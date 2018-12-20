Học ngay cách pha socola nóng hổi thơm ngon cho mùa Giáng sinh thêm ấm áp

Không khó để bất cứ ai cũng có thể tự mình pha được một ly socola nóng hổi thơm đậm vị để thưởng thức trong mùa lễ hội đón Noel và Năm mới. Hòa chung bầu không khí đầy háo hức, chờ mong đó, cùng ngồi quây quần bên gia đình, bạn bè và nhâm nhi từng ngụm chocolate nóng hổi là giây phút hạnh phúc nhất xua tan mọi lạnh giá và trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng.

Cùng học ngay những cách pha socola nóng thơm ngon đơn giản nhất để tự pha chế cho mình và những người thân yêu thức uống truyền thống mang hương vị đặc biệt trong mùa Giáng sinh năm nay.

Một cốc chocolate nóng hổi là thức uống thơm ngon hấp dẫn nhất khi mùa đông tới

Cách pha socola nóng đơn giản

Với định lượng theo công thức này, có thể pha được từ 4-5 ly socola nóng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có:

- 250g socola nguyên chất

- 1 lít sữa tươi không đường

- 100ml kem sữa

- Đường kính trắng, vài hạt muối tinh

- Kẹo dẻo marshmallow và các hương liệu tùy thích như: bạc hà, oreo, kem tươi, quế,...

Cách làm:

Băm nhỏ socola ra để khi đun socola nóng chảy nhanh hơn

Đặt socola vào một tô thủy tinh lớn dày dặn, để vào nồi nước đun nhỏ lửa cách thủy để socola từ từ tan chảy ra

Socola đun cách thủy sẽ giúp giữ nguyên được chất lượng và hương vị

Khi socola đã tan hết thì cho sữa tươi không đường vào, thêm muối và đường kính tùy khẩu vị

Tiếp tục đun nhỏ lửa đến khi sữa ấm bốc hơi lên thì cho thêm kem sữa vào, khuấy nhanh tay cho tan đều rồi tắt bếp

Lấy găng tay hoặc lót tay nhấc bát đun socola lên, rót socola nóng hổi vào cốc, cho thêm các hương liệu theo sở thích, trang trí thêm với kem tươi bên trên và rắc thêm vài viên kẹo dẻo marshmallow là có thể thưởng thức ngay.

Cách pha socola nóng thơm ngon sử dụng bột cacao

Với những nguyên liệu này có thể pha chế thành 4-5 cốc cacao nóng chiêu đãi gia đình, bạn bè.

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có:

- 100g bột cacao

- ½ cốc nước sôi

- 1 lít sữa tươi không đường (có thể dùng sữa tách béo hoặc sữa béo tùy theo sở thích)

- 2 thìa cà phê sữa đặc

- Đường kính trắng, vài hạt muối tinh

- Kẹo dẻo marshmallow và các hương liệu tùy thích như: bạc hà, oreo, kem tươi, quế,...

- Một chiếc phới đánh trứng để khuấy bột cacao

Cách làm:

Pha socola nóng từ bột cacao rất đơn giản, cho hương vị đắng nhẹ đậm đà thơm ngon. Có một lưu ý nhỏ là không đun sôi hỗn hợp socola mà chỉ đun ấm, bởi vậy lửa luôn cần được để ở mức nhỏ nhất để tránh socola sôi gây biến chất.

Bột cacao cần được đánh cho nhuyễn mịn trước khi pha với sữa

Bước đầu tiên, cho bột cacao vào nồi, thêm sữa đặc rồi dùng phới khuấy đều tay để bột cacao hòa trộn đều với sữa đặc.

Bật bếp lửa nhỏ, thêm ½ cốc nước vào và khuấy đều để cacao tan hết với nước, sệt quánh lại và không bị vón cục

Thêm sữa tươi, bật lửa to hơn đến khi nồi cacao bốc khói lên (lưu ý không để sữa sôi), sau đó thêm vài hạt muối và nêm nếm đường cho vừa miệng là được, có thể thêm các hương liệu tùy thích để cacao có thêm vị thơm ngon hấp dẫn hơn

Cuối cùng, rót cacao ra các cốc, thêm kem tươi lên trên hoặc kẹo dẻo marshmallow và có thể thưởng thức ngay.

Socola nóng pha bằng bột cacao sẽ có một lớp bọt trên miệng cốc rất ngon nếu chú ý đánh cacao đều tay với sữa đặc và với nước trước khi cho sữa tươi vào. Bởi vậy, cần kiên trì dùng phới đánh cacao thật mịn nhuyễn trước khi thêm sữa.

Cách làm chocolate nóng kiểu Mexico

Thành phần:

– 2 thanh socola Mexico

– 4 cup sữa

Cách làm:

– Cắt nhỏ thanh socola

– Đun nóng sữa đến khi sữa bắt đầu nổi bong bóng nhẹ, thêm socola và tiếp tục đun nóng, khuấy từ từ nhưng liên tục, cho đến khi sô cô la tan chảy.

– Không để sữa sôi; nếu nó sẽ bắt đầu sôi, hãy tắt chảo trong vài phút, tiếp tục khuấy, sau đó vặn nhỏ bếp xuống một chút và cho chảo trở lại nhiệt.

– Cho hỗn hợp này vào máy xay sinh tố một cách từ từ và cẩn thận trộn hỗn hợp cho đến khi đạt được mức độ sủi bọt mong muốn.

– Thành phẩm đổ hỗn hợp ra cốc và thưởng thức.

Chocolate nóng kiểu Mexico. Ảnh minh họa internet

Không phải ngẫu nhiên socola nóng được mệnh danh là thức uống của “giới quý tộc” bởi những hương vị từ ngọt ngào cho tới béo ngậy, thơm ngon pha lẫn một chút đắng nhẹ đã tác động đến đầy đủ mọi giác quan, cảm xúc của con người. “Hot chocolate” là thức uống yêu thích của nhiều người trong mùa đông lạnh giá, và trong những buổi tối trời se lạnh, đây cũng là lựa chọn quen thuộc của không ít người.

Ngày cuối tuần đọc sách hay một buổi tối tụ tập bạn bè cùng nhâm nhi ly socola nóng sẽ giúp tâm hồn được thư giãn. Nhấp một ngụm chocolate, thưởng thức trọn vẹn bầu không khí của mùa lễ hội đang tới gần là điều tuyệt vời nhất mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện.