Lưu ý: không luộc gà quá lâu vì sẽ khiến thịt bị bở.

Với nước luộc gà, nêm nếm lại cho vừa ăn để dùng làm nước súp ăn kèm với cơm chiên gà xối mỡ.

Bước 5: Chiên cơm

Đập 3 quả trứng gà vào chén, cho thêm 1 muỗng cà phê màu dầu điều, sau đó đánh đều.

Cho 4 chén cơm vào một tô lớn, cho hỗn hợp trứng gà + dầu điều vào trộn đều cho tơi.

Cố gắng đánh đều và trộn trứng với cơm sẽ giúp trứng phủ đều cơm không chỗ trắng chỗ vàng.

Bắc chảo lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu ăn (khoảng 15ml) vào, đợi dầu nóng, cho 1 muỗng cà phê hành tỏi băm vào phi thơm, sau đó cho phần cơm đã trộn trứng + dầu điều vào chiên với lửa vừa. Đảo đều trong quá trình chiên.

Nêm vào đó 3 muỗng cà phê hạt nêm, 1,5 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê tiêu.

Trộn đều cho cơm thấm gia vị và tơi xốp.

Cho 4 chén cơm vào một tô lớn, cho hỗn hợp trứng gà + dầu điều vào trộn đều cho tơi

Bạn chiên cơm với lửa vừa khoảng 5 phút cho đến khi các hạt cơm vàng đều và không dính vào nhau nữa là được.

Khi cơm chiên còn nóng, bạn cho cơm vào chén rồi nén chặt, cho ra đĩa để có hình thù đẹp mắt.

Bước 6: Chiên gà

Sau khi vớt gà ra khỏi thau nước, bạn thấm khô nước trên thịt gà, rồi quét nước tương phủ đều các mặt của thịt gà, rồi để thịt nghỉ khoảng 5 phút để gà thấm gia vị.

Trước khi chiên, bạn thấm khô gà lần nữa để khi chiên không bị văng dầu.

Cho khoảng 500ml dầu ăn vào chảo (lượng dầu xâm xấp mặt thịt là được), để lửa lớn, đợi tới khi dầu sôi thì cho đùi gà vào chiên mặt dưới vàng đều, chiên với lửa vừa trong khoảng 5 phút.

Khi mặt dưới của phần thịt đã vàng đều, bạn dùng vá múc dầu xối lên phần trên của đùi gà, xối mỡ lên phần da gà để tạo độ giòn và màu đẹp mắt hơn.

Cho gà đã chiên vàng ra để ráo dầu.

Lưu ý: không chiên gà quá lâu sẽ khiến gà bị khô mất ngon.

Bước 7: Làm nước sốt

Bắc nồi lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn (khoảng 15ml), chờ dầu nóng, cho thêm 1 muỗng canh hành tỏi băm vào phi thơm với lửa lớn.

Sau đó cho 2 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh đường và 3 muỗng canh nước luộc gà. Khuấy đều với lửa vừa, khi hỗn hợp sôi nêm nếm lại cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Cho sốt ra chén, thêm ớt đã cắt lát vào là hoàn thành rồi.

Bước 8: Thành phẩm

Đĩa cơm chiên gà xối mỡ với màu sắc đa dạng của rau quả và mùi thơm của đùi gà chiên giòn, thật khiến người ta khó mà cưỡng lại được

Đĩa cơm chiên gà xối mỡ với màu sắc đa dạng của rau quả và mùi thơm của đùi gà chiên giòn, thật khiến người ta khó mà cưỡng lại được. Thịt gà với da vàng giòn rụm, nhưng bên trong lại ngọt mềm, cơm thì tơi xốp thơm mùi trứng, ăn kèm một ít nước sốt thì không còn gì bằng.

II. Cách nấu cơm gà xối mỡ để kinh doanh

Cách nấu cơm gà xối mỡ với miếng thịt gà giòn rụm bên ngoài, mềm ngọt bên trong cùng với hạt cơm dẻo thơm sẽ cuốn hút bạn ngay từ lần đầu tiên thưởng thức. Bạn có thể thử nấu món ăn hấp dẫn này để thay đổi khẩu vị hoặc thậm chí là kinh doanh kiếm thêm thu nhập.

2.1 Nguyên liệu làm cơm gà xối mỡ

Gà ta: 1 con

Gạo Nàng Hương: 500g

Hành tím và tỏi băm: 2 muỗng canh

Gừng: 4 lát

Quế: 3g

Hoa hồi: 4g

Đinh hương: 7 nụ

Dưa leo: 1 trái

Cà chua: 1 trái

Rau xà lách: 1 búp

Gia vị bao gồm: bột ngọt, bột súp gà, đường, mật ong, rượu Mai Quế Lộ, màu gạch tôm, tương ớt, nước tương, dầu hào…

2.2 Các bước tiến hành

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Nấu cơm: gạo vo sạch, nấu chín (500g gạo, bạn đổ khoảng ½ lít nước nấu chín), để nguội. Cơm để nguội thì khi chiên, hạt cơm sẽ khô, săn và không bị nhão.

Gà: bạn rửa sạch với rượu hoặc giấm để loại bỏ mùi hôi, chặt thành miếng vừa ăn.

Bắc chảo lên bếp cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, đợi dầu nóng, sau đó cho gừng, quế, hoa hồi vào xào thơm. Khi các nguyên liệu đã thơm cho đinh hương vào, tắt bếp.

Cà chua, dưa leo cắt lát mỏng.

Xà lách rửa sạch, để ráo.

Bước 2: Luộc thịt gà

Bắc nồi lên bếp, cho vào nồi khoảng 2 lít nước, cho các nguyên liệu đã xào ở trên vào nồi.

Tiếp theo, bạn cho vào 1 muỗng canh muối, 1 muỗng cà phê tiêu hạt, 1 muỗng canh bột súp gà, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh rượu Mai Quế Lộ, 1 muỗng canh mật ong (có thể thay thế bằng mạch nha) vào nồi.

Để gà có màu sắc đẹp hơn, bạn hòa tan khoảng 1g bột gạch tôm với nước và cho vào nồi.

Đợi nước sôi trong khoảng 5 phút thì tắt bếp, sau đó cho thêm vào khoảng 1 lít nước lạnh để nhanh nguội

Bạn đợi nước sôi trong khoảng 5 phút thì tắt bếp, sau đó cho thêm vào khoảng 1 lít nước lạnh để nhanh nguội hơn.

Sau khi nước nguội, bạn lần lượt thả từng miếng gà vào nồi, bật bếp đun trong khoảng 10 phút thì bạn tắt lửa, đậy nắp ngâm 15 phút để gà chín. Tiếp theo, bạn vớt gà ra, để ráo nước, đặc biệt là phần da phải khô. Thời gian gà ráo có thể là 25 – 30 phút.

Lưu ý: Nước phải nguội mới cho gà vào ngâm rồi nấu để tránh cho da gà không bị nứt. Gà phải được để ráo và thấm sạch nước trước khi chiên thì lớp da mới vàng giòn và không bị văng dầu.

Bước 3: Chiên cơm

Bắt chảo lên bếp, cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn, đợi dầu nóng, cho 1 muỗng canh hành tím và tỏi băm vào phi thơm, vàng.

Tiếp theo, bạn cho cơm vào chiên ở mức lửa vừa.

Bạn nêm vào cơm 1 muỗng cà phê bột súp gà, 2 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng cà phê nước màu gạch tôm.

Trong quá trình chiên, bạn đảo đều tay để cơm khô lại, tơi xốp.

Bước 4: Làm nước xốt cơm gà xối mỡ

Bắc chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, đợi dầu nóng, cho 1 muỗng canh hành phi và tỏi băm phi thơm, vàng, điều chỉnh ở mức lửa nhỏ.

Tiếp tục, nêm vào chảo 2 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh đường, 3 muỗng canh nước luộc gà đun sôi cho các gia vị tan đều thì tắt bếp.

Bước 5: Chiên gà

Để từng miếng thịt gà lên vợt, múc dầu từ từ rưới lên cho da phồng, giòn, vàng đều

Trước khi vớt gà ra khỏi nồi luộc, bạn có thể kiểm tra độ chín cũng như xem gà đã thấm gia vị chưa bằng cách dùng đũa xiên qua, nếu không thịt mềm, không có nước màu hồng chảy ra thì gà đã đạt.

Trước khi chiên, bạn dùng khăn giấy thấm hết nước trên miếng gà.

Bắc chảo lên bếp, cho vào khoảng 2 lít dầu ăn, mở lửa lớn cho dầu thật nóng. Để từng miếng thịt gà lên vợt, múc dầu từ từ rưới lên cho da phồng, giòn, vàng đều.

