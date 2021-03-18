Học ngay cách làm khô mực chiên nước mắm bắt cơm cho ngày cuối tuần

Với cách làm khô mực chiên nước mắm đơn giản, bạn sẽ có ngay một món ăn mới lạ, làm phong phú hơn thực đơn cho các thành viên trong gia đình. Món ăn mới chỉ nghe đến tên gọi đã khiến cho bao nhiêu tín đồ yêu thích đặc sản mực khô phải thòm thèm. Bài viết chia sẻ dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn chinh phục được khẩu vị của cả những thành viên khó tính nhất trong gia đình đấy!

- Đường 2 muỗng.

- Tỏi 3 nhánh.

- Ớt 1 quả.

- Dầu ăn.

Chuẩn bị khô mực loại ngon

Các bước thực hiện:

Bước 1: Làm chín khô mực, có thể dùng nhiều cách khác nhau. Bạn có thể tham khảo một trong những cách sau đây:

- Cách 1: Nướng bằng bếp gas. Tốt nhất nên dùng vỉ nướng để nướng mực, không dùng đũa vì có thể làm đũa bị cháy. Xếp hai con mực vào vỉ, bật bếp gas và đưa vỉ nướng vào giữa. Nhớ trở mặt khô đều và liên tục để chúng không bị cháy cho tới khi chín thì tắt bếp. Cách này ít được khuyến khích sử dụng vì nướng trực tiếp trên gas không tốt cho sức khỏe.

- Cách 2: Nướng bằng than hoa. Đây là cách thường được sử dụng ở các bữa tiệc nướng vì việc nhóm lò than rất tốn thời gian. Cũng xếp mực vào khay nướng cho tới khi chín tương tự cách 1.

- Cách 3: Nướng bằng cồn y tế. Đây là phương pháp nhanh gọn, an toàn cho sức khỏe và được sử dụng phổ biến nhất. Bạn có thể dùng cồn 70 độ hoặc 90 độ đổ vào chảo hoặc đĩa sâu lòng với lượng vừa phải. Nhớ nướng ở nơi không có các vật dụng dễ bắt cháy. Sau khi đổ cồn vào dĩa nướng thì bỏ chai cồn ra xa, bật lửa và nướng mực trên dĩa. Bạn có thể thả cả con mực vào cồn. Đợi cho tới khi cồn cháy hết thì mới gắp ra. Trở đều hai mặt khi nướng để khô mực không bị cháy.

Tốt nhất nên dùng vỉ nướng để nướng mực, không dùng đũa vì có thể làm đũa bị cháy

Bước 2: Sơ chế mực khô chín

- Bóc bỏ phần xương sống cứng ở giữa thân mực.

- Sử dụng một chiếc chày đập từ râu, đầu, thân đến đuôi mực để làm cho con mực mềm, sợi thịt bông lên dễ ăn.

- Dùng tay để xé từng chiếc râu ra. Phần thân và đầu sẽ xé theo thớ ngang thành sợi nhỏ kích thước khoảng 3 mm. Nhớ đừng xé nhỏ quá món ăn sẽ không bắt mắt. Xé to thì nước mắm có thể không ngấm đều.

Bước 3: Chuẩn bị nước mắm

- Tỏi bóc vỏ, đập dập sau đó băm nhuyễn.

- Ớt bỏ cuống, băm nhuyễn. Công thức pha nước mắm chiên gồm 2 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm, 1/3 muỗng hạt nêm, 2 muỗng nước trắng.

- Khuấy cho hỗn hợp tan đều.

- Cho tiếp tỏi, ớt băm nhuyễn vào trộn cùng.

Bước 4: Khô mực chiên nước mắm

- Đặt một chiếc chảo lên bếp. Thêm 2 muỗng dầu ăn vào chảo, đun đến khi dầu sôi thì thả mực khô đã sơ chế vào. Đảo đều tay cho đến khi thấy mực chuyển sang màu hơi vàng thì đổ hỗn hợp nước mắm đã chuẩn bị ở trên vào.

- Mở lửa nhỏ vừa cho tới khi nước sốt sền sệt, cô lại tạo thành lớp áo màu vàng nâu bóng trên sợi khô mực thì tắt bếp. Cho ra đĩa để trình bày.

Cách làm khô mực chiên nước mắm tỏi ớt thơm ngon đậm đà

Món khô mực chiên nước mắm tỏi ớt là một món ăn vặt đậm đà được nhiều người yêu thích, đây cũng là món đồ nhắm rượu hấp dẫn cho các quý ông. Từng sợi mực giòn, dai ngấm đều gia vị vừa ăn, vị cay cay của ớt, thơm mùi mắm tỏi vô cùng kích thích vị giác. Thưởng thức một miếng thôi là muốn ăn mãi không ngừng.

2. Cách làm mực khô chiên nước mắm bơ béo ngậy

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Khô mực loại ngon 150gr.

- Bơ 15gram.

- Tỏi 2 nhánh.

- Hành tây 1 củ.

- Chanh 1 quả.

- Ớt tươi 1 quả.

- Nước mắm, đường, hạt nêm.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Sơ chế mực khô và các nguyên liệu khác

- Khô mực sau khi được mua về đã trải qua quá trình vận chuyển đường dài, do đó, chúng rất dễ dính bụi bẩn. Nên ngâm mực với nước ấm khoảng 50-60 độ trong 10-15 phút để làm sạch và làm mềm mực.

- Vớt mực ra khỏi nước, để ráo.

- Bóc bỏ phần xương sống ở đường dọc giữa thân.

- Dùng tay tác riêng từng chiếc râu. Phần đầu và thân thì xé theo thớ ngang thành sợi nhỏ.

- Hành khô bóc vỏ, bổ cau múi nhỏ.

Sơ chế mực khô

Bước 2: Chuẩn bị nước mắm chua ngọt

- Tỏi bóc vỏ, đập và băm nhuyễn.

- Chanh vắt lấy nước cốt.

- Ớt băm nhỏ.

- Hỗn hợp nước mắm gồm: tỏi, ớt băm nhuyễn, nước mắm, nước cốt chanh, đường, hạt nêm, nước trắng. Khuấy đều cho đường tan hết.

Bước 3: Làm mực khô chiên nước mắm bơ

- Đầu tiên, cho bơ vào chảo đảo đến khi tan chảy. Đổ mực đã được xé nhỏ trước đó vào và đảo đều để bơ bám vào sợi mực khô.

- Tiếp đến, đổ hỗn hợp nước mắm đã chuẩn bị bên trên vào. Đun sôi lên thì cho lửa nhỏ. Đảo đều để cho mực ngấm gia vị. Vừa đun vừa quan sát nước mắm keo lại thành dạng sền sệt bám hết vào xung quanh sợi mực khô có màu đỏ nâu bóng là được.

- Tắt bếp và đổ ra đĩa.

Mực khô chiên nước mắm bơ béo ngậy

Mực khô chiên nước mắm bơ có hương vị rất đặc biệt, béo ngậy và thơm lừng mùi bơ. Món ăn chưa làm xong mà trong gian bếp của bạn đã tỏa ra hương thơm mời gọi mọi người thưởng thức. Chắc chắn, gia đình bạn sẽ có bữa ăn thật ngon miệng với công thức này.

3. Cách làm khô mực chiên nước mắm khoai môn lạ miệng

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 1 con khô mực lớn hoặc 2 con khô mực nhỏ.

- 1/3 củ khoai môn cao.

- 5 cọng rau răm.

- 1/4 củ hành tây.

- Dầu ăn.

- Sốt mắm: 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng đường, 1 chút tiêu xay, 1 muỗng tương ớt, 1/2 muỗng ớt băm.

- 1 muỗng tỏi băm.

- 1 muỗng bơ.

Cách thực hiện:

Bước 1: Khoai môn rửa sạch, cắt sợi vừa ăn, chiên giòn để ráo dầu.

Khoai môn rửa sạch, cắt sợi

Bước 2: Mực nướng sơ, đập dập và xé sợi.

Bước 3: Chiên nhanh khô mực qua dầu nóng cho giòn, để ráo dầu.

Bước 4: Phi tỏi thơm, cho phần sốt vào nấu tan đường hơi sệt lại, thêm khoai và mực chiên đảo đều. Thêm bơ, hành tây cho thơm.

Cho phần sốt vào nấu tan đường hơi sệt lại, thêm khoai và mực chiên đảo đều

Bước 5: Gắp ra đĩa rắc rau răm và thưởng thức.

Món khô mực khoai môn chiên nước mắm đã hoàn thành. Đây sẽ là mồi nhậu “siêu cấp” để chiêu đãi các ông chồng vào dịp cuối tuần hoặc làm món ăn vặt trong tiệc gia đình, chắc chắn các bạn nhỏ sẽ rất thích.

4. Cách chọn mua khô mực ngon

Một món ăn dù có chế biến đúng cách nhưng nguyên liệu chuẩn bị không tươi ngon cũng sẽ không cho ra đúng được hương vị ngon nhất. Tốt nhất, hãy chọn những con khô mực có phần lưng vẫn còn màu hồng nhạt, bụng có màu trắng đục. Đặc biệt trên thân của chúng còn có những vết chấm đen mờ. Khi sờ vào mực sẽ có cảm giác khô ráo, không bị dính ướt ở tay. Và quan trọng ngửi xem chúng không có mùi tanh khó chịu là được.

Tốt nhất, hãy chọn những con khô mực có phần lưng vẫn còn màu hồng nhạt, bụng có màu trắng đục, trên thân của chúng còn có những vết chấm đen mờ

Với 3 cách làm khô mực chiên nước mắm đơn giản tại nhà, thời gian chế biến ngắn, bạn còn gì đắn đo mà chưa bắt tay ngay vào chuẩn bị các nguyên liệu để chế biến món ăn thơm ngon này chiêu đãi cả gia đình ngay trong bữa cơm cuối tuần. Món ăn ngon sẽ tăng thêm phần gắn kết các thành viên trong gia đình đấy nhé!