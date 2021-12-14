Công thức làm xíu mại siêu ngon, ăn cùng cơm trắng hoặc bánh mì đều vô cùng 'ổn áp'

Vào bếp 14/12/2021 10:41

Những viên xíu mại béo thơm, thấm vị cùng sốt cà chua đậm đà ăn cùng bánh mì hoặc cơm đủ để lấp đầy một chiếc bụng đói.

Xíu mại trước đây vốn là món ăn của người Hoa. Món xíu mại nguyên bản gồm nhân thịt xay gói trong vỏ cán từ bột mì, hấp chín, thường xuất hiện trên bàn tiệc điểm tâm kiểu Trung Quốc. Tới Việt Nam, xíu mại biến thể thành món thịt viên nấu trong sốt cà chua, ăn cùng bánh mì hoặc cơm.

Ngày nay, viên xíu mại thường được kết hợp với một vài thành phần khác như trứng ốp la, pate, xúc xích, giò chả, dưa góp,... để tạo thành món bánh mì chảo cực kì hấp dẫn, ăn sáng, trưa hay tối đều cực kì hợp lý.

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 Tới Việt Nam, xíu mại biến thể thành món thịt viên nấu trong sốt cà chua, ăn cùng bánh mì hoặc cơm - Ảnh: Internet

Người Cà Mau thì ăn cùng với bánh tằm cũng là một món ăn nổi tiếng ở miền Tây sông nước. Miền Nam, xíu mại được kẹp để ăn cùng với bánh mì hay bánh căn. Ngoài ra có thêm cả hủ tiếu xíu mại, phần thịt băm được bọc bên trong là một quả trứng cút vừa bùi vừa béo, ăn cũng rất ngon và lạ miệng.

Những viên xíu mại tròn, có kích thước nhỏ đều nhau, thấm phần nước sốt cà chua đậm đà đem lại trải nghiệm thú vị cho người thưởng thức. Tuy là món ăn quen thuộc thế nhưng không phải ai cũng biết cách làm xíu mại ngon, mềm, không bị khô, thấm vị. Hãy cùng Phụ nữ và Gia Đình thực hiện ngay công thức làm xíu mại ngon mà vô cùng đơn giản sau đây nhé.

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Bánh mì kẹp xíu mại ngon ngất ngây và đưa vị - Ảnh: Internet

Nguyên liệu:

Thịt heo ba chỉ: 300 gram

Da heo: 100 gram

Mỡ heo: 100 gram

Hành tây: 1 củ

Ngò rí: 50 gram

Nấm mèo: 4 tai

Nấm mèo: 4 tai

Tỏi băm: 15 gram

Hành tím băm: 15 gram

Dầu điều: 1 thìa cà phê

Gia vị (muối/ đường/ hạt nêm...)

Bánh mì: 1 ổ

 Cách làm:

Cắt nhỏ thịt và hành tây rồi cho vào máy xay nhuyễn. Nấm mèo ngâm nở, băm nhỏ, bánh mì thì bóp vụn. Sau đó, đem hỗn hợp vừa xay trộn với tỏi băm, hành tím băm, nấm mèo, hạt nêm, muối, đường và tiêu. Rửa tay sạch, trộn các thứ nguyên liệu cho thật nhuyễn rồi viên thành các viên tròn.

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Ướp gia vị với thịt xay để thịt ngấm gia vị trước khi rán - Ảnh: Internet

Đun nóng dầu ăn trong chảo. Để lửa ở mức gần to nhất. Rán thịt chín vàng mặt ngoài. Không nhất thiết phải chín kĩ bên trong vì còn có bước om thịt, cũng không nên rán quá lâu, sẽ làm cho thịt bị mất nước và dễ bị khô. Thịt rán chín gắp để lên đĩa có lót giấy thấm/ hút dầu.

Cà chua rửa sạch, sau đó dùng dao khía hình chữ thập ở trên đầu, làm như vậy thì khi luộc sẽ dễ dàng bóc vỏ ra hơn. Nấu nước sôi, sau đó bỏ cà chua vô khoảng 30 giây, để chần sơ cho cà chua dễ lột vỏ. Cà chua lột vỏ xong thì đem thái nhuyễn.

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Nấu nước sốt xôi lên rồi cho các viên xíu mại vào chảo, đảo nhẹ vài phút cho xíu mại thấm nước sốt - Ảnh: Internet

Băm nhỏ vài nhánh tỏi rồi cho vào chảo phi thơm. Cho phần hành tím và hành tây thái nhuyễn, cà chua thái hạt lựu vào xào, hạ lửa nhỏ, nấu đến khi cà chua mềm thì thêm khoảng 80g sốt cà chua, nêm muối, hạt nêm, hạt tiêu, đường, 1 chén nước lạnh và trút hết phần nước thịt còn lại khi hấp vào chảo.

Khuấy đều cho gia vị tan hết, nêm nếm gia vị vừa ăn, nấu nước sốt xôi lên rồi cho các viên xíu mại vào chảo, đảo nhẹ vài phút cho xíu mại thấm nước sốt. Xíu mại chín, bạn rắc thêm phần hành lá vào, để trên bếp khoảng 2 phút là tắt bếp nhé. Cuối cùng bạn chỉ cần múc ra bát và tưởng thức.

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Xíu mại ngon nhất khi ăn nóng và kèm theo là một bát cơm trắng hoặc bánh mì đều được - Ảnh: Internet

Yêu cầu thành phẩm:

Các viên xíu mại tương đối đều nhau, thịt dính chứ không rời rạc hay bị tơi ra. Xíu mại mềm, vị ngon ngọt, thơm béo vừa phải, không quá khô cũng không quá ngán. Khi ăn cảm nhận được vị bùi của thịt, vị béo của trứng và vị ngon của các loại rau củ. Nước sốt cà chua đậm đà, vừa miệng.

Một số lưu ý khi làm món xíu mại:

- Không nên chọn thịt quá nạc sẽ bị khô, còn chọn thịt quá mỡ sẽ khi ăn dễ bị ngấy, hãy chọn thịt vừa nạc vừa mỡ theo tỷ lệ 2 nạc 1 mỡ.

- Nguyên liệu ướp thịt ở mức độ vừa phải vì có còn có gia vị phần sốt cà, nên tránh bị mặn hãy nêm nhạt và có thể chiên thử 1 ít trước khi vo viên và điều chỉnh gia vị nếu cần thay đổi.

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Không nên chọn thịt quá nạc sẽ bị khô, còn chọn thịt quá mỡ sẽ khi ăn dễ bị ngấy - Ảnh: Internet

- Khi viên thịt hãy cố gắng viên cho chắc chứ không được rời rạc, đó chính là lý do vì sao lại thêm trứng gà vào phần hỗn hợp khi trộn thịt, mục đích nhằm tăng độ kết dính.

- Thịt viên khi chiên không nên quá kỹ sẽ làm thịt bị mất nước, chỉ chiên vàng rám nâu xung quanh là được.

Như vậy là Phụ nữ và Gia đình đã giới thiệu cho các bạn xong cách làm xíu mại thơm ngon rồi. Chúc bạn thành công với cách làm xíu mại và thưởng thức ngon miệng với món ăn này cùng với gia đình mình trong dịp cuối tuần nhé!

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