Bước 6: Trình bày và thưởng thức

Cơm ăn cùng với gà chiên kèm với dưa leo, cà chua và rau xà lách, bạn cũng đừng quên chan thêm nước xốt.

III. Cách làm cơm gà xối mỡ ngon

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu làm cơm gà xối mỡ

Thịt gà: rửa sạch, chặt thành miếng vừa ăn, sau đó ướp cùng với hạt nêm, tỏi, đường trong vòng khoảng 30 phút

Dưa leo, xà lách, cà chua rửa sạch và cắt thành những phần vừa ăn.

Bước 2: Trứng ốp la

Đập một quả trứng gà hoặc trứng vịt vào chảo dầu đang nóng. Ốp trứng khoảng 3-4 phút rồi cho ra dĩa.

Ở bước này, bạn có thể điều chỉnh độ chín của lòng đỏ tùy theo sở thích.

Bạn có thể điều chỉnh độ chín của lòng đỏ tùy theo sở thích

Bước 3: Chiên đùi gà

Trước khi chiên, bạn cần luộc sơ gà, sau đó vớt ra để ráo.

Thịt gà phải thật ráo nước thì lớp da gà mới được giòn rụm.

Cho dầu vào chảo, đợi chảo dầu thật nóng và thả gà vào chiên đến khi lớp da ngả màu vàng cánh gián và đạt độ giòn rụm ưng ý.

Bước 4: Chiên cơm

Nước luộc gà lọc qua một lớp vải để loại căn, sau đó sử dụng nước này để nấu cơm.

Phi thơm tỏi, hạt điều (nếu muốn cơm màu đỏ) hoặc bột nghệ (nếu muốn cơm màu vàng).

Sau khi phi xong, bỏ tỏi và giữ lại phần mỡ chiên.

Khi cơm chín, để nguội, trộn đều với phần mỡ ấy, đảo trên bếp đến khi hạt cơm săn lại, tơi xốp.

Bước 5: Làm nước chấm

Cơm gà xối mỡ ngon nhất khi chấm cùng nước tương kèm chút ớt tươi hoặc nước mắm.

Cho nước mắm với nước cốt chanh, đường và nước lọc vào chén, khuấy đều cho đến khi nước mắm đạt đcượ độ sánh nhất định. Cuối cùng cho thơm ớt và tỏi đã băm vào là xong.

Một số lưu ý khi làm cơm gà xối mỡ

Cơm gà cùng rau và nước chấm tạo nên hương vị thơm ngon trong khoang miệng

Cơm gà xối mỡ ngon khi phần gà xối mỡ được làm đúng cách, đảm bảo lớp da bên ngoài giòn tan những vẫn giữ được hương thơm và độ mềm của thịt bên trong.

Cơm ăn cùng phải vừa thơm, vừa dẻo, không quá khô cũng không quá nhão. Nên chọn loại gạo ngon, dẻo, thơm để tăng hương vị món ăn.

Cách nấu cơm gà ngon nhất đó là không nên thả gà vào nước nóng sẽ khiến da gà bị nứt và khi rưới mỡ trông không còn đẹp mắt.

Sau khi đảm bảo gà đã luộc chín tới thì tắt bếp, đậy nắp ngay để gà chín sâu và ngọt hơn. Không luộc gà quá lâu, gà sẽ bị khô và mất ngọt.

Một trong những lưu ý trong cách làm món cơm gà xối mỡ đó là cần thấm hết nước trên da gà để phần da được giòn và không bị văng dầu khi chiên cũng như dùng cơm nguội khi chiên để cơm khô, săn và dẻo.

Ngoài nắm cách làm cơm gà xối mỡ, cách thưởng thức sao cho chuẩn vị cũng là điều nên quan tâm. Bạn cần để cơm ra đĩa, cho gà lên và dùng kèm các loại rau củ như: cà chua, dưa leo, xà lách. Cắn một miếng thịt gà, xúc một ít cơm, một ít rau chấm cùng nước tương ăn kèm sẽ tạo nên một hương vị thơm ngon, giòn tan, thanh mát trong khoang miệng.

Với công thức nấu món cơm gà xối mỡ thơm ngon mà lại đơn giản này, hy vọng rằng các bạn sẽ thực hiện thành công để có thể đổi mới cho bữa ăn hàng ngày.